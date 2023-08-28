Bitcoin madencilik geliri ya da “hash fiyatı” olarak bilinen günlük TH/s başına kazanılan doların bir ölçüsü, Kasım 2022’de FTX’in çöküşünden bu yana görülmemiş seviyelere gerilerken hash oranı yeni zirvelere ulaştı. Bitcoin madencileri ayı piyasası sırasında ayakta kalmak için hisse senedi satışlarından elde ettikleri fonları kullanıyor ancak bu durum bazı hissedarlar arasında endişeye neden oluyor ve piyasadaki baskıyı artırıyor.

Madencilik Gelirleri %50 Düştü

Geçtiğimiz hafta Bitcoin ağ hash oranı 18 Ağustos’ta saniyede 414 exahash’e (EH/s) ulaşarak metrik için yeni bir zirveye işaret etti. Blockchain internet sitesine göre bu zirve ağ hash oranının 2023’ün başındaki değerine kıyasla %54 ve son 12 ay içinde %80 arttığını gösterdi.

Bununla birlikte ağ güvenlik açısından iyi görünse de Bitcoin madencileri için işler o kadar da iyi gitmiyor çünkü gelir keskin bir şekilde düştü ve Kasım 2022’de yaklaşık 16.500 dolarlık bir piyasa döngüsünün en düşük seviyelerine ulaştı. HashPriceIndex’e göre gelir, Bitcoin Ordinals mint çılgınlığının blok alanı için yoğun bir talebe neden olduğu Mayıs ayı başındaki seviyenin yaklaşık yarısı olan günlük saniye terahash başına sadece 0,060 dolar.

Bitcoin Fiyatı Yükselmeli

Piyasa analisti Dylan LeClair, düşen gelir ve hash oranı zirvesi hakkında yorum yaparak daha verimli yeni makinelerin üretilmeye devam edeceğini belirterek, “ancak fiyatın geride kalmasının neredeyse zamanı geldi” dedi ve bu kadar yüksek hash oranlarında madenciliği karlı tutmak için fiyatların yukarı doğru ayarlanması gerektiğini açıkladı.

Bitcoin madencilerinin ayı piyasası sırasında ayakta kalabilmek için ikinci çeyrekte hisse senedi satışlarından elde ettikleri fonlara güvendikleri bildirildi. 24 Ağustos’ta Bloomberg, halka açık 12 büyük madencinin 2. çeyrekte hisse senedi satışları yoluyla yaklaşık 440 milyon dolar topladığını açıkladı.

Bitcoin Capitalist haber bültenini yöneten Mark Jeftovic, “Bazı madencilik şirketleri hisse satarak hissedarları aşırı oranda baskılıyor.” dedi ve ekledi: “Eğer sizi Bitcoin’in yükselişinden daha hızlı baskılıyorsa, o zaman bir koşu bandında yanlış yolda ilerliyorsunuz demektir.”