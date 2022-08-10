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Analistten “Yüksek Performans” Vurgusu: Bu Kripto Para Birimine İşaret Etti!

Kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile son haftalarda Bitcoin'e kıyasla güçlü bir fiyat performansı sergileyen kripto para birimine dikkat çekti.
09:52
10 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “Kaleo” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Ayrıca analist, Binance Coin’in son haftalarda önemli bir fiyat performansı sergilemekte olduğunu öne sürdü ve BNB/BTC paritesindeki kritik seviyelere işaret etti. Analiste göre BNB, piyasanın yakın vadede yeniden yükselişe geçmesi durumunda güçlü bir fiyat performansı sergileyebilir.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan kripto para analisti, güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Binance Coin’in son haftalarda Bitcoin’e karşı önemli bir fiyat performansı sergilemekte olduğunu ifade etti. Analist, BNB/BTC paritesine dikkat çekti ve kripto para piyasasının yeniden toparlanmaya başlaması ile birlikte BNB’nin güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini öne sürdü. Analiste göre BNB, piyasanın yakın vadede yükselişe geçmesi durumunda güçlü bir fiyat performansı sergileyebilir.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Dün öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın bir değer kaybı kaydetti ve 23.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.675 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,12 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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