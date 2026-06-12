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LG, Arbitrum ile iş birliği kapsamında kendi katman 2 blokzincir ağını geliştirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 LG, Arbitrum ile iş birliği kapsamında kendi katman 2 blokzincir ağını geliştirdi.
  • 📈 Bu gelişmenin ardından $ARB son 24 saatte yaklaşık %5 yükseldi.
  • 🏢 Walmart, IBM ve Microsoft da blokzinciri operasyonel süreçlerde kullanıyor.
  • 🌍 CoinDesk verilerine göre bitcoin aynı dönemde %3'ten fazla artarak 63.500 dolara çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

LG, Arbitrum ile birlikte kendi katman 2 blokzincir ağını geliştirdiğini açıkladı. Şirketin bu adımı, blokzincir teknolojisinin finans dışındaki kurumsal kullanım alanlarının genişlediğine işaret etti. Haberin ardından Arbitrum ekosisteminin yerel varlığı ARB son 24 saatte yaklaşık %5 yükseldi.

İçindekiler
1 Kurumsal kullanım alanları öne çıktı
2 Şirketler operasyonel verimlilik arıyor
3 Piyasa tepkisi ve ARB fiyatı

Kurumsal kullanım alanları öne çıktı

Blokzincir teknolojisi uzun süre bankalar ve aracı kurumların finansal süreçleri hızlandırma aracı olarak öne çıkmıştı. Son dönemde ise büyük şirketler, dağıtık defter yapısını iş süreçlerini sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için daha yakından değerlendirmeye başladı.

Fortune’a konuşan LG, Arbitrum ile iş birliği içinde kendi katman 2 ağını oluşturduğunu belirtti. Güney Kore merkezli LG, elektronik, ekran, ev teknolojileri ve kurumsal çözümler alanlarında faaliyet gösteren küresel bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: Katman 2, ana blokzincirin üzerindeki ek ölçekleme çözümlerini ifade eder. Bu yapılar işlemleri daha düşük maliyet ve daha yüksek hızla yürütürken nihai güvenliği ana ağa bağlamayı hedefler.

Arbitrum Kurucu Ortağı Steven Goldfeder, reklam satış sürecinde manuel müdahaleye ihtiyaç duyulmadığını, platformun bu akışı tamamen otomatik hale getirebildiğini aktardı.

Şirketler operasyonel verimlilik arıyor

LG’nin hamlesi, şirketlerin blokzinciri yalnızca finansal yenilik değil, doğrudan operasyonel bir araç olarak görmeye başladığı daha geniş eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. Haberde verilen örneklere göre Walmart, tedarik zincirinde bir ürünün izini sürme süresini altı günden 2,2 saniyeye indirdi. IBM ise tedarik zinciri odaklı blokzincir çözümleri geliştirirken, Microsoft bu teknolojiyi Azure bulut platformuna kurumsal uygulamalar için entegre etti.

Arbitrum cephesine göre bu ilginin temel nedeni oldukça net. Şirketler, özellikle tekrar eden ve çok sayıda aracı adım içeren süreçlerde daha az insan müdahalesiyle daha verimli bir yapı kurmayı amaçlıyor. Reklam satış süreçleri de bu kullanım alanları arasında gösterildi.

KurumBlokzincir kullanım alanıHaberde öne çıkan veri
LGKendi katman 2 ağını geliştirmeArbitrum ile iş birliği
WalmartTedarik zinciri izlenebilirliğiSüre 6 günden 2,2 saniyeye indi
IBMTedarik zinciri çözümleriKurumsal kullanım vurgusu
MicrosoftAzure üzerinde kurumsal uygulamalarBulut entegrasyonu

Piyasa tepkisi ve ARB fiyatı

Arbitrum’un yerel tokeni ARB, haber akışı ve genel piyasa toparlanmasının etkisiyle son 24 saatte yükseldi. Metinde, tokenin %7’nin üzerinde değer kazanarak 0,0834 dolara çıktığı bilgisi yer aldı. Bununla birlikte giriş bölümünde günlük artış yaklaşık %5 olarak aktarıldı.

ARB’deki yükselişin, bitcoin öncülüğünde görülen daha geniş piyasa toparlanmasıyla uyumlu seyrettiği ve bitcoin fiyatının da %3’ten fazla artarak 63.500 dolara ulaştığı belirtildi.

CoinDesk verilerine göre bitcoin aynı dönemde %3’ten fazla yükselerek 63.500 dolara çıktı. Böylece ARB’deki hareket, yalnızca şirket haberine değil, kripto para piyasasındaki genel alım eğilimine de bağlandı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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