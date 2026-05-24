Coinbase küresel rekabetten çekinmiyor, SWC etkinlikleri 3.7 milyon üyeyle dikkat çekti

Kripto para borsası Coinbase, geleneksel finans kuruluşlarının ve Wall Street devlerinin sektöre artan ilgisine rağmen bu durumdan endişe etmediğini dile getirdi. Coinbase’in Avrupa’daki politika sorumlusu Katie Harries, şirketin uzun süredir “yükselen dalga herkese fayda sağlar” yaklaşımını benimsediğini ve yeni oyuncuların ekosisteme katılımını bir tehditten çok, sektörü büyüten bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

Finans dünyasındaki rekabet ve Coinbase’in pozisyonu

Coinbase son dönemde mali performans açısından zorlu bir dönemden geçti. Şirket yakın zamanda hisse başına 1,49 dolar zarar açıkladı; bu, analistlerin 0,27 dolar kâr beklentisinin oldukça altında kaldı. Ayrıca, Mayıs ayının ilk haftasında çalışan sayısını yüzde 14 oranında azalttığını duyurdu.

Tüm bu gelişmelerin ortasında, Coinbase yönetimi sektördeki rekabetten endişe etmek yerine, büyüyen topluluğun ve küresel ilginin şirket için güçlendirici olduğuna inanıyor. Katie Harries, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin kriptoyu seçmesinin temel nedenlerinden birinin, bu alandaki teknolojinin sağladığı açıklık ve erişilebilirlik olduğunu vurguladı.

SWC etkinlikleri ve kripto topluluğunun gücü

Coinbase’e göre “Stand With Crypto” (SWC) adlı oluşum, küresel ölçekte 3,7 milyon üyesiyle kripto yanlısı en geniş savunucu topluluğu. SWC, bu haftasonu dört kıtada ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Brezilya ile Avrupa Birliği’ni kapsayan altı pazarda toplam 500 etkinlik düzenliyor.

SWC’nin amacı, hükümetlerin ve politika belirleyicilerin sektöre duyarlılığını artırmak olarak tanımlanıyor. Harries, geleneksel finans kurumlarının aksine, kripto topluluğunu harekete geçirenin inanç ve ortak amaç olduğunu belirtti.

Mini sözlük: Stand With Crypto (SWC), kripto para sektörünü destekleyen ve savunan uluslararası bir topluluktur. Siyasal süreçlerde kripto kullanıcılarının haklarını korumayı ve sektöre yönelik pozitif düzenlemeler için kamuoyu oluşturmaya çalışır.

Katie Harries, “Bugün Londra, Paris, New York, Sao Paulo ve diğer şehirlerde bir araya gelen milyonlarca insan buraya herhangi bir finans kurumunun yönlendirmesiyle gelmedi. Herkes bu teknolojiye inandığı ve devletlerinin bu alana sahip çıkmasını istediği için buradalar,” şeklinde görüş belirtti.

Küresel politika ve kripto düzenlemeleri

Kripto paralara olan ilgi siyaset sahnesinde de etkisini gösteriyor. Harries, özellikle ABD’de kasım ayında düzenlenecek seçimler öncesinde, kripto konusunun seçmenlerin birincil gündeminde yer almadığını; ancak milyonlarca kişinin dijital varlıklara değer verdiğini ve bu isteklerini yasama organlarına ilettiğini belirtti.

SWC üyeleri bugüne kadar milletvekillerini 2,5 milyondan fazla kez görüşleriyle bilgilendirdi. Coinbase’in politika ekibinden Faryar Shirzad ise kripto kullanıcılarının sadece ABD’de değil, küresel ölçekte kalıcı bir siyasi güç haline geldiğine dikkat çekti.

“Kripto seçmen sadece Amerika’da değil, tüm dünyada yerleşik bir gerçekliğe dönüştü. Değer transferinin özgür olması talebi, herhangi bir ülkeyle sınırlı kalmıyor,” ifadesini kullandı.

Buna karşın CoinDesk’in kısa süre önce yaptığı araştırmada, ABD’li seçmenlerin sadece yüzde 1’i kriptoyu temel siyasi öncelik olarak gördüğünü beyan etti. Araştırma 1.000 kişiyle, parti dağılımı dengeli bir şekilde gerçekleştirildi ve ±%3,53 hata payı ile açıklandı.

Bitcoin Pizza Günü ve etkinliklerin önemi

Etkinlikler, Bitcoin topluluğu için özel bir tarihi olan “Bitcoin Pizza Günü” ile çakışıyor. 22 Mayıs 2010’da Laszlo Hanyecz’in iki pizza için 10.000 BTC ödediği işlem, tarihte kripto parayla yapılan ilk gerçek yaşam harcaması kabul ediliyor. O dönemin sembolik alışverişi günümüz fiyatlarıyla bakıldığında yaklaşık 770 milyon dolar değerinde bir Bitcoin’e denk geliyor.

Coinbase’in yaptığı açıklamaya göre, bu tür etkinlikler küresel ölçekte düzenlenen canlı yayınlar ve politika panelleriyle destekleniyor. Ayrıca, ABD Kongresi’nde kripto piyasasına yönelik yeni yasal düzenlemelerin hızla ilerlediğine dikkat çekildi.

Harries, “Dünya genelinde düzenleyiciler artık makul ve uygulanabilir kripto çerçeveleri oluşturmalı; zaman şu anda harekete geçmek için çok kritik,” mesajını verdi.

SWC ve Coinbase yetkililerinin açıklamaları, küresel olarak büyüyen kripto topluluğunun siyasal süreçlerde etkili bir aktör haline geldiğine işaret ediyor. Katılımcılar arasında ekosistem ve düzenlemeler üzerine yapılan canlı tartışmaların sektörü şekillendirme potansiyeli dikkat çekiyor.