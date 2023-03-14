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Ünlü CEO “Bu Altcoin’in Yıldızı Yeniden Parlayacak” Dedi ve Hedef Aralığı Verdi! Çift Haneli Büyüme Bekliyor!

Goldman Sachs'ın eski yöneticisi ve Real Vision CEO'su Raoul Pal, bir ay süren piyasa düzeltmesinin ardından en büyük altcoin'de yükseliş bekleyen tarafa geçtiğini açıkladı.
16:45
14 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision CEO’su Raoul Pal, bir ay süren piyasa düzeltmesinin ardından en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’da (ETH) yükseliş bekleyen tarafa geçtiğini açıkladı.

Ethereum’de 2 Bin İla 3 Bin Dolar Aralığını Bekliyor

Raoul Pal, yeni bir strateji oturumunda ETH‘nin yukarı yönde büyük bir boğa koşusu için kendisine zemin hazırlıyor olabileceğini belirterek “Ben gerçekten yükseliş bekleyen tarafa geçtim. Grafiği harika. Sanki bir ay süren güzel bir düzeltme yaşamışız gibi hissediyorum. ETH grafiğine bakıyorum ve ne olduğunu bilmiyorum ama bunda yükselişi tetikleyecek bir şey var. Geri dönüü düşük seviyelerden önceki tüm diğer yükselişlere ve ardından 2003-2004’deki Amazon gibi şeylerin grafiklerine bakıyorum… Tüm bu şeylere baktığımda gördüğüm şey yükselişin her zaman insanların beklediğinden daha hızlı ve daha yükseğe olduğu ardından düzeltmenin geldiği yönünde.” dedi.

Pal, ETH fiyatındaki yükseliş için hedef seviye olarak 2 bin ila 3 bin dolar arasını işaret etti. Bununla birlikte, Ethereum geçişlerde kullanıldığında yakıldığı ve daha kıt hale geldiği için ETH fiyatının hedefine göre daha da yükselebileceğini belirterek şunları söyledi:

Hedef seviye 2 bin ila 3 bin dolar arasında herhangi bir noktada olabilir. Buna böyle diyelim. Daha da yüksek olabilir. Bilemiyorum. Çünkü ETH’de çok fazla mekanik var ve yapılan yakım nedeniyle çok orantısız. Ağa ne kadar çok insan gelirse, o kadar az ETH olur. Bence bu ETH için bir sorun haline gelebilir ama ETH’ye çok fazla yukarı yönde güç verecek bir şey.

Pal, Ethereum‘un sürpriz bir V şeklinde toparlanma sürecinde olduğunu ekleyerek “Bir V şeklinde yükseliş riski var. Bence düşük şekilde fiyatlandırılan risk bu.” dedi.

ETH’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ETH, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 6,90 yükselişle bin 689 dolardan işlem görüyor. ETH, 206.6 milyar dolar piyasa değeri ile “en büyük altcoin” koltuğunda oturmaya devam ediyor.

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