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Kripto para piyasalarını fiyatın ötesinde görenler normal yatırımcılardan daha fazla endişe taşıyor. AB onayı verdi. Kripto endüstrisi için getirilen yeni kurallar birçok yeni sorunu da beraberinde getiriyor. İnovatif yaklaşım yeni teknolojilerin gelişebilmesi için önemli. Ancak bugünlerde henüz bunun önemi anlaşılmış değil.

Kripto Para Düzenlemesi

Avrupa Parlamentosu akıllı sözleşmeleri düzenleyen Veri Yasası kapsamındaki mevzuatı 500 lehte ve 23 aleyhte oyla kabul etti. Mevzuat ve akıllı sözleşmelerle ilgili hükümleri açıkça kripto endüstrisini hedeflemiyor, ancak bağlı cihazlardan veya Nesnelerin İnternetinden gelen verilere odaklanıyor. Yine de sektördeki bazı kişiler, kapsamı net bir şekilde tanımlanmadığı takdirde Veri Yasası’nın kripto üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceğinden endişe ediyor, özellikle de akıllı sözleşmeler – yazılıma yazılan otomatik yürütmeler – DeFi‘nin altyapısını desteklediğinden.

Akıllı sözleşmeler, Veri Yasası’nın “veri paylaşımına yönelik akıllı sözleşmelere ilişkin temel gereklilikler” başlıklı 30. Maddesi kapsamında ele alınıyor. Hükümler arasında “sıkı erişim kontrol mekanizmaları” ve akıllı sözleşmelerin tasarımına entegre edilmiş ticari sırların korunması yer almaktadır. İşlem mekanizmalarının sonlandırılması ya da kesintiye uğratılması mümkün olmalı ve yasa koyucuların hangi koşulların buna izin vereceğine karar vermesi gerekecek.

Tepki Çeken Kripto Yasası

Kripto para geliştiricileri yeni düzenlemenin uygulanabilir olmadığını ve gözetim/kontrolü maksimum seviyeye çıkardığını düşünüyor. EUCI başkanı Marina Markezic bugün yaptığı açıklamada yasanın kripto için imkansız kurallar getirdiğini savundu.

“Bugün sahip olduğumuz akıllı sözleşmelerin çoğunun bu maddelerle uyumlu olması gerçekten zor, neredeyse imkansız olacaktır. Burada ‘çilek’ adı verilen bir meyve kullanmanız gerektiği ve bunun mavi olması gerektiği söyleniyor. Ve temelde mavi bir çilek bulmanız gerekiyor çünkü elimizdekilerin hepsi kırmızı.”

Bu kurallara uyum sağlamayan akıllı sözleşmelere ne tür yaptırımlar uygulanacağı ise şimdiden merak konusu. Eğer bir akıllı sözleşme tek bir tuşla kapatılamaz türdense AB burada bizim yasalarımıza uymuyorsunuz diyebilecek. Diğer taraftan AB’li yetkililer talep ettiğinde ilgili akıllı sözleşmenin aniden durdurulması gerekecek. O halde insanlar neden bu akıllı sözleşmeleri kullansınlar ki?