Teknik cephede yükselişi destekleyen 5 önemli gelişme vardı. Peki son ralli neden bir rastlantı değil?

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Piyasalar bugün enflasyon verisinin beklenti dahilinde gelmesiyle birlikte yükselişine devam etti. 9 ay sonra bir ilk oldu. 2022 Haziran çöküşünden bu yana 26.000 doları aşamayan Bitcoin fiyatı bugün Binance borsasında 26.386 dolara kadar yükseldi. Yani FTX, LUNA çöküşü dahil birçok olumsuzluğun getirdiği kayıplar şimdilik telafi edilmiş gibi görünüyor.

Bitcoin (BTC)

10 Mart’tan bu yana Bitcoin (BTC) fiyatı 19.549 dolardan %33 artışla 26.386 dolara kadar yükseldi. Bunun temel tarafta başta ABD Bankacılık Krizi dahil birçok sebebi var ancak şimdi teknik gerekçeleri izleyeceğiz. Teknik analizin temel önermesi, piyasanın her şeyi iskonto ettiğidir. Bu, mevcut tüm temel, politik veya psikolojik bilgilerin bir varlığın fiyatına zaten dahil olduğu anlamına gelir. Bir varlığın fiyatının hareketini herhangi bir bilgi, haber veya temel değişiklik temelinde tahmin etmenin mümkün olduğu düşüncesi yanlıştır. Hangi haberlerin veya değişikliklerin halihazırda meydana geldiğini veya gelecekte meydana gelmesinin muhtemel olduğunu belirleyebilecek olan teknik analizdir.

CME Gap’ın Kapanması

Bunlardan ilki “CME açığı” olarak adlandırılan farkın kapanmasıdır. Bu, BTC’nin Cuma günü Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) kapanış fiyatı ile bir sonraki Pazartesi günü açılış fiyatı arasındaki farktır. Bu fark, CME’nin hafta sonu kapalı olan işlem programı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bitcoin spot piyasası her zaman açık kalır. Bitcoin’in fiyat hareketlerinin tarihsel analizi, neredeyse her CME boşluğu oluşumunda BTC fiyatının daha geç kapanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bazen bu çok hızlı gerçekleşir ve bazen birkaç ay beklemeniz gerekir.

2017 ATH’nin Yeniden Testi

İkinci sinyal ise 2017’deki tarihi tüm zamanların en yüksek seviyesinin destek olarak yeniden test edilmesiydi. Beş yıldan uzun bir süre önce yaşanan boğa piyasası sırasında Bitcoin fiyatı neredeyse 20.000 dolar seviyesine ulaşmıştı. 2022’deki ayı piyasası BTC fiyatının bu seviyeye düşmesine neden oldu. Haziran’dan Kasım’a kadar olan dönemde BTC fiyatı bu bölgede kaldı. Ancak, tüm kripto para piyasasını derinden etkileyen FTX çöküşüyle birlikte, fiyat önemli ölçüde aşağıya saparak 15.470 dolarda dip yaptı.

Bu tarihi alanın destek olarak teyit edildiği hemen her hareket daha büyük yükselişler doğurdu. Son büyük rallinin temellerinden biri de buydu.

20W MA’nın Yeniden Boğa Testi

20 haftalık hareketli ortalama önemli destek seviyesi olarak doğrulandı. Tıpkı 2017 zirvesinde olduğu gibi bu bölgeden gelen sıçramalara alışığız. Bitcoin’in uzun vadeli grafiğinde, 20W MA trendin yönünü teyit etmede önemli bir rol oynamaktadır. BTC‘nin yukarı ya da aşağı yönlü birçok hareketi bu hareketli ortalamanın yeniden test edilmesini izlemiştir. Örneğin, 2022 yılında 20W MA, aşağı yönlü trendin tersine dönme girişimlerini iki kez reddederek derinleşen bir ayı piyasasına yol açmıştır. Eylül 2020 ve Eylül 2021 tarihlerindeki testler ise yukarı yönlü ivmeyi destekledi.

Alçalan Direnç Hattı

Bitcoin fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de uzun vadeli diyagonal direnç hattının ikinci kez yükselişe geçmesi. Bu, BTC’nin logaritmik grafiğindeki, Kasım 2021’den itibaren 69.000 dolardan mevcut ATH seviyesine ulaşan çizgidir. Ocak 2023’ün sonlarında bu kilit direncin üzerinde bir kırılma görmüştük. Daha sonra ilk olarak Şubat ortasında destek olarak teyit edildi. Şimdi yükseliş testini ikinci kez yapmış oldu.

VPVR Desteği

Bitcoin fiyatlarındaki %35’lik artışı açıklayan ilk beş teknik argümanın sonuncusu Hacim Profili Görünür Aralık (VPVR) metriğidir. Bu gösterge, bir varlığın fiyatının görünür alanları için işlem hacmini belirler. Potansiyel olarak direnç veya destek görevi görebilecek önemli fiyat seviyelerini belirlemek için kullanılır. VPVR’yi BTC fiyatının son dokuz aylık birikiminin günlük grafiğine uyguladığımızda, 20.000 dolar seviyesinin yine en önemlisi olduğu ortaya çıkıyor.

Bu bölgenin geri alınması da yükselişi destekler nitelikteydi. Özetle Bitcoin’in teknik açıdan yükselişi gayet mantıklı bir zemine zaten oturmuştu. Şimdi Fed’den sürpriz şahin kararlar görmediğimiz sürece pozitif görünümün devam etmesi bekleniyor.