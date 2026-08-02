SHIB’de 764 büyük cüzdan arzın %94,64’ünü elinde tutuyor

Shiba Inu fiyatı 0.00000500 dolar eşiğine yaklaşırken ağdaki işlem hareketliliği belirgin biçimde arttı. Etherscan verilerine göre SHIB transfer sayısı bir gecede %68,75 yükselerek 8.517’ye çıktı. Bu artış, ay dönüşümünde büyük cüzdanlar ile bireysel yatırımcılar arasında peş peşe gelen işlemlerin fiyat üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Büyük cüzdanlar önde, bireysel yatırımcılar arkada kaldı

31 Temmuz’da büyük cüzdanlar 5.057 işlemde toplam 5,59 trilyon SHIB taşıdı. İşlem başına ortalama büyüklük 1,10 milyar SHIB olarak hesaplandı. Ertesi gün, 1 Ağustos’ta işlem sayısı 8.517’ye yükselirken toplam hacim 4,08 trilyon SHIB’a geriledi. Böylece ortalama transfer büyüklüğü 0,47 milyar SHIB seviyesine indi.

Bu tablo, büyük adreslerin önce pozisyonlarını yeniden dağıttığına, ardından bireysel yatırımcıların daha küçük işlemlerle bu hareketliliğe katıldığına işaret ediyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle topluluk etkisiyle bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Büyük adreslerin önce harekete geçtiği, sonraki gün ise daha küçük işlemlerle bireysel yatırımcıların devreye girdiği görülüyor.

Arzın büyük bölümü sınırlı sayıdaki adreste toplandı

Veriler, SHIB arzındaki yoğunlaşmanın dikkat çekici düzeyde olduğunu gösteriyor. Toplam cüzdanların yalnızca %0,05’ini oluşturan 764 büyük adres, SHIB’in piyasa değerinin %94,64’ünü elinde bulunduruyor. Parasal karşılıkta ise en büyük beş cüzdan toplam 4,80 milyar dolarlık değerin 2,76 milyar dolarlık kısmını kontrol ediyor.

Buna karşılık bireysel ve küçük ölçekli cüzdanların %85,54’lük kısmı arzın yalnızca %0,42’sine sahip. Bu yapı, SHIB fiyatındaki yönün geniş yatırımcı tabanından çok sınırlı sayıdaki büyük oyuncuların kararlarıyla şekillenebileceğini ortaya koyuyor.

Gösterge Veri Büyük cüzdan sayısı 764 Kontrol edilen piyasa değeri oranı %94,64 En büyük 5 cüzdanın değeri 2,76 milyar dolar Toplam piyasa değeri 4,80 milyar dolar

0.00000500 dolar çevresinde iki senaryo öne çıktı

Ağustosun ilk iş haftasının başında SHIB 0.00000497 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatte %3,26 artış gösteren tokenda 14 günlük Göreceli Güç Endeksi 62,16 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, yukarı yönlü ivmenin sürdüğüne işaret ederken aşırı alım bölgesine henüz girilmediğini gösteriyor.

İlk senaryoda, günlük kapanışın 0.00000500 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde bekleyen alım emirleri devreye girebilir. Bu durumda SHIB için mayıs ayındaki yerel zirvelere yakın olan 0.00000600 dolar bölgesi yeniden hedef haline gelebilir.

İkinci senaryoda ise iki günde taşınan toplam 9,6 trilyon SHIB’in büyük yatırımcılar tarafından kar satışı amacıyla işlem platformlarına gönderildiği anlaşılırsa, 0.00000500 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak çalışabilir. Bu durumda fiyatın yeniden 0.00000440 dolar desteğine çekilmesi olasılığı öne çıkıyor.

0.00000500 doların üzerindeki günlük kapanış alımları hızlandırabilir, kar satışı baskısı ise fiyatı 0.00000440 dolar desteğine geri itebilir.