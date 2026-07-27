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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de borsalardan 1 trilyon çıkış sonrası yükseliş beklentisi arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsalardan yaklaşık 1 trilyon token çıkışı görüldü.
  • 📊 Yüksek hacimle gelen hareket, $SHIB’de satış baskısının zayıflayabileceğini gösterdi.
  • 📈 Fiyat 26 ve 50 günlük ortalamaların üstüne çıktı, ancak 100 günlük ortalamada dirençle karşılaştı.
  • 🧭 İlk destek 0.0000048 dolarda, sıradaki kritik direnç ise 0.0000054 ile 0.0000055 dolar aralığında bulunuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu’da son 24 saatte borsalardan yaklaşık 1 trilyon SHIB çekilmesi, yatırımcı konumlanmasında dikkat çeken bir değişime işaret etti. Bu hareket, tokenların alım satıma hazır biçimde borsalarda tutulmak yerine özel cüzdanlara taşındığını gösterdi. Borsa rezervleri genel olarak yüksek kalırken, net akışın çekim yönünde olması kısa vadeli satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Zincir üstü verilerde yön değişimi sinyali
2 İşlem hacmi sert yükseldi
3 Direnç ve destek seviyeleri öne çıktı

Zincir üstü verilerde yön değişimi sinyali

Piyasalarda borsalardan güçlü çıkışlar genellikle yatırımcıların elde tutma eğiliminin arttığı dönemlerle ilişkilendiriliyor. Özellikle piyasa hissiyatının toparlandığı zamanlarda yapılan bu tür transferler, ani satış niyetinden çok bekleme isteğini öne çıkarabiliyor. Son verilerde giriş ve çıkışlar birlikte yüksek seyrederken, yaklaşık 1 trilyon SHIB’lik net çekim son haftaların en belirgin günlük hareketlerinden biri olarak öne çıktı.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan bir memecoin olarak biliniyor. Son zincir üstü göstergeler, tabloyu tamamen tek yönlü hale getirmese de kademeli bir iyileşmeye işaret ediyor. Borsalardaki toplam arz hafif artmış olsa da, aktif adres sayısındaki yükseliş ve toplam işlem adedindeki artış ağ katılımının güçlendiğini gösteriyor.

Yaklaşık 1 trilyon SHIB’lik net çıkış, yatırımcıların tokenları borsalardan çekerek daha uzun vadeli bir pozisyon almaya yöneldiğine dair güçlü bir sinyal verdi.

İşlem hacmi sert yükseldi

Teknik tarafta SHIB, son ayların en güçlü hacim sıçramalarından birini kaydetti. Günlük işlem hacmi yaklaşık 2 trilyon tokene ulaşırken, fiyat hareketi 26 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerine taşındı. Bu ivme, temmuzun büyük bölümünde etkili olan düşüş eğilimine kıyasla belirgin bir toparlanmaya işaret etti.

Yine de yükseliş denemesi kesintisiz ilerlemedi. Fiyat, 0.0000050 ile 0.0000051 dolar bandındaki 100 günlük üstel hareketli ortalamayı kısa süreli test ettikten sonra satışla karşılaştı. Günlük mumdaki uzun üst fitil, kar satışlarının kırılma girişiminin hemen ardından devreye girdiğini gösterdi.

GöstergeSeviyeAnlamı
İlk destek0.0000048 dolarYükseliş denemesinin korunması için izleniyor
Yakın direnç0.0000054 ile 0.0000055 dolarAşılması halinde teknik görünüm güçlenebilir
Üst hedef bölgesi0.0000060 dolar200 günlük ortalama yakınında bulunuyor

Direnç ve destek seviyeleri öne çıktı

Orta vadeli hareketli ortalamaların yeniden kazanılması, teknik görünüm açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Buna karşın 100 günlük üstel hareketli ortalama ile 0.0000054 ve 0.0000055 dolar aralığındaki yatay direnç bölgesi, sıradaki temel eşik konumunda bulunuyor. Bu alanın üzerinde kalıcı bir günlük kapanış gelmesi halinde, 0.0000060 dolar civarındaki 200 günlük ortalamanın test edilmesi mümkün olabilir.

Aşağı yönlü harekette ilk destek 0.0000048 dolar seviyesinde yer alıyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunması, son kırılma girişiminin kısa sürede boşa çıkmadığını gösterebilir. Alıcıların tokenları borsalardan çekmeyi sürdürmesi ve işlem aktivitesinin yüksek kalması halinde, SHIB’de son haftalardaki zayıflığın ardından daha geniş kapsamlı bir toparlanma zemini oluşabilir.

26 günlük ve 50 günlük ortalamaların aşılması önemli bir teknik iyileşme sağlarken, 0.0000054 ile 0.0000055 dolar bandı kısa vadede belirleyici direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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