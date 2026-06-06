Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

SHIB vadeli işlemlerinde 8,63 trilyonluk hareket! Piyasada hangi sinyal güçleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyon son 24 saatte %9,38 arttı.
  • 📊 6 Mayıs itibarıyla aktif sözleşmelerdeki toplam büyüklük 8,63 trilyon SHIB’e çıktı ve $SHIB’de ilgi yeniden hızlandı.
  • 📉 Buna karşın SHIB fiyatı son 24 saatte %1,07, son 7 günde ise %17,87 geriledi.
  • 🔍 Türev piyasadaki bu artış, sert oynaklık sürerken yatırımcıların yeni pozisyonlar açtığını gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu cephesinde türev piyasa verileri kısa vadeli bir toparlanma ihtimaline işaret eden dikkat çekici bir değişim ortaya koydu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte SHIB vadeli işlemlerine yönelik ilgi artarken, açık pozisyon miktarında belirgin bir yükseliş görüldü.

İçindekiler
1 Vadeli işlemlerde ilgi yeniden arttı
2 Fiyat tarafında temkinli görünüm sürüyor
3 Piyasa oynaklığı belirleyici olmaya devam ediyor

Vadeli işlemlerde ilgi yeniden arttı

Verilere göre Shiba Inu açık pozisyonu son 24 saatte %9,38 yükseldi. Bu artışla birlikte aktif vadeli işlem sözleşmelerine bağlanan toplam miktar 6 Mayıs Cumartesi itibarıyla 8,63 trilyon SHIB seviyesine çıktı. Söz konusu tablo, piyasa oynaklığı sürerken yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü ifade eder. Bu verideki artış genellikle piyasaya yeni para ve yeni pozisyon girdiğine işaret eder, ancak yönün kesin olarak yukarı olduğunu tek başına göstermez.

Shiba Inu, özellikle topluluk desteğiyle öne çıkan ve piyasa değeri bakımından uzun süredir takip edilen bir meme coin olarak biliniyor. Son veriler, varlığın türev piyasasında katılımın güçlendiğine işaret etse de bu hareketin kalıcı bir fiyat toparlanmasına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Coinglass verileri, son 24 saatte 8,6 trilyondan fazla SHIB’in vadeli işlemlerde konumlandığını ve açık pozisyonun %9,38 artarak 8,63 trilyon SHIB’e ulaştığını gösteriyor.

Fiyat tarafında temkinli görünüm sürüyor

Türev piyasadaki bu canlanmaya karşın SHIB fiyatı aynı dönemde baskı altında kaldı. Son 24 saatte token fiyatı %1,07 gerilerken, haftalık kayıp %17,87 seviyesine ulaştı. Bu ayrışma, vadeli işlemlerde artan ilgiyi destekleyen yatırımcı iştahının spot piyasada aynı ölçüde karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.

Açık pozisyondaki yükseliş ile fiyat düşüşünün aynı anda görülmesi, yatırımcıların güçlü bir fiyat hareketi beklentisiyle daha agresif şekilde konumlandığını düşündürüyor. Ancak bu tür dönemlerde artan işlem yoğunluğu, yukarı yönlü beklentinin yanı sıra aşağı yönlü korunma amaçlı işlemlerden de kaynaklanabiliyor.

Piyasa oynaklığı belirleyici olmaya devam ediyor

Kripto para piyasasında yüksek oynaklık sürerken, SHIB özelindeki son veriler kısa vadede dikkatlerin yeniden bu varlığa çevrilmesine neden oldu. Yine de türev piyasadan gelen olumlu sinyallere rağmen fiyatın henüz net bir toparlanma göstermemesi, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret ediyor.

Bu nedenle açık pozisyonlardaki artış, tek başına yön tayin eden bir veri olarak değil, piyasada hareketlilik ve beklentinin yükseldiğini gösteren önemli bir gösterge olarak izleniyor. Önümüzdeki süreçte fiyatın bu artan katılımı destekleyip desteklemeyeceği, SHIB için kısa vadeli seyrin ana belirleyicilerinden biri olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB’de haftalık yakım %491 arttı! Fiyattaki sert baskı neyi gösteriyor?

Shiba Inu son 24 saatte %8’den fazla düşerek aşırı satım bölgesine indi

DOGE ve SHIB cephesinde yarış kızıştı! 2026’da öne çıkan detaylar neler söylüyor?

SHIB’de 699,3 milyarlık hareket dikkat çekti! Piyasada hangi senaryo öne çıkıyor?

Shiba Inu borsalara taşınan 407 milyar SHIB ile 0,0000054 dolar desteğine yaklaştı

SHIB’de borsalara 178 milyar token döndü! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?

Bitcoin 82.000 dolardan %10’un üzerinde düşerken NEAR yükselişi sonrası 2,20 dolar desteğini test ediyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı HYPE 65 dolara yaklaştıktan sonra geri çekildi! Grafikte beliren formasyon ne söylüyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE 65 dolara yaklaştıktan sonra geri çekildi! Grafikte beliren formasyon ne söylüyor?
HYPERLIQUID (HYPE)
Kripto para piyasasında haftalık satış dalgası, toplam değeri $390 milyar düşürdü
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Solana 3 yılın dibine indi! Grafikte öne çıkan seviyeler ne gösteriyor?
Solana (SOL)
E-posta Onayı Olmadan Saniyeler İçinde Kripto Piyasasına Hükmedin
BITCOIN Haberleri
Bitcoin’de dikkat çeken Fed geçişi! Tarih tekerrur mu edecek?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?