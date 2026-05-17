2013’ten beri uyuyan Bitcoin cüzdanı 500 BTC transfer etti BTC anında %3 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 2013’ten beri işlem görmeyen bir cüzdan 500 BTC taşıdı ve BTC anında %3 düştü.
  • Büyük hareketin ardından Bitcoin fiyatı 78.000 dolara geriledi.
  • 🔍 On yıl ve üzeri hareketsiz varlık transferleri çoğunlukla tezgah üstü ortamda gerçekleşiyor.
  • ⚡ Eski cüzdanların harekete geçmesi, düşüş sonrası $BTC ’de alım fırsatı doğurabilir.
2013 yılından bu yana herhangi bir işlem yapılmayan eski bir Bitcoin cüzdanı, geçtiğimiz hafta 500 BTC’yi yeni bir adrese transfer etti. Söz konusu transfer, 19:16’da gerçekleşti ve hemen ardından BTC fiyatında yaklaşık %3’lük bir düşüş izlendi. Fiyat, birkaç saat içinde 78.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

İçindekiler
1 Alphractal: Eski Bitcoin arzı yeniden harekete geçti
2 Sentiment değişimi ve piyasada sinyal arayışı

Alphractal: Eski Bitcoin arzı yeniden harekete geçti

On-chain analiz şirketi Alphractal, 2024’ten beri benzer cüzdan hareketlerini takip ediyor. Şirket, beş yıldan uzun süre hareketsiz kalan cüzdanların transferlerini “Biriktirme Grubu Isı Haritası” ile izliyor. 10 yıl ve üzeri bekleyen bakiyeler ise daha yüksek öncelik sırasına alınıyor.

Cüzdanlarda on yıl ve daha uzun süredir tutulan Bitcoin varlıklarının büyük kısmı, 1.000 doların altındaki maliyetlerle alınmıştı. Bu nedenle, bu taşınmaların satış baskısı oluşturup oluşturmadığı piyasada yakından takip ediliyor.

Alphractal’ın analizine göre, eski cüzdanlardan yeni ama borsaya bağlı olmayan adreslere yapılan bu tür transferlerin %72’si, 2026 içindeki tüm işlemler dikkate alındığında, genellikle tezgah üstü (OTC) ortamda sonuçlanıyor. Yani, piyasaya doğrudan satış baskısı yaratmadığı ve anlaşma yoluyla el değiştirdiği belirtiliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre: “On yıl üzeri uyuyan arzdan kaynaklanan transferler, ilk aşamada fiyat düşüşüyle karşılanıyor fakat bunlar genellikle likidite değişimidir, negatif bir gelişme olarak görülmemeli. Düşüş, yeni alım fırsatı doğurabilir.”

Kalan %28’lik oran ise doğrudan borsa cüzdanlarına taşınan transferleri kapsıyor ve analistler bu işlemleri kısa vadeli zıt bir sinyal olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz haftaki transfer, tezgah üstü hareket profiline uyduğu için bu kategoriye dahil edildi.

Transferin ardından 90 dakika içinde yaklaşık 79.400 dolar seviyesinde uzun pozisyonlar tasfiye edildi. Bu likidasyon dalgasının, daha önceden oluşmuş risk seviyeleriyle uyumlu biçimde gerçekleştiği, ani ve rastgele bir satış olmadıkça tespit edildi.

Sentiment değişimi ve piyasada sinyal arayışı

Alphractal’ın takip ettiği verilere göre, on yıldan uzun süredir hareketsiz olan eski cüzdanların yeniden aktifleşmesi, 2024’ten bu yana yatırımcı duyarlılığında 8 ile 14 puanlık değişimlere yol açtı. Bu tür hareketler tipik olarak, haberin ardından ortaya çıkan fiyat dalgasında kısa sürede alım fırsatları sunabiliyor.

Şirket, ayrıca Smart Money Flow Index (Akıllı Para Akış Endeksi) ve Active Distribution Cohort Index (Aktif Dağıtım Grubu Endeksi) gibi göstergeleri de bu tür işlemler sırasında çapraz doğrulama için kullanıyor. Gerçek satışların genellikle olaydan 30 dakika önce başladığı, altı saate kadar etkisinin devam ettiğini belirtiyorlar. Perakende haber kaynakları ise çoğunlukla bu zaman penceresinden sonra gelişmelere yetişebiliyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan fiyat düşüşünde W-R Delta göstergesi, negatif 1,8 standart sapma ile önemli bir dip sinyali üretti. Alphractal, 2024’ten bu yana benzer 14 vakada bu düzeydeki değerlerin 11’inde kârlı uzun pozisyon oluştuğunu söylüyor.

“Eski cüzdanlardan gelen hareketler piyasaya olumsuzluk getirecek anlamına gelmiyor. Bunlar genellikle likidite aktarımıdır; fiyat düşüşü, yeni pozisyon açmak için fırsat sunabilir.”

CryptoAppsy verilerine göre, transferin etkisiyle Bitcoin fiyatı 78.000 dolara kadar çekildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

