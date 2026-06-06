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Kripto Para

WLD’de kritik bölge öne çıktı! Sert düşüşlerin ardından piyasada neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 WLD başta olmak üzere Hayes’in öne çıkan tokenlarında sert düzeltmeler görüldü.
  • 📉 ZEC tepe seviyelerinden %61’den fazla gerilerken WLD yaklaşık %36 düştü.
  • 👥 Sosyal medyada, bireysel yatırımcı girişleri ile çıkış iddiaları arasındaki zamanlama tartışılıyor.
  • 🪙 Yatırımcılar şimdi $WLD’de 0,40 dolar ile 0,43 dolar arasındaki destek bölgesini izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Arthur Hayes’in kamuoyuna açık değerlendirmeleriyle öne çıkan bazı kripto varlıklar, son haftalarda yaşanan sert geri çekilmelerin ardından yeniden tartışma konusu oldu. NEAR, HYPE, ZEC ve WLD’de görülen düşüşler, özellikle bireysel yatırımcı ilgisi ile yüksek profilli piyasa yorumlarının etkisi üzerine yeni bir tartışma başlattı.

İçindekiler
1 Öne çıkan tokenlarda sert düzeltme
2 Worldcoin’de destek bölgesi izleniyor

Öne çıkan tokenlarda sert düzeltme

Piyasa verilerine göre Worldcoin son yerel zirvesinden yaklaşık %36 geriledi. Hyperliquid tarafında düşüş yaklaşık %25 olurken, NEAR Protocol’de kayıp %41’in üzerine çıktı. En sert düzeltme ise Zcash’te görüldü; varlık, grafiklerde öne çıkan tepe seviyelerinden %61’den fazla değer kaybetti.

Arthur Hayes, kripto piyasasında uzun süredir yakından izlenen isimlerden biri olarak biliniyor. BitMEX’in kurucu ortakları arasında yer alan Hayes, geçmişte yaptığı piyasa değerlendirmeleriyle geniş yatırımcı kitlesinin dikkatini çekmişti. Son dönemde bu dört varlık etrafında oluşan fiyat hareketleri de onun açıklamalarının yeniden mercek altına alınmasına yol açtı.

Crypto Patel tarafından 6 Haziran 2026’da paylaşılan gönderide, Hayes’in daha önce öne çıkan dört tokenda pozisyon kapattığı ve bireysel yatırımcıların bu süreçte yüksek seviyelerden alıma yönelmiş olabileceği ileri sürüldü.

Sosyal medya platformlarında yoğunlaşan tartışmalarda, bazı yatırımcılar kamuya açık yorumların ardından piyasaya giren bireysel katılımcıların, sonraki düzeltmeler sırasında ciddi kayıplarla karşılaştığını savundu. Özellikle WLD konusunda, Hayes’in varlığa güvenini koruduğu yönündeki değerlendirmesinden kısa süre sonra pozisyondan çıktığı iddiaları öne çıktı. Ancak bu iddiaların tüm ayrıntıları konusunda net bir uzlaşı oluşmuş değil.

Worldcoin’de destek bölgesi izleniyor

Tartışmalar sürerken, işlem masalarının odağı giderek Worldcoin’in teknik görünümüne kaydı. WLD, 0,24 dolar ile 0,30 dolar aralığından yükselerek 0,55 dolara yaklaşmış, ardından sert bir düzeltmeyle yeniden önemli bir destek alanına çekilmişti.

Piyasada özellikle 0,40 dolar ile 0,43 dolar bandı yakından takip ediliyor. Bu bölge, yukarı yönlü kırılmadan önce aylar boyunca direnç olarak çalışmıştı. Teknik analizde bu tür seviyeler, kırılmanın ardından destek olarak test edilebiliyor.

Mini sözlük: Talep bölgesi, alıcıların belirli bir fiyat aralığında yoğunlaşarak satış baskısını dengelediği alanı ifade eder. Teknik analizde bu bölgelerin korunması, kısa vadeli yön açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirilir.

Alpha Crypto Signal tarafından 6 Haziran 2026’da paylaşılan değerlendirmede, WLD’nin kritik bir talep bölgesine yaklaştığı, bu alan üzerinde gelecek güçlü bir kapanışın yukarı yönlü devam ihtimalini artırabileceği belirtildi.

Fiyat hareketleri, satış baskısının yükseliş sonrası hızlandığını gösterse de alıcıların şimdiye kadar destek seviyesinin altında belirgin bir kırılmaya izin vermediği görülüyor. Bu nedenle yatırımcılar, fiyatın söz konusu bölge üzerinde kapanış yapıp yapamayacağını izliyor.

Bu alan korunursa, piyasanın dikkatini yeniden 0,48 dolar ile 0,50 dolar aralığına çevirmesi mümkün olabilir. Daha güçlü bir toparlanma halinde ise son tepeye yakın 0,55 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir. Şimdilik, son düzeltmenin ardından en yakından takip edilen başlıklardan biri Worldcoin’in bu desteği koruyup koruyamayacağı olarak öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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