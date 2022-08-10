Doji, bir varlığın mum çubuklarının hemen hemen eşit olan ve genellikle fiyatların aynı açılış ve kapanışa sahip olduğu bir göstergedir. Doji mumları çarpı işareti, ters çarpı işareti veya artı işareti gibi görünür. Tek başına doji, bir dizi önemli kalıpta da yer alan nötr kalıplardır.
Doji, Japonca’da “aynı şey” anlamına geliyor ve açılış ve kapanış fiyatının tamamen aynı olduğu durumları yansıtıyor. Dojinin de bir oluşumu olduğu mum grafikleri 18. yüzyılda Sakata kasabasından Honma adlı bir Japon pirinç yatırımcısı tarafından geliştirildi ve 1990’larda Steve Nison tarafından Batı’ya tanıtıldı. Her mum deseni, şeklini tanımlamaya yardımcı olan dört veri grubuna sahip: Açılış, kapanış, en düşük seviye ve en yüksek seviye. Bu şekle dayanarak, analistler fiyat davranışı hakkında varsayımlarda bulunabilirler.
Doji ise bir varlığın, ki bizim konumuzda bir kripto para biriminin açılış ve kapanış fiyatı neredeyse aynı olduğunda ortaya çıkıyor. Doji, hem alıcılar hem de satıcılar tarafında kararsızlığı temsil ediyor.
Doji, genellikle konsolidasyon dönemlerinde görülür ve analistlerin olası fiyat kırılmalarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Analistler Doji’yi iki şekilde yorumluyor:
3 çeşit doji türü olduğunu görüyoruz:
Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.