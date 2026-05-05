BITCOIN (BTC)Teknik Analiz

Tarih tekerrür ediyor olabilir, Uzmanların bugünkü Bitcoin tahminleri

Bilmeniz Gerekenler

  • Daha önce 5 kez görülen dip sinyali tekrar Bitcoin için dönüşün başlamış olabileceğini söylüyor.
  • Wyckoff yapısına uygun bir "akümülasyon" evresindeyiz ve Carl Moon da dönüşü teyit ediyor.
  • Darkfost kısa vadeli yatırımcıların borsalara 30 bin BTC göndermesi nedeniyle kar satışlarına işaret edip dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Trump yazı hazırlandığı sırada imza töreninde açıklamalar yapıyor ve İran’da işlerin ABD lehine oldukça iyi gittiğini söylüyor. BTC 81 bin doların üzerinde alıcı bulurken Trump’ın birkaç gün dediği ateşkesin süresi uzadıkça uzuyor. Fırsattan istifade yükseliş yaşayan BTC ise tarihin tekerrür edebileceğini söylüyor.

1 Bitcoin (BTC) dipte mi?
2 Dikkatli olmakta fayda var

Bitcoin (BTC) dipte mi?

Crypto Rand bugünkü analizinde daha önce 5 kez görülen dip sinyalinin bugün tekrar Bitcoin için alarm verdiğinden bahsetti. 70 günü aşkın süre kanalda oyalanan BTC’nin yaşadığı kırılma da dipten dönüşü teyit ediyor ancak aylardır her yükseliş denemesi büyük düşüşleri beraberinde getirdiğinden yatırımcıların haftalık kapanışı beklemesi yerinde olabilir.

Carl Moon da Bitcoin’in artık dibe ulaştığını ve buradan döndüğünü savunuyor. Wyckoff modelindeki aşamalar geçmiş dip hareketleriyle uyumlu. Bu 4 aşamadan oluşuyor.

  • Preliminary Support (Ön Destek): Düşüşün yavaşlamaya başladığı ilk nokta.
  • Selling Climax (Satış Klişesi/Doruğu): Panik satışlarının zirve yaptığı ve fiyatın en dip noktasına yaklaştığı yer.
  • AR (Automatic Rally – Otomatik Yükseliş): Satışların durmasıyla oluşan ilk tepki yükselişi.
  • Spring (Yay): Genellikle destek seviyesinin altına yapılan kısa süreli bir “fake” (aldatıcı) kırılım. Bu, yatırımcıyı korkutup elindeki malı sattırmak için yapılır; ardından fiyat hızla toparlanır.

Moon Bitcoin’in grafikte çizilen Wyckoff yapısına uygun bir “akümülasyon” evresinde olduğunu ve bu şema tamamlandığında fiyatın yukarı yönlü (direnç seviyesini kırarak) bir harekete başlayabileceğini öngörüyor.

Dikkatli olmakta fayda var

Kısa vadeli yatırımcı maliyetinin aşılmasıyla kar satışlarının, kaçışların başladığı görülür. Eğer fiyat güçlü kalabilirse bu süreci atlatamaz. Ancak yükseliş yeterince olgunlaşmadan satışlar baskın kalırsa bu durumda yükseliş denemesi başarısızlıkla neticelenir ve satışlar daha da hızlanır.

On-chain analisti Darkfost bugünkü değerlendirmesinde STH borsa transferlerine dikkat çekerek temkinli olunmasını tavsiye etti.

BTC yükselmeye devam ederken, STH’ler artık kar elde ediyor. Son 24 saat içinde STH’ler tarafından borsalara yaklaşık 30.000 BTC kar gönderildi. Bu rakam yıllık en yüksek seviyelere kademeli olarak yaklaşıyor, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
