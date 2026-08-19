VanEck, Bitcoin’de eylül ile kasım arasında dönüm noktası bekliyor

Varlık yönetim şirketi VanEck, Bitcoin‘de birikim evresine yaklaşılıyor olabileceğini açıkladı. Şirketin izlediği 12 teslimiyet göstergesinin 12 Ağustos itibarıyla sekizi aktif durumda bulunuyor. VanEck, mevcut düzeltmenin Bitcoin’in Ekim 2025’te gördüğü zirveden bu yana 10 aydır sürdüğünü belirtti.

Göstergelerde yüksek stres dikkat çekti

VanEck’e göre bir sinyal, tarihsel dağılım içinde uç seviyelere ulaştığında aktif sayılıyor. Göstergelerin büyük bölümü tarihsel verinin en düşük yüzde 15’lik dilimine inince devreye giriyor. Piyasa stresi işaret eden daha yüksek yönlü göstergelerde ise eşik yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Şirket, önceki döngülerdeki yapı tekrar ederse eylül ile kasım arasında olası bir dönüm noktasının ortaya çıkabileceğini kaydetti. Bununla birlikte bu zaman aralığının kesin bir Bitcoin fiyat tahmini anlamına gelmediğinin altını çizdi.

VanEck, önceki döngü kalıplarının yeniden görülmesi halinde eylül ile kasım arasında bir dönüm noktasının oluşabileceğini, ancak bunun kesin bir fiyat tahmini olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Fiyat geri çekilmesi göstergesi ise farklı bir ölçüte dayanıyor. VanEck bu sinyali, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden en az yüzde 35 düşmesi halinde aktif kabul ediyor. Bitcoin fiyatı ekim ayında zirvesinin yaklaşık yüzde 49 altında seyretti, ancak bu geri çekilme tarihsel düşüşlerin yüzde 35’lik diliminde kaldı.

Aynı yüzdelik yaklaşım fiyat geri çekilmesine de uygulanırsa aktif sinyal sayısı sekizden yediye düşüyor. VanEck, kurumsal sahiplikteki artış ve spot Bitcoin ETP talebinin bu döngüde daha sınırlı bir ayı piyasasına yol açabileceğini düşünüyor. Şirket yine de bunun varsayım niteliğinde olduğunu, önceki Bitcoin ayı piyasalarında düşüşlerin yüzde 78 ile yüzde 94 arasında değiştiğini hatırlattı.

Kısa vadede belirgin üstünlük görülmedi

VanEck’in incelemesine göre kısa vadede belirgin bir istatistiksel avantaj öne çıkmadı. Sekiz ila 12 sinyalin aktif olduğu dönemlerde Bitcoin, sonraki 90 günde ortalama yüzde 12,8 getiri sağladı. Bu oran, yüzde 15,2 olan temel ortalamanın altında kaldı.

180 günlük dönemde ortalama getiri yüzde 32’ye yükseldi, ancak bu da yüzde 36,3’lük temel seviyenin gerisinde kaldı. Görece daha güçlü performans yalnızca bir yıllık vadede görüldü. VanEck, bu sonucun yüksek örtüşme içeren 115 gözlem gününe ve sınırlı sayıdaki piyasa dönemine dayandığını, bu nedenle tek başına dip seviyeyi saptamak için yeterli olmadığını belirtti.

Şirketin verilerine göre mevcut veri seti döngünün geç evresine işaret edebilir, ancak dip noktasını kesin biçimde belirleyemiyor.

Fon akışları ve uzun vadeli yatırımcı hareketi izlendi

VanEck’in kapsadığı 30 günlük dönemde ABD’deki spot Bitcoin ETP’lerine net 663 milyon dolar giriş oldu. Bu tutar yaklaşık 10.400 BTC’ye karşılık geldi. Önceki ay görülen 2,4 milyar dolarlık çıkışın ardından bu tablo dikkat çekici bir toparlanmaya işaret etti.

ABD’deki spot tabanlı fonlar 14 Ağustos’ta sona eren haftada 385,2 milyon dolar gerilese de sonrasında talep güç kazandı. Farside verilerine göre 17 Ağustos’ta 297,5 milyon dolar, 18 Ağustos’ta ise 189,3 milyon dolar net giriş kaydedildi. Böylece iki günde toplam 486,8 milyon dolar giriş, önceki haftadaki çıkışların önemli bölümünü dengeledi.

Bitcoin 19 Ağustos’ta yaklaşık 64.250 dolardan işlem gördü. Bu seviye, VanEck’in 11 Ağustos için referans aldığı 63.549 dolarlık kapanışın üzerine çıktı. Aynı dönemde bir yıldan uzun süredir elde tutulan coin miktarı 30 günde 356.534 BTC azalarak 11,84 milyon BTC’ye indi. Bu rakam toplam dolaşımdaki arzın yüzde 59,1’ine karşılık geliyor.

Uzun vadeli yatırımcıların altı yaş grubunun tamamında düşüş görüldü. En büyük gerileme, bir ila iki yıldır tutulan coinlerde yaşandı ve yaklaşık 156.000 BTC azalış kaydedildi. VanEck, bu hareketin bir bölümünün satıştan çok cüzdan güvenliği amaçlı transferlerden kaynaklanabileceğini, ancak bunun doğrulanmasının zor olduğunu belirtti.