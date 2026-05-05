Coinbase tokenizasyon altyapısında Centrifuge ile iş birliğine gitti

Kripto para borsası Coinbase, dijital varlık piyasasında önemli bir hamle yaparak tokenizasyon altyapısı için Centrifuge ile stratejik ortaklığa girdiğini duyurdu. Şirket, bu kapsamda Centrifuge’a yatırım yaptı. Anlaşma doğrultusunda Centrifuge, özellikle Base ağı dahil olmak üzere Coinbase ekosisteminde tokenleştirilen varlıklar için ana ihraç katmanı haline getirilecek. İlk kurumsal varlıkların önümüzdeki haftalarda Base ağı üzerinde piyasaya sunulması planlandı.

Tokenizasyonda yeni dönem

Coinbase’in varlık tokenizasyonuna yönelik atılımı, borsa yatırım fonları, kredi ürünleri ve yapılandırılmış finansal ürünler gibi pek çok alana yayılıyor. Centrifuge ile yapılan iş birliği sayesinde, portföylerinde blokzincir tabanlı ürünler geliştirmek isteyen dış varlık yöneticilerine yeni altyapı olanakları sağlanacak. Ancak bu anlaşmanın yalnızca Centrifuge ile sınırlı olmadığı, başka iş ortaklıklarının da sürdüğü belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta, Coinbase Asset Management, CUSHY adını taşıyan stabilcoin teminatlı kredi fonunu Superstate’in FundOS platformu üzerinden hayata geçireceğini duyurmuştu. Mart ayında ise, Bitcoin Yield Fund’a ait bir hisse sınıfının Base üzerinde tokenleştirilmesi için Apex Group ile birlikte çalışıldığı açıklanmıştı. Coinbase Ventures’ın Centrifuge’a 2022 yılında da yatırım yaptığı biliniyor.

Centrifuge’ın sektör içindeki yeri

Centrifuge, geleneksel finans varlıklarının blokzincire taşınması konusunda önde gelen platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar Apollo, Janus Henderson ve S&P Dow Jones Indices gibi tanınmış finans kuruluşlarına zincir üstü stratejiler sunan Centrifuge, toplam kilitli varlık (TVL) miktarı açısından da dikkat çekiyor. DeFiLlama verilerine göre 2025 yılının ortasında 1 milyar dolar barajını aşan platform, güncel olarak 1,66 milyar dolar TVL ile sektörün önemli oyuncuları arasında bulunuyor.

Gerçek varlıkların blokzincire aktarılmasını (RWA) kapsayan segment ise her geçen gün büyüyor. On-chain ortamda tokenleştirilen gerçek dünya varlıklarının toplam hacmi yaklaşık 27 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunun 16 milyar dolardan fazlasını hazine bonoları ve sabit getirili finansal ürünler oluşturuyor.

Rekabetçi RWA pazarında güncel gelişmeler

RWA (real world asset) pazarında şu anda Securitize ve Ondo Finance gibi şirketler öne çıkıyor. Ayrıca stabilcoin ihraççısı Tether ve Circle da hem tokenize edilmiş altın ürünleriyle hem de para piyasası fonlarıyla bu alanda rekabete katılmış durumda.

Centrifuge CEO’su Bhaji Illuminati, “Artık önemli olan şey, sadece varlıkları zincire taşımak değil, doğru varlıkları doğru biçimde zincire entegre etmek,” ifadeleriyle sektörün odak noktasının değiştiğini vurguladı.

Öte yandan, Coinbase CEO’su Brian Armstrong, aynı gün içerisinde şirketin çalışanlarının yüzde 14’üyle yollarını ayırdıklarını açıkladı. Armstrong, bu kararda yapay zeka tabanlı araçların iş süreçlerini daha verimli hale getirmesinin etkili olduğunu belirtti.