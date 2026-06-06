Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde kaldı! Piyasada konuşulan iki kritik detay neyi gösteriyor?

Bitcoin, 60 bin dolar seviyesine doğru gerilemesinin ardından yeniden ivme kazanmakta zorlanırken, piyasada hem teknik zayıflık hem de Strategy’nin sınırlı Bitcoin satışı tartışılıyor. Michael Saylor ise fiyat baskısının temel nedeninin şirketin işlemi değil, yapay zeka yatırımlarına yönelen küresel sermaye akışı olduğunu savundu.

Michael Saylor’dan sermaye rotasyonu vurgusu

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, X üzerinden yaptığı paylaşımda, son dönemde yapay zeka altyapı projelerine hızla artan ilginin yatırım sermayesini başka alanlardan geçici olarak çektiğini belirtti. Saylor’a göre bu hareket, geleneksel finansal varlıklar ve kripto paralara gidebilecek fonların kısa vadede farklı sektörlere kaymasına yol açıyor.

Michael Saylor, piyasalardaki son baskının Strategy’nin satışından çok daha geniş bir sermaye rotasyonuyla ilişkili olduğunu, yatırımcıların şu anda yapay zeka alanındaki yeni fırsatlara yöneldiğini ifade etti.

CNBC’de öne çıkan açıklamalarında Saylor, Anthropic gibi şirketlere yönelik milyarlarca dolarlık yatırım turlarına ve yapay zeka altyapısına dönük büyük harcamalara dikkat çekti. Likiditenin sektörler arasında sürekli yer değiştirdiğini söyleyen Saylor, Bitcoin ETF’leri ve büyük şirket işlemlerini de bu akışın örnekleri arasında gösterdi.

Mini sözlük: Sermaye rotasyonu, yatırımcıların fonlarını bir varlık sınıfından ya da sektörden çıkarıp başka bir alana yönlendirmesini ifade eder. Bu durum, kısa vadede bir piyasada zayıflık yaratırken başka bir alanda hızlı fiyatlama görülebilmesine yol açabilir.

Saylor, kısa vadeli baskıya rağmen Bitcoin’in yatırım tezinin değişmediğini de vurguladı. Bitcoin’i kıt ve likit bir dijital sermaye biçimi olarak tanımlayan Saylor, hızlı büyüyen sektörlere kayan sermayenin uzun vadede Bitcoin’in değer saklama anlatısını daha da güçlendirebileceğini ileri sürdü.

Strategy’nin 32 BTC satışı gündem oldu

Yatırımcıların dikkatini çeken diğer gelişme ise Strategy’nin 26 Mayıs ile 31 Mayıs arasında 32 BTC satması oldu. Yaklaşık 2,5 milyon dolar büyüklüğündeki bu işlem, şirketin 2022’den bu yana yaptığı ilk Bitcoin satışı olarak kayda geçti.

İşlem başına ortalama fiyat 77.135 dolar seviyesinde gerçekleşti. SEC bildirimi uyarınca satıştan elde edilen gelir, şirketin imtiyazlı hisse programına bağlı temettü yükümlülüklerinin finansmanında kullanıldı. Buna rağmen Strategy’nin elinde hala 843.706 BTC bulunuyor ve şirket, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor.

Satışın öne çıkmasının başlıca nedeni, Saylor’ın uzun süredir savunduğu “Bitcoin satmama” yaklaşımıydı. Ancak piyasa izleyicilerinin önemli bir bölümü, söz konusu işlemin şirket rezervlerinin yalnızca yaklaşık %0,0038’ine karşılık geldiğine dikkat çekti. Bu nedenle bazı analistler bunu stratejik bir yön değişikliğinden çok operasyonel bir adım olarak değerlendirdi.

Teknik göstergeler temkinli tabloya işaret ediyor

Bitcoin, haberin kaleme alındığı sırada 60.600 ile 61.000 dolar aralığında işlem görüyordu. Son geri çekilme, fiyatı bir dizi önemli hareketli ortalamanın altına taşırken, TradingView verileri genel görünümün temkinli kaldığını gösterdi. Toplam tabloda 14 satış, 9 nötr ve 3 alış sinyali bulunuyor.

Momentum göstergeleri ise karışık bir görünüm sunuyor. RSI 14 değeri yaklaşık 15 seviyesinde bulunurken, Stokastik %K 11 ve Williams %R eksi 91 civarında seyrediyor. Bu veriler, piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığına işaret etse de MACD yaklaşık eksi 3.922 ile satış sinyali üretmeyi sürdürüyor. ADX’in 42 seviyesine yakın olması da güçlü bir trend ortamına işaret ediyor.

Destek bölgesi korunamazsa gözler 50 binli seviyelere dönebilir

Bağımsız grafik analizlerine göre Bitcoin, daha düşük zirveler ve daha düşük diplerle tanımlanan düşen kanal içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Analist mohamadvalizibayi, daha önce olumlu görülen bir FTR bölgesinin kaybedildiğini, bunun da piyasa yapısında satıcıların kontrolünü koruduğuna işaret ettiğini aktardı.

Mini sözlük: FTR, “Failure to Return” ifadesinin kısaltmasıdır. Teknik analizde fiyatın belirli bir bölgeye geri dönememesi üzerinden piyasa yapısındaki zayıflık ya da güç yorumlanır; tek başına kesin sinyal olarak değil, diğer göstergelerle birlikte değerlendirilir.

59 bin ile 61 bin dolar bandındaki destek alanları kısa süreli tepki alımlarına zemin hazırlayabilir. Buna karşılık bu bölgenin korunamaması halinde fiyatın 50 bin doların orta ve üst kısmına doğru yeni bir geri çekilme yaşaması ihtimal dahilinde görülüyor. Yukarı yönde ise 62 bin ile 65 bin dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak izleniyor.