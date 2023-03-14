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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %17’yi aşan bir yükseliş kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğlen saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve 26.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki bu değer artışlarının da etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,13 trilyon dolara ulaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

ABD’de hafta içerisinde tırmanan bankacılık krizinin etkisiyle FED’in 50 baz puanlık bir faiz artışı yerine 25 baz puanlık bir faiz artışına gidebileceği yönündeki beklenti güçlendi. Hafta başından bu yana yükselişlerine devam eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde bu değer artışlarına hız kazandırdı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %17’yi aşan bir değer artışı kaydederek 26.000 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, BTC’deki yükselişin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Ayrıca bu yükseliş ile piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 300 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Ethereum (ETH), 1800 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Kripto para piyasasındaki bu yükselişin etkisiyle Ethereum (ETH) da değer artışlarına hız kazandırdı ve CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %10’a yakın bir yükseliş kaydederek 1750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından ETH, kritik 1800 dolar direnç seviyesine de önemli ölçüde yaklaştı. Son haftalarda yaşanan değer kayıplarının ardından birçok kripto analitik platformu, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin bu süreçte yeniden birikim aşamasına geçmiş olabileceğini bildirdi. Kripto analitik platformu Santiment’in paylaştığı veririlere göre portföyünde 1000 adet ile 10.000 adet arası ETH bulunduran adresler, son haftalardaki düşüşlerin kaydedildiği zaman dilimi içerisinde portföylerine güncel fiyatlarla ortalama 600 milyon dolar değerinde 400.000 adet ETH daha ekleme yaptı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.