Bitcoin’de dikkat çeken Fed geçişi! Tarih tekerrur mu edecek?

Bitcoin, Mayıs 2026’da ABD Merkez Bankası Fed’de beklenen başkan değişimi öncesinde 63.000 dolar civarında işlem görüyor. Jerome Powell’ın görevini Kevin Warsh’a devretmeye hazırlanması, kripto piyasasında zayıf seyreden görünümle birlikte yeniden tarihsel benzerlikleri gündeme taşıdı.

Geçmiş geçişlerde sert düşüşler yaşanmıştı

Hisse senedi piyasaları rekor seviyelere yakın seyrini korurken, Bitcoin’in 125.000 dolarlık zirvesinin yaklaşık %50 altında kalması dikkat çekiyor. Piyasada öne çıkan değerlendirmelerden biri, Fed başkanlığı geçişlerinin geçmişte Bitcoin’de sert geri çekilmelerle aynı döneme denk gelmiş olması.

Verilere göre Bitcoin, Janet Yellen’ın 2014’te göreve başlamasının ardından yaklaşık %83 geriledi. Jerome Powell’ın ilk döneminin başladığı 2018 sonrasında ise yaklaşık %84’lük düşüş görüldü. Powell’ın 2022’de yeniden atanmasının ardından yaşanan kayıp da %77 olarak kayda geçti.

Yeni Fed başkanlarının görevin ilk dönemlerinde enflasyonla mücadele konusunda sert bir duruş sergilemesi ve piyasaların bunu önceden fiyatlaması, riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilen temel etkenler arasında gösteriliyor.

MacroMicro tarafından aktarılan değerlendirmelere göre bu tablo birkaç ortak unsurla açıklanıyor. Yeni bir başkan göreve geldiğinde, kurumsal yatırımcılar politika yönü netleşene kadar oynak varlıklardaki pozisyonlarını azaltabiliyor. Buna ek olarak, başkanların enflasyona karşı güven vermek için daha sıkı mesajlar vermesi, likidite koşullarını zorlaştırabiliyor.

Piyasa beklentileri de bu etkiyi büyütebiliyor. Sıkılaşma ihtimali çoğu zaman resmi kararlar alınmadan önce fiyatlara yansıyor. Ardından gelen dış şoklar da mevcut baskıyı artırabiliyor. 2014’te Mt. Gox çöküşü, 2018’de ICO piyasasındaki çözülme ve 2022’de Terra ile FTX kaynaklı krizler, Fed’in sıkılaştığı dönemlerle aynı zamana denk gelmişti.

Bu döngü neden farklı olabilir?

Buna karşın mevcut geçiş sürecinin önceki örneklerden ayrışabileceğine işaret eden unsurlar da bulunuyor. Fed, Aralık 2025’te niceliksel sıkılaşmayı sonlandırdı ve kısa vadeli ABD Hazine tahvili alımlarına yeniden başladı. Bu değişim, 2018 ve 2022 dönemlerine kıyasla temel likidite koşullarının daha dengeli kalmasına katkı sağlayabilir.

Mini sözlük: Niceliksel sıkılaşma, merkez bankasının bilançosunu küçülterek piyasadaki fazla likiditeyi çekmesi anlamına gelir. FOMC ise Fed’in faiz kararlarını ve para politikası adımlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’dir.

Araştırmada, önceki başkan değişimlerinde görülen türden likidite kaynaklı bir Bitcoin satış dalgası riskinin bu kez daha sınırlı olabileceği belirtildi. Daha istikrarlı likidite zemini, geçmişte düşüşleri uzun soluklu ayı piyasalarına dönüştüren başlıca etkenlerden birinin zayıfladığına işaret ediyor.

Gözler Warsh’ın vereceği sinyallerde

Yine de Kevin Warsh’ın nasıl bir politika izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor. Warsh, geçmişte daha sıkı para politikası çizgisine yakın açıklamalarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Yeniden güçlenen enflasyon sinyalleri de Haziran ayındaki FOMC toplantısında bazı piyasa katılımcılarının beklediği güvercin mesajların gelmeyebileceği yorumlarını artırıyor.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimlerini desteklemesi yönünde Warsh üzerinde baskı kurmasının, sürece ayrı bir belirsizlik katmanı eklediği aktarıldı. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca geçmişteki benzerliklere değil, yeni başkanın fiili politika yönüne odaklanması gerektiği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte belirleyici unsurun, Fed’in yeni dönemde daha destekleyici mi yoksa daha kısıtlayıcı mı bir çizgi izleyeceği olacağı belirtiliyor. Bitcoin’in önceki başkan değişimlerinde görülen kalıbı kırıp kıramayacağı da büyük ölçüde bu tercihlerin sonucuna bağlı kalacak.