Ethereum 1.560 dolar yakınında tutunuyor! Dev cüzdan hareketi piyasaya ne anlatıyor?

Ethereum, sert piyasa düşüşünün ardından 1.560 dolar civarında işlem görüyor. Fiyattaki geri çekilme, daha önce destek olarak izlenen seviyelerin altına sarkarken, Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin ile bağlantılı olduğu belirtilen büyük bir cüzdandaki hareket de piyasada dikkat çekti.

Üç yılı aşkın sessizliğin ardından gelen transfer

Zincir üstü verilere göre Lubin ile ilişkilendirilen bir cüzdan, üç yıldan uzun süren hareketsizliğin ardından yaklaşık 80.000 ETH transfer etti. Bu varlıkların işlem anındaki değeri 121,6 milyon dolar ile 123,5 milyon dolar aralığında hesaplandı. Söz konusu cüzdanda daha önce yaklaşık 243.300 ETH bulunduğu, bunun da yaklaşık 370 milyon dolara karşılık geldiği aktarıldı.

Veriler, transfer edilen ETH’nin borsalara gönderildiğini doğrulamazken, varlıkların MakerDAO tarafında teminat olarak kullanılmış olabileceğine işaret etti.

Aktarılan ETH’nin iki ayrı cüzdana taşındığı ve ardından MakerDAO’ya yatırıldığı belirtildi. Mevcut pozisyonda, ETH teminatı karşılığında yaklaşık 209,26 milyon dolarlık DAI borç bulunduğu görüldü. Bu tablo, işlemin doğrudan satıştan çok teminat yönetimi ve tasfiye riskini azaltmaya dönük bir düzenleme olabileceğini düşündürüyor.

Mini sözlük: MakerDAO, kullanıcıların kripto varlık teminatı göstererek DAI adlı merkeziyetsiz stabilcoin üretmesine imkan tanıyan bir DeFi protokolüdür. DAI, ABD dolarına yakın değeri korumayı hedefler ve teminat oranı belirli eşiklerin altına indiğinde tasfiye mekanizması devreye girebilir.

Piyasa neden bu işlemi yakından izliyor?

Transferin büyüklüğü ve zamanlaması, sert satış baskısının görüldüğü bir döneme denk geldiği için öne çıktı. Kripto varlıklarda oynaklığın arttığı dönemlerde büyük cüzdan hareketleri çoğu zaman yeni satış ihtimali üzerinden yorumlanıyor. Buna karşın, aktarılan ETH’nin merkezi borsalara geçtiği henüz doğrulanmış değil.

Büyük yatırımcılar, saklama düzeni değişikliği, güvenlik önlemleri, staking hazırlığı, teminat yapısını yeniden kurma ya da borç pozisyonunu ayarlama gibi farklı nedenlerle ETH taşıyabiliyor. Bu olayda, yatırılan ETH karşılığında borç alınmış olması, işlemin daha çok merkeziyetsiz finans içinde yürütülen bir teminat stratejisine işaret ediyor.

ETF çıkışları ve teknik seviyeler öne çıktı

Ethereum’daki zayıflık, kurumsal talepteki gerilemeyle aynı döneme rastladı. ABD spot Ethereum ETF’leri 5 Haziran’da 5,97 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Aynı seansta Bitcoin ETF’lerinde ise 326 milyon dolarlık daha büyük bir çıkış görüldü. Düzenlenmiş yatırım ürünlerinden çıkan para, piyasa duyarlılığı üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Teknik görünümde Ethereum, daha önce destek görevi gören 1.873 ve 1.693 dolar seviyelerinin altına indi. Böylece fiyat, 1.540 ile 1.590 dolar arasındaki ana talep bölgesine girmiş oldu. Alıcıların bu alanı savunması halinde 1.693 dolara doğru kısa süreli bir tepki yükselişi gündeme gelebilir. Daha güçlü bir toparlanmada 1.750 ile 1.790 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izleniyor.

Aşağı yönlü riskte hangi seviyeler takip ediliyor?

Genel tablo, ETH 1.873 doların altında kaldığı sürece zayıf görünümünü koruyor. Kısa vadeli ivmenin toparlanabilmesi için önce 1.790 doların, ardından da 1.873 doların yeniden aşılması gerekiyor. Aksi halde son düşüşün etkisi piyasada hissedilmeye devam edebilir.

1.540 ile 1.590 dolar bölgesi korunamazsa bir sonraki destek alanı 1.407 ile 1.439 dolar arasında yer alıyor. Günlük kapanışın 1.540 doların altında gerçekleşmesi, aşağı yönlü hareketin derinleşmesi riskini artırabilir. Analist Ali Charts da haftalık kapanışın 1.850 dolar altında kalmasının düşüş hızını artırabileceğini belirtti. Analiste göre 1.560 dolar ara hedef, 1.070 dolar ise çok yıllı bandın alt sınırı olarak öne çıkıyor.