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Ethereum Şangay yükseltmesinin getirdiği heyecanla LDO Coin fiyatı aylardır önemli ölçüde arttı. Fakat bir sorun var. Kripto paraların bir bütün olarak yükseldiği bugünlerde LDO Coin yatırımcılarını endişelendiren şey ne? Önümüzdeki günlerde yatırımcılar neler bekliyor? Güncel veriler ve endişenin kaynağına dair detayları irdeleyelim.

Lido DAO (LDO)

Lido, yılın başından bu yana LSD (Liquid Staking Derivative) alanında hakimiyetini sürdürüyor. Ancak, yükselen TVL gücü ve protokolün güçlü performansına rağmen birçok yatırımcı ve doğrulayıcı son zamanlarda kendilerine tahsis edilen varlıkları tasfiye etmeye başladı. Bitcoin ve Ethereum fiyatının önemli ölçüde arttığı bu günlerde devam eden satışlar da yatırımcılarını endişelendiriyor. Bu durum popüler kripto analisti tumileth tarafından paylaşılan verilerle de kanıtlandı. Buna göre, ParaFi Capital ve Wormhole Finance gibi Lido’nun ilk yatırımcıları kendilerine tahsis edilen LDO‘nun %100’ünü sattı. Ayrıca, 3AC ve Alameda Research gibi diğer kurumların da varlıklarının önemli bir çoğunluğunu sattığı gözlemlendi.

Bununla birlikte, LDO tokeninin en büyük satışlarından biri Terraform Labs tarafından yapıldı. Terraform Labs başlangıçta LDO’ya 2 milyon dolar yatırım yapmış ve karşılığında 20 milyon LDO token almıştı. Bu yatırımlarından 40 milyon dolar kazandılar.

LDO Coin Geleceği

Büyük adreslerin LDO varlıklarını azaltması, sahip oldukları LDO yüzdesinin düşmesine neden oldu. Bu satışların kısa vadede LDO’nun fiyatı üzerindeki olumsuz etkisine rağmen bardağın dolu tarafına bakabiliriz. Bundan sonraki süreçte büyük holderların azalması protokolün daha az merkezi olmasını sağlar ve gelecekteki satış baskısını da azaltabilir. Diğer taraftan Paradigm ve DCG gibi fonlar varlıklarını zorlu ayı piyasalarına rağmen korumaya devam ediyor.

Sahiplerinin önemli bir çoğunluğu varlıklarını satmış olsa da Lido protokolü birden fazla sektörde bazı gelişmeler görmeye devam etti. Örneğin, Lido tarafından sağlanan genel APR son birkaç gün içinde hızla yükseldi. Yüksek APR, protokole yeni bir dizi tekil kullanıcı da çekti. Messari’nin verilerine göre, Lido protokolündeki tekil kullanıcı sayısı son 24 saat içinde %0,28 oranında arttı.

Özetle kurumsalların önemli bir kısmının LDO Coin satışlarına yönelmiş olması kısa vadede fiyatta düşüşe neden olsa da orta ve uzun vadede pozitif sonuçlar doğurabilir.