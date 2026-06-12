Coinbase’ten yapay zeka hamlesi geldi! Kripto işlemlerinde yeni dönem mi başlıyor?

Coinbase, kullanıcılar adına kripto para işlemleri ve alım satım faaliyetlerini yürütebilecek yeni yapay zeka araçlarını tanıttı. Şirketin duyurduğu Coinbase for Agents platformu, ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka modellerinin doğrudan kullanıcıların Coinbase hesaplarına bağlanmasına imkan veriyor.

Yapay zeka aracıyla doğrudan hesap bağlantısı

Platform üzerinden bağlanan yapay zeka ajanları, verilen komutlara göre işlem gerçekleştirebiliyor, portföy yönetebiliyor ve önceden tanımlanmış yatırım stratejilerini uygulayabiliyor. Sistem, sürekli insan müdahalesi gerektirmeden çalışacak şekilde kurgulandı. Coinbase, bu yapının hem güvenli etkileşim sağlayan Model Context Protocol üzerinden hem de otonom uygulamalar geliştiren yazılımcılara yönelik komut satırı arayüzüyle sunulduğunu aktardı.

Coinbase for Agents platformu, yapay zeka modellerinin kullanıcı hesaplarına bağlanarak işlem yapması, portföy yönetmesi ve önceden belirlenen stratejileri uygulaması için geliştirildi.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor ve özellikle bireysel yatırımcılar ile kurumsal müşterilere sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor.

Ödeme protokolü de sisteme eklendi

Şirket, platforma x402 adlı yapay zeka ödeme protokolünü de entegre etti. Bu yapı sayesinde yapay zeka ajanları, veri erişimi ve bilgi toplama gibi hizmetler için kendi başına ödeme yapabiliyor. Böylece ajanların piyasa verisi, araştırma aracı veya işlem stratejileri için gerekli diğer kaynakları bağımsız biçimde satın almasının önü açılmış oldu.

Mini sözlük: Model Context Protocol, yapay zeka sistemlerinin dış uygulamalar ve veri kaynaklarıyla daha güvenli ve standart bir biçimde iletişim kurmasını amaçlayan bir bağlantı çerçevesidir. x402 ise yapay zeka ajanlarının dijital hizmetler için otomatik ödeme yapabilmesini hedefleyen bir protokol olarak öne çıkıyor.

Teknolojiyi destekleyen kesimler, otonom ajanların özellikle yüksek frekanslı mikro işlemler ve günün her saati süren yatırım stratejileri için faydalı olabileceğini düşünüyor. Yapay zeka modellerinin gelişmesiyle birlikte bazı yatırımcıların, portföylerinin belirli bölümlerini bu sistemlere emanet etmeye daha sıcak baktığı belirtiliyor.

Coinbase Advisor da tanıtıldı

Coinbase ayrıca uygulamasına entegre edilen Coinbase Advisor aracını da duyurdu. Şirketin verdiği bilgiye göre bu araç, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu nezdinde kayıtlı bir finansal danışman olarak faaliyet gösteriyor. Araç, yatırım yönlendirmesi sunmak ve portföy yönetimi görevlerini otomatikleştirmek için tasarlandı.

Coinbase’in paylaştığı örnekte bir yapay zeka ajanına Ethereum için düzenli alım stratejisi uygulanması görevi verilebiliyor. Bu senaryoda ajan, geçmiş fiyat verilerini inceleyerek Ethereum’un gün içinde görece daha düşük seviyelerde işlem gördüğü zaman aralıklarını belirliyor ve buna göre otomatik alım planı oluşturuyor.

Araştırmalar temkinli tabloya işaret etti

Bununla birlikte, yapay zeka ajanlarına yönelik ilgi güçlü olsa da bu sistemlerin ne kadar etkili ve ne ölçüde bağımsız çalıştığına dair soru işaretleri sürüyor. Pantera Capital, Stanford University, Ava Labs ve Initiative for Cryptocurrencies and Contracts tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, yapay zeka odaklı birçok kripto projesinin henüz beklentileri tam olarak karşılamamış olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada 925 binden fazla token sahibinin verileri incelendi; yapay zeka ajanı hazinelerinde yaklaşık 30 milyon dolarlık kağıt kazanç görülürken, yatırımcıların toplamda 192 milyon dolara yakın zarar ettiği belirlendi.

Araştırmacılar, çok sayıda projenin gerçek anlamda otonom işlem yaptığına dair sınırlı kanıt bulunduğunu da kaydetti. Bulgulara göre birçok girişim, gelişmiş ve kendi kararını üreten sistemler yerine daha basit API entegrasyonlarına dayanıyor olabilir. Bu tablo, yapay zeka ajanlarının kripto sektöründe dikkat çektiğini ancak teknolojinin halen erken aşamada olabileceğini gösteriyor.