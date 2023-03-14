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Dünyaca ünlü kripto para analistlerinden biri yüz binlerce yatırımcılar 3 kripto para için uyarıda bulundu. Fiyatları artabilir. Analistler elbette geleceği göremez ve birbirlerinden çoğu zaman farklı şeyler söyledikleri için yanılma oranları %50’nin üstündedir. Peki yüzbinlerce yatırımcının takip ettiği bu isim hangi popüler altcoinler için daha fazla yükseliş bekliyor?

Fantom (FTM)

Bitcoin‘in 2018 dip seviyesini doğru tahmin etmesiyle tanınan analist en iyiler arasında kabul ediliyor. Smart Contracter takma adıyla tanınan isim Ethereum’un rakibi Fantom‘un düzeltici aşağı hareketini tamamladıktan ve çapraz direncini kırıp artık yükselişe hazır bir konuma geldiğini yazdı. Smart Contracter, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisini yaygın biçimde kullanır. Teoriye göre, bir yükseliş varlığı tipik olarak üç dalgalı bir aşağı hareketin veya bir ABC dalgasının ardından yükseliş trendine devam eder.

FTM 0,413 dolardan işlem görüyor ve analistin 0,37 dolarlık diyagonal direncinin oldukça üzerinde. Eğer yanılmazsa FTM Coin fiyatında yakında ciddi bir artış görebiliriz. Bu elbette Bitcoin fiyatının performansına bağlı olarak değişebilir. Bitcoin’in dünkü yükselişi birçok altcoinin direnç seviyesine sıçramasını sağladı.

The Graph (GRT) ve ETH

Sırada blockchain endeksleme protokolü The Graph (GRT) var. Kripto analistine göre GRT, ABC dalgasını tamamladıktan sonra da yükseliş eğiliminde görünüyor. Aslında pek çok altcoinin benzer şekilde harika göründüğünü de vurguluyor. GRT, geçtiğimiz gün %10’un üzerinde bir artışla 0,144 dolar seviyesine ulaşmıştı. Smart Contracter bu yükselişin devam etmesini bekliyor.

Ethereum‘a bakan Smart Contracter, en büyük altcoinin 10 Mart’ta 1.372 dolarlık dipten yükseldikten sonra güçlü göründüğünü ve önceki haftayı 1.500 doların üzerinde kapattığını söylüyor.

“Kahretsin, ETH haftalık hella bullish görünüyor”.

Birçok uzman ETH için 2.000 dolarlık fiyat direnç testinin Ocak ve Şubat ayında gerçekleşmesini bekliyordu. Ancak Bitcoin’in ani iniş çıkışları bu toparlanmaya izin vermedi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.