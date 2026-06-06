SHIB vadeli işlemlerinde 8,63 trilyonluk hareket! Piyasada hangi sinyal güçleniyor?

Shiba Inu cephesinde türev piyasa verileri kısa vadeli bir toparlanma ihtimaline işaret eden dikkat çekici bir değişim ortaya koydu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte SHIB vadeli işlemlerine yönelik ilgi artarken, açık pozisyon miktarında belirgin bir yükseliş görüldü.

Vadeli işlemlerde ilgi yeniden arttı

Verilere göre Shiba Inu açık pozisyonu son 24 saatte %9,38 yükseldi. Bu artışla birlikte aktif vadeli işlem sözleşmelerine bağlanan toplam miktar 6 Mayıs Cumartesi itibarıyla 8,63 trilyon SHIB seviyesine çıktı. Söz konusu tablo, piyasa oynaklığı sürerken yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü ifade eder. Bu verideki artış genellikle piyasaya yeni para ve yeni pozisyon girdiğine işaret eder, ancak yönün kesin olarak yukarı olduğunu tek başına göstermez.

Shiba Inu, özellikle topluluk desteğiyle öne çıkan ve piyasa değeri bakımından uzun süredir takip edilen bir meme coin olarak biliniyor. Son veriler, varlığın türev piyasasında katılımın güçlendiğine işaret etse de bu hareketin kalıcı bir fiyat toparlanmasına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Coinglass verileri, son 24 saatte 8,6 trilyondan fazla SHIB’in vadeli işlemlerde konumlandığını ve açık pozisyonun %9,38 artarak 8,63 trilyon SHIB’e ulaştığını gösteriyor.

Fiyat tarafında temkinli görünüm sürüyor

Türev piyasadaki bu canlanmaya karşın SHIB fiyatı aynı dönemde baskı altında kaldı. Son 24 saatte token fiyatı %1,07 gerilerken, haftalık kayıp %17,87 seviyesine ulaştı. Bu ayrışma, vadeli işlemlerde artan ilgiyi destekleyen yatırımcı iştahının spot piyasada aynı ölçüde karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.

Açık pozisyondaki yükseliş ile fiyat düşüşünün aynı anda görülmesi, yatırımcıların güçlü bir fiyat hareketi beklentisiyle daha agresif şekilde konumlandığını düşündürüyor. Ancak bu tür dönemlerde artan işlem yoğunluğu, yukarı yönlü beklentinin yanı sıra aşağı yönlü korunma amaçlı işlemlerden de kaynaklanabiliyor.

Piyasa oynaklığı belirleyici olmaya devam ediyor

Kripto para piyasasında yüksek oynaklık sürerken, SHIB özelindeki son veriler kısa vadede dikkatlerin yeniden bu varlığa çevrilmesine neden oldu. Yine de türev piyasadan gelen olumlu sinyallere rağmen fiyatın henüz net bir toparlanma göstermemesi, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret ediyor.

Bu nedenle açık pozisyonlardaki artış, tek başına yön tayin eden bir veri olarak değil, piyasada hareketlilik ve beklentinin yükseldiğini gösteren önemli bir gösterge olarak izleniyor. Önümüzdeki süreçte fiyatın bu artan katılımı destekleyip desteklemeyeceği, SHIB için kısa vadeli seyrin ana belirleyicilerinden biri olabilir.