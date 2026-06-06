Solana 3 yılın dibine indi! Grafikte öne çıkan seviyeler ne gösteriyor?

Solana’da satış baskısı derinleşirken, teknik göstergelerdeki zayıflama piyasanın dikkatini çekti. SOL fiyatı 60 dolara kadar gerilerken, varlık tüm zamanların en yüksek seviyesine göre yaklaşık %80 aşağıda işlem gördü. Aylık grafikte üst üste sekiz kırmızı mum oluşması da düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret etti.

RSI göstergesi dikkat çekti

Piyasada öne çıkan başlıklardan biri, Solana’nın aylık RSI verisinin 2022’deki FTX çöküşü döneminde görülen seviyelerin de altına inmesi oldu. Bu görünüm, uzun vadeli grafiklerde aşağı yönlü ivmenin tarihsel olarak çok güçlü seyrettiğini gösteriyor. Analistler, bu tablonun yalnızca fiyat gerilemesiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda piyasa yapısındaki zayıflamayı da yansıttığını belirtti.

Kripto analisti Ash Crypto, SOL’un şimdiye kadarki en aşırı satım bölgesine indiğini, fiyatın 3 yılın en düşük seviyesi olan 60 doları gördüğünü ve aylık RSI verisinin 2022 FTX çöküşü döneminden daha zayıf bir noktaya gerilediğini aktardı.

Verilere göre türev piyasalarda da oynaklık arttı. Spot ve vadeli işlemler tarafında süren tasfiyelerle birlikte yatırımcıların risk iştahının azaldığı, bunun da aşağı yönlü baskıyı beslediği değerlendiriliyor. Uzun süren düzeltme boyunca görülen kesintisiz aylık düşüş serisi, piyasada dağılım eğiliminin belirginleştiğine işaret eden unsurlar arasında gösterildi.

Maliyet bölgeleri direnç oluşturuyor

Zincir üstü maliyet dağılımı verileri, 76 ile 83 dolar aralığında yoğun bir arz birikimi bulunduğunu ortaya koydu. Fiyatın bu bandın altında kalması, söz konusu bölgenin güçlü bir direnç alanı olarak çalışabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle olası tepki yükselişlerinde satışların bu aralıkta yeniden hız kazanabileceği ifade ediliyor.

Mini sözlük: URPD, belirli fiyat aralıklarında ne kadar coin taşındığını gösteren zincir üstü bir dağılım verisidir. Yatırımcıların maliyet bölgelerini görünür kıldığı için destek ve direnç alanlarını saptamada sık kullanılır.

Analist Ali Charts, Solana’nın 77 doların altına inmesiyle birlikte izlenmesi gereken başlıca seviyelerin 53, 35 ve 24 dolar olduğunu paylaştı.

Mevcut seviyelerin altında likiditenin görece zayıf olduğu, bu nedenle 53 dolar bölgesinin ilk önemli destek olarak öne çıktığı aktarılıyor. Satış baskısının sürmesi halinde 35 ve 24 dolar seviyeleri de daha derin destek alanları olarak izleniyor. Piyasa katılımcıları, bu bölgelerde tepki alımı gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyor.

Yatırımcılar alt destekleri izliyor

Bazı piyasa gözlemcileri, 70 ile 50 dolar aralığında kademeli alım ilgisinin oluştuğunu belirtiyor. Buna karşın genel görünümde kalıcı bir toparlanmadan söz edebilmek için önce güçlü direnç bölgelerinin aşılması gerekiyor. Kısa vadede ise yönün, likidite ceplerinde oluşacak alım satım dengesine göre şekillenmesi bekleniyor.

SOL’deki son hareket, teknik göstergeler ile zincir üstü verilerin aynı anda zayıf bir tablo çizdiği nadir dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcıların hem 76 ile 83 dolar bandındaki arz baskısını hem de aşağıda sıralanan destek bölgelerini birlikte izlemesi öne çıkıyor.