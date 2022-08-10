X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Doji Nedir? Doji Türleri

Doji, varlığın mum çubuklarının hemen hemen eşit olduğu ve sık kullanılan teknik analiz mum çubukları olarak karşımıza çıkıyor.
12:07
10 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Doji, bir varlığın mum çubuklarının hemen hemen eşit olan ve genellikle fiyatların aynı açılış ve kapanışa sahip olduğu bir göstergedir. Doji mumları çarpı işareti, ters çarpı işareti veya artı işareti gibi görünür. Tek başına doji, bir dizi önemli kalıpta da yer alan nötr kalıplardır.

İçerik Rehberi

Doji Nedir?

Doji, Japonca’da “aynı şey” anlamına geliyor ve açılış ve kapanış fiyatının tamamen aynı olduğu durumları yansıtıyor. Dojinin de bir oluşumu olduğu mum grafikleri 18. yüzyılda Sakata kasabasından Honma adlı bir Japon pirinç yatırımcısı tarafından geliştirildi ve 1990’larda Steve Nison tarafından Batı’ya tanıtıldı. Her mum deseni, şeklini tanımlamaya yardımcı olan dört veri grubuna sahip: Açılış, kapanış, en düşük seviye ve en yüksek seviye. Bu şekle dayanarak, analistler fiyat davranışı hakkında varsayımlarda bulunabilirler.

Doji ise bir varlığın, ki bizim konumuzda bir kripto para biriminin açılış ve kapanış fiyatı neredeyse aynı olduğunda ortaya çıkıyor. Doji, hem alıcılar hem de satıcılar tarafında kararsızlığı temsil ediyor.

Doji, genellikle konsolidasyon dönemlerinde görülür ve analistlerin olası fiyat kırılmalarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Analistler Doji’yi iki şekilde yorumluyor:

  • Bir geri dönüş sinyali olabilir
  • Devam eğilimi olabilir

Doji Türleri

3 çeşit doji türü olduğunu görüyoruz:

  • Yusufçuk Doji: Yatırımcıların fiyatta potansiyel bir geri dönüşün meydana gelmek üzere olduğuna dair bir sinyal olarak analiz ettiği bir mum kalıbı modelidir. Geçmişteki fiyat hareketine bağlı olarak, bu fiyat değişimi aşağı veya yukarı yönde olabilir. Yusufçuk doji, kripto para biriminin açılış, kapanış ve yüksek fiyatları eşit olduğunda oluşur.
  • Mezar Taşı Doji: Yatırımcıların bir kripto para fiyatının yakında düşüş eğilimine girebileceğinin bir işareti olarak kullandığı bir model türüdür. Bu model, bir varlığın açılış, düşük seviye ve kapanış fiyatları birbirine yakın olduğunda oluşur.

  • Uzun Bacaklı Doji: Uzun bacaklı doji, yatırımcılara bir kripto paranın fiyatının gelecekteki yönü hakkında bir kararsızlık noktasını işaret eden bir tür şamdan kalıbıdır. Bu dojinin uzun üst ve alt gölgeleri ve aşağı yukarı aynı açılış ve kapanış fiyatları vardır.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonu Nedir?
Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonu Nedir?
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu Nedir?
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu Nedir?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Doji Nedir? Doji Türleri
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022