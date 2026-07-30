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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu çıkışları hızlandı, 200 günlük ortalama dirençte kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsa çıkışlarının yedi günlük ortalaması 630,8 milyar SHIB’e çıktı.
  • 📊 $SHIB fiyatı 0.00000462 dolar civarında kalırken 50 ve 100 günlük ortalamanın üzerinde tutundu.
  • 📉 200 günlük hareketli ortalama 0.00000500 dolar yakınında ana direnç olarak öne çıktı.
  • 🧭 Borsa rezervlerinin 87 trilyon SHIB’e yükselmesi, çıkış verileriyle birlikte karışık bir tablo oluşturdu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu’da borsalardan token çıkışı kısa sürede belirgin biçimde arttı. Yedi günlük hareketli ortalamaya göre hesaplanan borsa çıkışları yaklaşık 630,8 milyar SHIB’e yükseldi. Bu seviye günlük bazda %5,9 artışa, saatler önce görülen düzeye kıyasla ise yaklaşık %62 hızlanmaya işaret etti. Veriler, yatırımcıların bir bölümünün tokenlarını merkezi borsalardan özel cüzdanlara taşıdığını gösterdi.

İçindekiler
1 Borsa verilerinde farklı yönlü sinyaller öne çıktı
2 Fiyat grafiğinde destek korunurken ana direnç aşılamadı
3 Bir sonraki adım için rezervler belirleyici olabilir

Borsa verilerinde farklı yönlü sinyaller öne çıktı

Kripto para piyasasında borsa çıkışları genellikle kısa vadede satışa hazır arzın azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Tokenların özel cüzdanlara çekilmesi, bu varlıkların anlık satış baskısına daha az açık olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Ancak Shiba Inu cephesindeki zincir üstü görünüm tek yönlü bir tablo sunmadı.

Borsa rezervleri de artarak yaklaşık 87 trilyon SHIB’e çıktı. Toplam net akışta da sınırlı bir yükseliş görüldü. Bunun yanında aktif adresler ve alım yapan adres sayısı hafif artış kaydetti. Bu tablo, sert fiyat hareketinin ardından ağ aktivitesinin zayıflamadığını, tersine bir miktar canlandığını gösterdi.

Yedi günlük ortalamada borsa çıkışlarının 630,8 milyar SHIB’e ulaşması, son saatlerde görülen seviyelere göre yaklaşık %62 hızlanmaya işaret ediyor.

Fiyat grafiğinde destek korunurken ana direnç aşılamadı

Fiyat cephesinde de benzer biçimde karışık sinyaller oluştu. SHIB kısa süre önce güçlü bir kırılma hareketiyle yükseldi ve 200 günlük hareketli ortalamaya doğru tırmandı. Buna karşın yükselişin önemli bir bölümü kısa sürede geri verildi. Günlük mumdaki uzun üst fitil, yükseliş sırasında kar satışlarının sertleştiğini ortaya koydu.

SHIB, 0.00000462 dolar civarında işlem görürken 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdü. Aylar süren aşağı yönlü baskının ardından bu iki ortalamanın destek işlevi görmeye başlaması piyasada dikkatle izleniyor. Buna karşılık 0.00000500 dolar çevresindeki 200 günlük hareketli ortalama, alıcıların henüz aşamadığı başlıca direnç noktası olmayı sürdürdü.

GöstergeSeviyeDurum
Borsa çıkışları MA7630,8 milyar SHIBKısa sürede hızlandı
Borsa rezervleri87 trilyon SHIBYükseldi
Fiyat0.00000462 dolar50 ve 100 günlük ortalamanın üstünde
Ana direnç0.00000500 dolar200 günlük ortalama

Bir sonraki adım için rezervler belirleyici olabilir

Momentum göstergeleri de son sıçramanın ardından daha dengeli bir alana döndü. Göreceli Güç Endeksi yükseliş sırasında bir süre aşırı alım bölgesine girse de daha sonra nötr kabul edilen 50 seviyesine yaklaştı. Bu geri çekilme, kısa vadeli teknik yorgunluk riskini azaltırken alıcıların yeniden güç kazanması halinde yeni bir yukarı deneme için alan bırakabilir.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Mevcut tabloda asıl soru, borsalardan çıkan tokenların uzun vadeli birikime mi yoksa son yükselişten sonra geçici bir pozisyon değişimine mi işaret ettiği olarak öne çıkıyor.

Borsa çıkışları artmayı sürdürürken rezervler gerilemeye başlarsa, piyasadaki satışa hazır arz azalacağı için yükseliş senaryosu güç kazanabilir.

Borsa çıkışlarının sürmesi ve rezervlerin aşağı yönlü dönmesi halinde, 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların üzerindeki fiyat yapısı SHIB’e gelecek işlemlerde 200 günlük hareketli ortalamayı yeniden test etme alanı açabilir. Buna karşılık rezervlerdeki artışın devam etmesi, çıkış verilerinin etkisini sınırlayabilecek başlıca unsur olarak izleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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