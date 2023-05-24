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  •   Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (24 Mayıs 2023)

Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (24 Mayıs 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı.
  • Bitcoin, %2'nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolara geriledi.
14:38
24 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kaydettikleri son değer kayıpları ile birlikte Ethereum (ETH) 1815 dolar fiyat seviyelerinden, BNB 308 dolar fiyat seviyelerinden, XRP 0,45 dolar fiyat seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,35 dolar fiyat seviyelerinden, Dogecoin (DOGE) 0,07 dolar fiyat seviyelerinden, MATIC 0,86 dolar fiyat seviyelerinden ve Solana (SOL) ise 19,45 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in yeniden 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne düşüş ile başladı. Sui (SUI), GMX (GMX), PancakeSwap (CAKE), Bitcoin SV (BSV), Pepe (PEPE) ve Litecoin (LTC) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içinde yükselişe geçen ve piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Synthetix (SNX), Toncoin (TON), IOTA (MIOTA), KuCoin Token (KCS) ve Ne (NEO) ise kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer artışları  kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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