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Piyasaya Güncel Bakış: ApeCoin (APE) ve Decentraland (MANA) Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer kayıplarının da etkisiyle günün erken saatlerinde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.
09:09
10 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 23.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yönünü yeniden aşağı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,12 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

ApeCoin (APE)

Çoğu altcoin, lider kripto para birimi Bitcoin’in güne düşüş ile başlaması ile birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı. Geçen hafta içerisinde birden fazla kez 7,7 dolar direncinden reddedilen ApeCoin (APE) de kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. ApeCoin (APE), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %10’a yakın değer kaybetti ve kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 6,83 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu düşüş ile APE, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden ilk 10 kripto varlık arasında yer aldı.

Decentraland (MANA)

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 0,97 dolar seviyelerinden 1,11 dolar seviyelerine kadar yükselen MANA, kripto para piyasasının düşüşe geçmesi ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi ve günün erken saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı. MANA, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %8 değer kaybetti ve kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1 dolar destek seviyesine geri çekildi.

Kripto para piyasasının yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte de çoğu kripto para birimi, son 24 saatte oldukça önemli oranlarda değer kaybetti. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybeden kripto varlıklar ise Celsius (CEL), Kusama (KSM), Helium (HNT), Oasis Network (ROSE) ve Dash (DASH) oldu.

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