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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 24.500 doların üstünde bulunuyor ve kripto para yatırımcıları ciddi kazanç elde etti. Kabaca 300 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiyesinin ardından Bitcoin yükselişi ivme kazandı. Bugün gelecek enflasyon verisi ise orta vadede kripto paraların hatta altın gibi varlıkların yönünü çizecek. Peki beklentiler neler?

Bitcoin (BTC)

BTC çok sayıda ABD bankasının kapanmasının kripto piyasalarını fırlatmasının ardından yükselişine devam ediyor. Şimdiye kadar 3 banka iflas etti ve birkaç bankanın da onların izinden gitmesi bekleniyor. Dün en az 5 bankacılık hissesi %30’un üzerinde değer kaybetti. Şimdi, kısa vadeli BTC fiyat hareketi söz konusu olduğunda tüm gözler geçici olarak Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baskısındaydı. Kendi içinde klasik bir kripto volatilite katalizörü olan TÜFE, geçen ay enflasyonda istenmeyen bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Bu o günlerde bize Fed’in faiz tavanını yukarı çekeceğini ve sıkı para politikasının beklenenden daha fazla süreceğini söylüyordu.

Ancak ABD Bankacılık Krizi bu ay Fed’in 50bp şöyle dursun faiz artışı bile yapmasını güçleştiriyor. Hatta bazı finans çevreleri bu ay 25bp civarında indirim bile gelebileceğini söylüyor. Peki Bitcoin ne olacak? Enflasyon verisi için tahminler ne yönde?

Kripto Paralar Yorum

Enflasyon verisinin beklenti dahilinde gelmesi şaşırtıcı olmayacak. Biden yakın zamanda Şubat enflasyonunun güzel geleceğini söylemişti. Nitekim ABD Başkanı bu tahmini yaparken elinde güçlü veriler olmalı. Popüler kripto analisti Poppe ise bugün enflasyon nedeniyle Bitcoin fiyatında daha büyük dalgalanmalar göreceğimizi düşünüyor. Özellikle 25.200 dolar altında kapanışların fiyatı 23.000 dolar testine itebileceğinden bahsetti. Son 10-12 saattir altcoinlerden devam eden çıkışları da hesaba katarsak bu pek şaşırtıcı olmaz.

Material Indicators, TÜFE sayesinde emir defteri kompozisyonunda potansiyel bir sarsıntıya işaret etti. Verilerin beklentileri aşması halinde, teklif desteğinin geri çekileceğini ve BTC fiyatının derin bir düzeltme yaşayabileceğini tahmin etti. Material Indicators, Bitcoin’in genel rallisinin ayakları olması için 200 haftalık hareketli ortalamasının (WMA) üzerinde birden fazla haftalık kapanış yapması gerektiğini de söyledi.

“Bir kırılmayı değerlendirmek için 200 WMA’nın üzerinde tam mumlara ihtiyaç var”.

Peki enflasyon düşerse bu sadece kripto yatırımcısının mı işine yarayacak? Popüler analist xTrends, TÜFE’deki sürpriz bir düşüşün, son olaylarla köşeye sıkışmış bir Fed için çok faydalı olacağını ima etti.

ARK Invest’in CEO’su Cathie Wood ise şunları söyledi;

“Eğer Fed TÜFE gibi gecikmeli göstergelere odaklanmaya devam eder ve tersine dönmüş getiri eğrisinin işaret ettiği deflasyonist güçlere karşılık vermezse, bu kriz daha fazla bölgesel bankayı yutacak ve ABD bankacılık sistemini kamulaştırmasa bile daha da merkezileştirecektir”.

Eğer TÜFE beklenti altı gelir ve Fed faiz indirimi yaparsa BTC fiyatı 30 bin dolara yaklaşacaktır. Altcoinlerde ise %30’u aşan kazançlar görebiliriz. Tam tersi senaryoda Bitcoin ve altcoinler Cuma günkü seviyelerine gerileyebilir.