Kripto para piyasasında haftalık satış dalgası, toplam değeri $390 milyar düşürdü

Kripto para piyasası son yılların en sert haftalarından birini geride bıraktı. Haftaya yayılan satış baskısı, dijital varlık piyasasından yaklaşık 390 milyar dolar sildi. TradingView verilerine göre toplam piyasa değeri 2 trilyon doların biraz üzerinde kaldı. Bu seviye, ekim ayında görülen yaklaşık 4,2 trilyon dolarlık zirvenin yarısından daha düşük bir noktaya işaret etti.

Bitcoin ve etherde sert haftalık kayıp

Bitcoin bu hafta %17,3, ether ise %22 geriledi. Her iki varlık da Kasım 2022’den bu yana en büyük haftalık düşüşlerine yöneldi. O dönemde FTX borsasının çöküşü piyasada geniş çaplı bir panik yaratmıştı. Cumartesi günü sınırlı bir dengelenme görülse de Bitcoin 60 bin doların hemen üzerinde, ether ise 1.550 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin ve etherdeki haftalık düşüş, Kasım 2022’den bu yana görülen en sert gerilemeler arasında yer aldı.

Satış dalgası yalnızca büyük kripto paralarda sınırlı kalmadı. Türev piyasalarında da yılın en ağır tasfiyelerinden biri yaşandı. CoinGlass verilerine göre hafta boyunca dijital varlıklarda yaklaşık 7 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon kapandı. Bunun 5,7 milyar dolarlık bölümü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluştu. En sert tasfiyeler pazartesi ve cuma günlerinde kaydedildi.

Strategy satışı ve ETF çıkışları baskıyı artırdı

Piyasadaki zayıflamanın arkasında birkaç olumsuz unsur aynı anda öne çıktı. Haftanın başında, en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumundaki Strategy, yaklaşık dört yıl sonra ilk kez Bitcoin sattığını açıkladı. Satış yalnızca 32 BTC ile, yaklaşık 2,5 milyon dolar büyüklüğünde kaldı. Ancak Michael Saylor’ın şirketi uzun süredir piyasada sürekli talep kaynağı olarak görüldüğü için bu adım yatırımcıları tedirgin etti. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen şirket olarak tanınıyor.

K33 Research yöneticisi Vetle Lunde, Bitcoin ETF’lerinden çıkan paranın bir bölümünün kripto varlıklardan yapay zeka yatırımlarına yönelen daha geniş bir sermaye kaymasının işareti olabileceğini belirtti.

Yatırımcılar ayrıca, Strategy’nin büyüyen imtiyazlı hisse yükümlülüklerini karşılamak için ileride ek Bitcoin satıp satmayacağını da sorgulamaya başladı. Aynı dönemde Bitcoin ETF’lerinden para çıkışları sürdü. K33 Research Başkanı Vetle Lunde, bu çıkışların bir kısmının kripto paralardan yapay zeka odaklı yatırımlara yönelen sermaye hareketiyle bağlantılı olabileceğini savundu.

Mini sözlük: Bitcoin ETF, yatırımcılara doğrudan Bitcoin tutmadan bu varlığın fiyatına bağlı ürünlere erişim sağlayan borsa yatırım fonudur. Spot Bitcoin ETF’lerde fon, doğrudan Bitcoin alıp saklayarak fiyatı izlemeye çalışır.

Makro veri ve faiz beklentileri satışları derinleştirdi

Haftanın son bölümünde baskı makroekonomik cephede arttı. Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verisi, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının bir sonraki adımına ilişkin tahminlerini yeniden şekillendirdi. Yılın başında faiz indirimi bekleyen piyasalarda, enflasyonun yüksek kalması halinde yeni bir faiz artışı ihtimali daha fazla konuşulmaya başlandı.

Bu tablo ABD tahvil getirilerini yukarı taşıdı. Nasdaq 100 endeksi de Nisan 2025’teki tarife kaynaklı satışlardan bu yana en kötü gününü yaşadı ve bu yıl Wall Street’te iyimserliği besleyen güçlü yükseliş serisi sona erdi. Yapay zeka hisselerinin rekor seviyelere yaklaşması ve OpenAI, Anthropic ile SpaceX gibi şirketlere ilişkin halka arz beklentileri de yatırımcıların dikkatini kripto dışındaki alanlara çevirdi.

Hafta sonu gelen sakinleşmeyle birlikte satışların şimdilik durulduğu görüldü. Ancak piyasanın bu düşüşle dip oluşturup oluşturmadığı ya da bunun daha geniş bir aşağı yönlü eğilimin son halkası olup olmadığı, büyük ölçüde tahvil faizleri, para politikası beklentileri ve yapay zeka yatırımlarına yönelen sermaye akışına bağlı kalmayı sürdürüyor.