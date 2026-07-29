Shiba Inu’da borsa rezervi 400 milyon doların altına inebilir

Shiba Inu’nun merkezi borsalarda tutulan rezervlerinin dolar cinsinden değeri 400 milyon dolar eşiğine hızla yaklaşıyor. Son on chain verilere göre bu tutar yaklaşık 414,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasadaki zayıflık sürerse, önümüzdeki günlerde bu sınırın altı görülebilir.

Gerilemenin nedeni token çıkışı değil fiyat baskısı

Borsalardaki rezervlerin azalması çoğu durumda olumlu bir sinyal olarak değerlendirilse de, bu kez tablo farklı görünüyor. Düşüşün ana nedeni, büyük çaplı SHIB çıkışlarından çok token fiyatındaki değer kaybı olarak öne çıkıyor. Başka bir ifadeyle, borsalarda tutulan coin miktarında belirgin bir azalma olmasa bile, her bir SHIB’in dolar karşılığı düştüğü için toplam rezerv değeri de geriliyor.

Merkezi borsalarda tutulan SHIB rezervinin dolar bazında gerilemesi, coin sayısındaki düşüşten çok fiyat zayıflığına işaret ediyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve meme coin kategorisinde yer alan bir kripto varlık olarak biliniyor. Varlığın yıllık zirvelerinin oldukça altında işlem görmesi, sınırlı fiyat gerilemelerinin bile rezerv değerini 400 milyon doların altına çekebileceği anlamına geliyor.

Gösterge Seviye Borsa rezervi 414,8 milyon dolar Kritik eşik 400 milyon dolar Anlık fiyat 0.0000048 dolar 100 günlük EMA 0.0000050 dolar 200 günlük EMA 0.0000060 dolar

Teknik görünümde yakın direnç öne çıkıyor

SHIB, yüksek işlem hacmiyle yaşanan son yükselişin ardından önemli direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yeniden bu seviyenin altına indi. Varlık şu anda 0.0000048 dolardan işlem görürken 20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalara yakın seyrediyor. 0.0000050 dolardaki 100 günlük üstel hareketli ortalama ise kısa vadede ilk güçlü engel konumunda bulunuyor.

Fiyatın bu seviyeyi net biçimde geri almaması, son hareketin kalıcı bir trend dönüşünden çok kısa süreli bir rahatlama yükselişi olabileceğini düşündürüyor. Daha uzun vadeli ana direnç ise yaklaşık 0.0000060 dolarda bulunan 200 günlük üstel hareketli ortalamada yer alıyor. Bu bölgeye ulaşılması için alım ilgisinin yeniden belirgin şekilde artması gerekiyor.

SHIB’in 100 günlük ortalamanın üzerine çıkması, borsalarda tutulan token miktarı değişmese bile rezervin dolar değerini hızla yukarı taşıyabilir.

On chain veriler katılımda sert bozulmaya işaret etmiyor

Momentum göstergeleri ise daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Son kırılma sırasında RSI aşırı alım bölgesine yükseldi, ancak alım baskısının zayıflamasıyla birlikte bu göstergede soğuma başladı. Ayın önceki dönemine kıyasla momentum hala daha güçlü olsa da ilk sıçramadaki kadar keskin bir ivme görülmüyor.

Buna karşılık ağ kullanımında belirgin bir bozulma dikkat çekmiyor. Aktif adres sayısı, alıcı adresler ve işlem adedinde hafif artışlar görülmesi, yatırımcı katılımının sert biçimde gerilemediğine işaret ediyor. Bu nedenle borsa rezervindeki dolar bazlı küçülmenin ana kaynağı, ağ etkinliğindeki düşüşten çok SHIB fiyatındaki zayıflık olarak öne çıkıyor.

Mevcut seviyelerden yeni bir geri çekilme yaşanması halinde borsalarda tutulan SHIB varlıklarının toplam dolar değeri birkaç gün içinde 400 milyon dolar eşiğinin altına inebilir. Buna karşılık fiyatın 100 günlük ortalamanın üzerine dönmesi durumunda, rezervin dolar bazındaki değeri token miktarında büyük bir değişim olmadan yeniden yükselebilir.