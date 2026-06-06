HYPE 65 dolara yaklaştıktan sonra geri çekildi! Grafikte beliren formasyon ne söylüyor?

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, önceki yükselişin ardından hız keserek 57 ile 59 dolar aralığında işlem gördü. Gün içi kaybın bir noktada yüzde 7’yi aşması, piyasada kısa vadeli soğumanın belirginleştiğine işaret etti. Analistler bu dönemi, güçlü yükseliş sonrası gelen bir düzeltme ve yatay dengelenme evresi olarak değerlendiriyor.

Yükseliş sonrası soluklanma dönemi

TradingView üzerinde paylaşılan ve kısa vadede temkinli görünümü öne çıkaran analizlerde, HYPE’ın üst direnç bölgelerinden döndükten sonra ivme kaybettiği aktarıldı. Buna göre fiyat yapısı, genişleme evresinden düzeltme sürecine geçti ve kısa vadeli zayıflık daha görünür hale geldi.

Analistlerin değerlendirmesine göre HYPE’ta önceki güçlü yükselişin ardından piyasa yapısı düzeltme evresine girdi; kısa vadede yukarı yönlü devamdan çok direnç bölgelerinden gelen baskı öne çıkıyor.

Buna karşın daha geniş zaman dilimindeki ana eğilimin tamamen bozulmadığı da belirtiliyor. Son geri çekilme, orta vadeli yükseliş yapısını geçersiz kılmış değil; ancak yeni bir ivme oluşması için kritik seviyelerin yeniden aşılması gerekiyor.

Düşen kama formasyonu izleniyor

Piyasada en yakından izlenen teknik gelişmelerden biri, düşük zaman dilimlerinde görülen düşen kama formasyonu oldu. Kripto analisti Crypto With Gopal, X paylaşımında HYPE’ın 15 dakikalık grafikte klasik bir düşen kama yapısı oluşturduğunu, daha düşük tepelerin birbirine yaklaştığını ve aşağı yönlü ivmenin zayıfladığını belirtti.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın daralan iki aşağı eğimli çizgi arasında hareket ettiği bir teknik formasyondur. Genellikle satış baskısının zayıfladığına işaret eder, ancak teyit için üst çizginin hacim artışıyla kırılması beklenir.

Bu yapı, çoğu zaman satıcıların gücünü kaybetmeye başladığı dönemlerde gündeme geliyor. Yine de teknik görünümün olumluya dönmesi için yalnızca formasyonun oluşması yeterli görülmüyor. Piyasanın, üst trend çizgisinin üzerine yerleşmesi ve bu hareketi işlem hacmiyle desteklemesi bekleniyor.

Kritik destek ve direnç bölgeleri

Kısa vadeli görünümde 56 ile 58 dolar bandı ilk önemli destek alanı olarak öne çıkıyor. HYPE bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece alıcıların alt seviyeleri savunduğuna dair beklenti korunabilir. Aşağı yönlü daha derin ilgi bölgeleri ise 53 ile 56 dolar arasında, daha zayıf senaryolarda ise 45 dolar civarında gösteriliyor.

Yukarıda ise 65 ile 66 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak izleniyor. Bunun üzerinde kalıcı bir kapanış, piyasa algısında yeniden güçlenmeye yol açabilir. Daha üstteki arz bölgesi 72 ile 74,70 dolar arasında bulunuyor. HYPE için yıl içindeki önceki güçlü atak da fiyatı bu bölgeye taşımış, ardından sert satış baskısı görülmüştü.

Göstergelerde karışık tablo

TradingView verilerine dayanan daha geniş teknik okumalar, piyasada net bir yön yerine denge arayışına işaret ediyor. RSI, Stokastik yüzde K, CCI, MACD ve Williams yüzde R gibi salınım göstergelerinin toplu görünümü nötr durumda. Bu da ne yukarı ne de aşağı yönde güçlü bir momentuma işaret ediyor.

Bununla birlikte hareketli ortalamalar daha yapıcı bir tablo sunuyor. Son geri çekilmeye rağmen bu göstergelerin genel sınıflandırması hala yükseliş eğilimine yakın seyrediyor. Haber yazım sırasında HYPE fiyatı yaklaşık 57,73 dolarda bulunurken son 24 saatte yüzde 1,38 düşüş kaydetti. Piyasanın şimdi odaklandığı başlıca soru, 56 ile 58 dolar desteğinin korunup korunamayacağı ve olası bir toparlanmada 65 dolar eşiğinin aşılıp aşılamayacağı.