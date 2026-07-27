F2Pool kurucusu Chun Wang, yüklü ETH ve WBTC’yi Binance’e taşıdı

Bir dönem dünyanın en büyük Bitcoin madencilik havuzlarından F2Pool’un kurucu ortakları arasında yer alan Chun Wang, son haftalarda yaptığı zincir üstü işlemlerle piyasanın dikkatini çekti. Mayıs ve haziran boyunca varlıklarını merkezi borsalardan çekerek özel cüzdanlara ve bazı merkeziyetsiz finans protokollerine taşıyan Wang, temmuzda yön değiştirerek yüklü miktarda kripto varlığı yeniden Binance cüzdanlarına aktarmaya başladı.

İki ay süren çıkışların ardından yön değişti

Wang, iki aylık süreçte yaklaşık 91.945 ETH ile 973 WBTC’yi merkezi platformlardan çıkardı. Söz konusu varlıkların taşındığı dönemdeki toplam değeri yaklaşık 221 milyon dolara ulaştı. Bu tür çıkışlar, piyasada genellikle elde tutma eğilimi ve satış baskısının sınırlı kalabileceği beklentisiyle olumlu okunuyor.

Ancak temmuz başında bu tablo tersine döndü. Wang, 2 Temmuz’da 16.800 ETH ve 60 WBTC’yi Binance’e gönderdi. Bir gün sonra buna 9.800 ETH daha eklendi. 27 Temmuz’da ise Arkham verileri, 3.345 ETH’lik yeni bir giriş kaydetti. Bu transferin değeri yaklaşık 6,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

Dönem İşlem yönü Varlıklar Tutar Mayıs ve haziran Borsalardan çıkış ETH, WBTC 91.945 ETH, 973 WBTC 2 Temmuz Binance’e giriş ETH, WBTC 16.800 ETH, 60 WBTC 3 Temmuz Binance’e giriş ETH 9.800 ETH 27 Temmuz Binance’e giriş ETH 3.345 ETH

Piyasa bu hareketleri yakından izliyor

Büyük yatırımcıların özel cüzdanlarda tuttukları varlıklar, kısa vadede piyasaya dönmeyen arz olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık borsalara gönderilen coin’ler, satış ya da başka işlemler için hazır likidite anlamına geliyor. Bu nedenle Wang gibi yüksek profilli isimlerin on milyonlarca dolarlık transferleri, özellikle kısa vadeli fiyat hareketleri açısından önem taşıyor.

Temmuzla birlikte Wang’ın stratejisi belirgin biçimde değişti; uzun vadeli saklama yaklaşımının yerini, merkezi bir platformda daha hızlı erişilebilir likidite aldı.

F2Pool, Bitcoin madencilik ekosisteminin en eski ve en büyük oyuncularından biri olarak biliniyor. Chun Wang da bu yapının kurucu isimleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yaptığı cüzdan hareketleri, sıradan bir yatırımcı işlemi olarak görülmüyor ve zincir üstü veri izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

Varlıkların doğrudan satışa mı hazırlanıyor olduğu, yoksa başka işlemler için mi borsaya taşındığı henüz netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde spot hacimler ve ilgili cüzdan hareketleri, bu transferlerin piyasa üzerindeki gerçek etkisini daha açık gösterebilir.

Borsalara dönen varlık miktarı arttıkça, piyasada kısa vadeli satış baskısı ihtimali de daha yakından izleniyor.