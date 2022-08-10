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Doji, bir varlığın mum çubuklarının hemen hemen eşit olan ve genellikle fiyatların aynı açılış ve kapanışa sahip olduğu bir göstergedir. Doji mumları çarpı işareti, ters çarpı işareti veya artı işareti gibi görünür. Tek başına doji, bir dizi önemli kalıpta da yer alan nötr kalıplardır.

Doji Nedir?

Doji, Japonca’da “aynı şey” anlamına geliyor ve açılış ve kapanış fiyatının tamamen aynı olduğu durumları yansıtıyor. Dojinin de bir oluşumu olduğu mum grafikleri 18. yüzyılda Sakata kasabasından Honma adlı bir Japon pirinç yatırımcısı tarafından geliştirildi ve 1990’larda Steve Nison tarafından Batı’ya tanıtıldı. Her mum deseni, şeklini tanımlamaya yardımcı olan dört veri grubuna sahip: Açılış, kapanış, en düşük seviye ve en yüksek seviye. Bu şekle dayanarak, analistler fiyat davranışı hakkında varsayımlarda bulunabilirler.

Doji ise bir varlığın, ki bizim konumuzda bir kripto para biriminin açılış ve kapanış fiyatı neredeyse aynı olduğunda ortaya çıkıyor. Doji, hem alıcılar hem de satıcılar tarafında kararsızlığı temsil ediyor.

Doji, genellikle konsolidasyon dönemlerinde görülür ve analistlerin olası fiyat kırılmalarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Analistler Doji’yi iki şekilde yorumluyor:

Bir geri dönüş sinyali olabilir

Devam eğilimi olabilir

Doji Türleri

3 çeşit doji türü olduğunu görüyoruz:

Yusufçuk Doji: Yatırımcıların fiyatta potansiyel bir geri dönüşün meydana gelmek üzere olduğuna dair bir sinyal olarak analiz ettiği bir mum kalıbı modelidir. Geçmişteki fiyat hareketine bağlı olarak, bu fiyat değişimi aşağı veya yukarı yönde olabilir. Yusufçuk doji, kripto para biriminin açılış, kapanış ve yüksek fiyatları eşit olduğunda oluşur.

Yatırımcıların fiyatta potansiyel bir geri dönüşün meydana gelmek üzere olduğuna dair bir sinyal olarak analiz ettiği bir mum kalıbı modelidir. Geçmişteki fiyat hareketine bağlı olarak, bu fiyat değişimi aşağı veya yukarı yönde olabilir. Yusufçuk doji, kripto para biriminin açılış, kapanış ve yüksek fiyatları eşit olduğunda oluşur. Mezar Taşı Doji: Yatırımcıların bir kripto para fiyatının yakında düşüş eğilimine girebileceğinin bir işareti olarak kullandığı bir model türüdür. Bu model, bir varlığın açılış, düşük seviye ve kapanış fiyatları birbirine yakın olduğunda oluşur.

Uzun Bacaklı Doji: Uzun bacaklı doji, yatırımcılara bir kripto paranın fiyatının gelecekteki yönü hakkında bir kararsızlık noktasını işaret eden bir tür şamdan kalıbıdır. Bu dojinin uzun üst ve alt gölgeleri ve aşağı yukarı aynı açılış ve kapanış fiyatları vardır.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.