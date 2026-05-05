Tarih tekerrür ediyor olabilir, Uzmanların bugünkü Bitcoin tahminleri

Trump yazı hazırlandığı sırada imza töreninde açıklamalar yapıyor ve İran’da işlerin ABD lehine oldukça iyi gittiğini söylüyor. BTC 81 bin doların üzerinde alıcı bulurken Trump’ın birkaç gün dediği ateşkesin süresi uzadıkça uzuyor. Fırsattan istifade yükseliş yaşayan BTC ise tarihin tekerrür edebileceğini söylüyor.

Bitcoin (BTC) dipte mi?

Crypto Rand bugünkü analizinde daha önce 5 kez görülen dip sinyalinin bugün tekrar Bitcoin için alarm verdiğinden bahsetti. 70 günü aşkın süre kanalda oyalanan BTC’nin yaşadığı kırılma da dipten dönüşü teyit ediyor ancak aylardır her yükseliş denemesi büyük düşüşleri beraberinde getirdiğinden yatırımcıların haftalık kapanışı beklemesi yerinde olabilir.

Carl Moon da Bitcoin’in artık dibe ulaştığını ve buradan döndüğünü savunuyor. Wyckoff modelindeki aşamalar geçmiş dip hareketleriyle uyumlu. Bu 4 aşamadan oluşuyor.

Preliminary Support (Ön Destek): Düşüşün yavaşlamaya başladığı ilk nokta.

Selling Climax (Satış Klişesi/Doruğu): Panik satışlarının zirve yaptığı ve fiyatın en dip noktasına yaklaştığı yer.

AR (Automatic Rally – Otomatik Yükseliş): Satışların durmasıyla oluşan ilk tepki yükselişi.

Spring (Yay): Genellikle destek seviyesinin altına yapılan kısa süreli bir “fake” (aldatıcı) kırılım. Bu, yatırımcıyı korkutup elindeki malı sattırmak için yapılır; ardından fiyat hızla toparlanır.

Moon Bitcoin’in grafikte çizilen Wyckoff yapısına uygun bir “akümülasyon” evresinde olduğunu ve bu şema tamamlandığında fiyatın yukarı yönlü (direnç seviyesini kırarak) bir harekete başlayabileceğini öngörüyor.

Dikkatli olmakta fayda var

Kısa vadeli yatırımcı maliyetinin aşılmasıyla kar satışlarının, kaçışların başladığı görülür. Eğer fiyat güçlü kalabilirse bu süreci atlatamaz. Ancak yükseliş yeterince olgunlaşmadan satışlar baskın kalırsa bu durumda yükseliş denemesi başarısızlıkla neticelenir ve satışlar daha da hızlanır.

On-chain analisti Darkfost bugünkü değerlendirmesinde STH borsa transferlerine dikkat çekerek temkinli olunmasını tavsiye etti.

“BTC yükselmeye devam ederken, STH’ler artık kar elde ediyor. Son 24 saat içinde STH’ler tarafından borsalara yaklaşık 30.000 BTC kar gönderildi. Bu rakam yıllık en yüksek seviyelere kademeli olarak yaklaşıyor, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.”