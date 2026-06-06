Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum 1.560 dolar yakınında tutunuyor! Dev cüzdan hareketi piyasaya ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.560 dolar civarında kalırken, üç yıldan uzun süredir sessiz olan bir cüzdandan 80.000 ETH taşındı.
  • 📉 Veriler, bu varlıkların doğrudan satıştan çok DeFi teminat düzenlemesine yöneldiğini ve $ETH’de baskının sürdüğünü gösterdi.
  • 🏦 ABD spot Ethereum ETF’leri 5 Haziran’da 5,97 milyon dolar net çıkış yazarken, kurumsal talep tarafı da zayıf kaldı.
  • 📊 Piyasada şimdi 1.540 ile 1.590 dolar bölgesi izleniyor; bu alan kaybedilirse gözler 1.439 ve 1.407 dolara çevrilebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum, sert piyasa düşüşünün ardından 1.560 dolar civarında işlem görüyor. Fiyattaki geri çekilme, daha önce destek olarak izlenen seviyelerin altına sarkarken, Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin ile bağlantılı olduğu belirtilen büyük bir cüzdandaki hareket de piyasada dikkat çekti.

İçindekiler
1 Üç yılı aşkın sessizliğin ardından gelen transfer
2 Piyasa neden bu işlemi yakından izliyor?
3 ETF çıkışları ve teknik seviyeler öne çıktı
4 Aşağı yönlü riskte hangi seviyeler takip ediliyor?

Üç yılı aşkın sessizliğin ardından gelen transfer

Zincir üstü verilere göre Lubin ile ilişkilendirilen bir cüzdan, üç yıldan uzun süren hareketsizliğin ardından yaklaşık 80.000 ETH transfer etti. Bu varlıkların işlem anındaki değeri 121,6 milyon dolar ile 123,5 milyon dolar aralığında hesaplandı. Söz konusu cüzdanda daha önce yaklaşık 243.300 ETH bulunduğu, bunun da yaklaşık 370 milyon dolara karşılık geldiği aktarıldı.

Veriler, transfer edilen ETH’nin borsalara gönderildiğini doğrulamazken, varlıkların MakerDAO tarafında teminat olarak kullanılmış olabileceğine işaret etti.

Aktarılan ETH’nin iki ayrı cüzdana taşındığı ve ardından MakerDAO’ya yatırıldığı belirtildi. Mevcut pozisyonda, ETH teminatı karşılığında yaklaşık 209,26 milyon dolarlık DAI borç bulunduğu görüldü. Bu tablo, işlemin doğrudan satıştan çok teminat yönetimi ve tasfiye riskini azaltmaya dönük bir düzenleme olabileceğini düşündürüyor.

Mini sözlük: MakerDAO, kullanıcıların kripto varlık teminatı göstererek DAI adlı merkeziyetsiz stabilcoin üretmesine imkan tanıyan bir DeFi protokolüdür. DAI, ABD dolarına yakın değeri korumayı hedefler ve teminat oranı belirli eşiklerin altına indiğinde tasfiye mekanizması devreye girebilir.

Piyasa neden bu işlemi yakından izliyor?

Transferin büyüklüğü ve zamanlaması, sert satış baskısının görüldüğü bir döneme denk geldiği için öne çıktı. Kripto varlıklarda oynaklığın arttığı dönemlerde büyük cüzdan hareketleri çoğu zaman yeni satış ihtimali üzerinden yorumlanıyor. Buna karşın, aktarılan ETH’nin merkezi borsalara geçtiği henüz doğrulanmış değil.

Büyük yatırımcılar, saklama düzeni değişikliği, güvenlik önlemleri, staking hazırlığı, teminat yapısını yeniden kurma ya da borç pozisyonunu ayarlama gibi farklı nedenlerle ETH taşıyabiliyor. Bu olayda, yatırılan ETH karşılığında borç alınmış olması, işlemin daha çok merkeziyetsiz finans içinde yürütülen bir teminat stratejisine işaret ediyor.

ETF çıkışları ve teknik seviyeler öne çıktı

Ethereum’daki zayıflık, kurumsal talepteki gerilemeyle aynı döneme rastladı. ABD spot Ethereum ETF’leri 5 Haziran’da 5,97 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Aynı seansta Bitcoin ETF’lerinde ise 326 milyon dolarlık daha büyük bir çıkış görüldü. Düzenlenmiş yatırım ürünlerinden çıkan para, piyasa duyarlılığı üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Teknik görünümde Ethereum, daha önce destek görevi gören 1.873 ve 1.693 dolar seviyelerinin altına indi. Böylece fiyat, 1.540 ile 1.590 dolar arasındaki ana talep bölgesine girmiş oldu. Alıcıların bu alanı savunması halinde 1.693 dolara doğru kısa süreli bir tepki yükselişi gündeme gelebilir. Daha güçlü bir toparlanmada 1.750 ile 1.790 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izleniyor.

Aşağı yönlü riskte hangi seviyeler takip ediliyor?

Genel tablo, ETH 1.873 doların altında kaldığı sürece zayıf görünümünü koruyor. Kısa vadeli ivmenin toparlanabilmesi için önce 1.790 doların, ardından da 1.873 doların yeniden aşılması gerekiyor. Aksi halde son düşüşün etkisi piyasada hissedilmeye devam edebilir.

1.540 ile 1.590 dolar bölgesi korunamazsa bir sonraki destek alanı 1.407 ile 1.439 dolar arasında yer alıyor. Günlük kapanışın 1.540 doların altında gerçekleşmesi, aşağı yönlü hareketin derinleşmesi riskini artırabilir. Analist Ali Charts da haftalık kapanışın 1.850 dolar altında kalmasının düşüş hızını artırabileceğini belirtti. Analiste göre 1.560 dolar ara hedef, 1.070 dolar ise çok yıllı bandın alt sınırı olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin ile bağlantılı cüzdan, 3 yıl sonra 80.001 ETH transfer etti

Ethereum kritik destekleri kırdı, analistler sıradaki seviyeler olarak 1.400 ve 1.070 doları işaret etti

Ethereum ve Bitcoin kritik eşiklere geldi! Piyasa şimdi neyi izliyor?

Ethereum 24 saatte %5,89 düşerek 1.680 dolara geriledi, 1.600 ve 1.400 dolar seviyeleri gündeme geldi

Ethereum’da 1.825 dolar kırıldı! Sırada hangi seviyeler var?

Bankless kurucuları, Ethereum ağının değeri ile ETH’nin rolü konusunda karşı karşıya geldi

Ethereum’da uzun pozisyon tasfiye bölgesi $1.500 seviyesine kadar uzanırken fiyat $1.772 yakınında kaldı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı SHIB’de haftalık yakım %491 arttı! Fiyattaki sert baskı neyi gösteriyor?
Bir Sonraki Yazı WLD’de kritik bölge öne çıktı! Sert düşüşlerin ardından piyasada neler konuşuluyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de dikkat çeken Fed geçişi! Tarih tekerrur mu edecek?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde kaldı! Piyasada konuşulan iki kritik detay neyi gösteriyor?
BITCOIN (BTC)
WLD’de kritik bölge öne çıktı! Sert düşüşlerin ardından piyasada neler konuşuluyor?
Kripto Para
SHIB’de haftalık yakım %491 arttı! Fiyattaki sert baskı neyi gösteriyor?
SHIBA INU (SHIB)
ABD bankaları blokzincire iniyor! Stablecoin yarışında dengeler nasıl değişecek?
Ekonomi STABILCOIN
Lost your password?