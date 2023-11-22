Milyar Dolarlar Oynadı! Bu Altcoin Balinaları Birikime Devam Ediyor

Kripto para birimi Ethereum, balinaların önemli birikimine şahit oldu. Büyük ETH cüzdanları geçtiğimiz yıl boyunca Ethereum birikimi yapmaya devam etti. Salı günü oluşturulan yeni cüzdanlarda Ethereum için en yüksek artış söz konusu oldu. Ethereum’daki fiyat gelişimi on-chain metriklerle de destekleniyor.

Ethereum Cüzdanları ETH Biriktiriyor

Santiment verilerine göre, ETH tutan en büyük 200 cüzdan adresi, cüzdanlarına 62 milyon 769 bin adet ETH token ekledi. Eklenen Ethereum’ların toplam değeri 124 milyar 100 milyon dolara karşılık geliyor. Bu kadarlık bir birikimin kripto para birimi Ethereum için yükseliş yörüngeli bir anlamı var.

Son bir yıllık sürede bu cüzdanlar yüzde 30 daha fazla ETH biriktirdiler. Dün oluşturulan Ethereum cüzdan sayısı 94 bin 700 olarak gerçekleşti. Elde edilen bu rakam Temmuz 2023’ten beri görülen en yüksek artış oldu. Bu cüzdanların birikim moduna geçmeleri ise kripto para dünyasında bir boğa hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Borsalardaki Ethereum Arzı Son Altı Ayın En Düşük Seviyesinde

Gelişmeler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Santiment verilerine göre, borsalardaki ETH token arzı son altı ayda yaklaşık yüzde 20 geriledi. Borsalardaki ETH arzının son altı ayda en düşük seviyeye gerilemesi ETH için fiyat artışı ihtimalini güçlendiriyor.

Arzın azalırken ETH cüzdanlarından gelen faaliyetlerde bir artış olması dikkat çekti. IntoTheBlock’tan alınan aşağıdaki grafik, geçtiğimiz hafta Ethereum ağındaki aktif adresler ile yeni adreslerde artışın olduğuna işaret ediyor. Bu metrik, piyasa katılımcıları arasında Ethereum’a olan talebi gösteriyor. Ayrıca ETH ağındaki faaliyeti belirlemeye yardımcı oluyor. Talebin bu kadar yüksek olması token fiyatındaki artış ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Ethereum fiyatına baktığımızda yazının yazıldığı sırada 2 bin dolarlık kritik destek seviyesinin biraz üzerinde konumlandığını görüyoruz. Ethereum yazıyı yazarken 2 bin 4 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün kripto para piyasasında yaşanan olumsuz duruma rağmen Ethereum’un 2 bin dolarda destek bulması önemli. Buna göre Ethereum 2 bin 200 dolarlık dirence yönelik hamle gerçekleştirebilir. Altcoin‘lerin lideri konumunda bulunan ETH bu seviyeyi en son Mayıs 2022’de görmüştü.