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Arbitrium (ARB)

Arbitrum ve LG cephesinde dikkat çeken ortaklık! ARB’de %5,44’lük hareket neyi işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arbitrum ile LG Electronics’in blokzincir tabanlı reklam ağı planı gündeme geldi.
  • 📈 Haber sonrası $ARB’de perşembe günü %5,44’lük yükseliş görüldü.
  • 🧩 Proje, reklam envanterini ortak veri tabanında toplarken aracı katmanı azaltmayı hedefliyor.
  • 🕰️ LG, 2018’de Monachain’i başlatmış, 2025’te ise NFT platformu ile bağlantılı bazı ürünlerini kapatmıştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Arbitrum ile LG Electronics’in, reklamverenler ve yayıncılar için blokzincir tabanlı bir reklam ağı üzerinde çalıştığı bildirildi. Fortune’un perşembe günkü haberine göre proje, reklam envanterinin ortak bir veri tabanında tutulmasını ve kullanıcıların reklamlarla nasıl etkileşim kurduğunun izlenmesini hedefliyor. Şirketlerin bu hizmeti yıl içinde piyasaya nasıl sunabileceklerini değerlendirdiği aktarıldı.

İçindekiler
1 Blokzincir tabanlı reklam ağı planı
2 ARB fiyatına yansıyan ilk tepki
3 LG’nin kripto ve blokzincir geçmişi

Blokzincir tabanlı reklam ağı planı

LG Electronics’in blokzincir araştırma laboratuvarı başkanı Samuel Byungsun Park, söz konusu yaklaşımın reklamverenler, yayıncılar ve izleyiciler için anlamlı bir değer üretip üretemeyeceğini incelediklerini belirtti.

Samuel Byungsun Park, bu modelin reklamverenler, yayıncılar ve izleyiciler için somut bir fayda sağlayıp sağlamayacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

Mevcut reklam ağlarında, reklam alanlarının alım satımını otomatikleştirmek ve yönetmek için genellikle aracı şirketlerden yararlanılıyor. Haberde, blokzincir tabanlı bir yapının bu aracı katmanı azaltarak reklam satın alımlarını daha verimli hale getirmeyi ve reklamverenlere kampanyalarının kimlere ulaştığı konusunda daha fazla şeffaflık sunmayı amaçladığı kaydedildi.

Mini sözlük: Reklam envanteri, bir yayıncının satışa sunabildiği reklam alanlarının toplamını ifade eder. Katman 2 ise ana blokzincirin dışında çalışarak işlemleri hızlandırmayı ve maliyeti düşürmeyi amaçlayan ölçeklendirme çözümüdür.

Arbitrum kurucu ortağı Steven Goldfeder de yazılım üzerinden büyük ölçüde otomatik işleyen bir pazar yapısının mümkün olabileceğini söyledi. Goldfeder, bu modelde manuel müdahaleye olan ihtiyacın azalacağını dile getirdi.

Steven Goldfeder, pazarın yazılım aracılığıyla büyük ölçüde otomatik biçimde işletilebileceğini, bu nedenle manuel müdahaleye ihtiyaç duyulmayabileceğini aktardı.

ARB fiyatına yansıyan ilk tepki

Gelişmenin ardından Arbitrum’un tokeni ARB, perşembe günü %5,44 yükseldi. Haberde, yeni katman 2 blokzincir girişimine ilişkin bilginin Arbitrum tarafından X platformunda da doğrulandığı belirtildi.

Arbitrum, Ethereum için geliştirilen önde gelen katman 2 ağlarından biri olarak biliniyor. Ağ, işlemleri daha düşük maliyet ve daha yüksek hızla gerçekleştirmeyi amaçlayan yapısıyla merkeziyetsiz finans ve blokzincir uygulamaları tarafında geniş kullanım alanına sahip.

LG’nin kripto ve blokzincir geçmişi

LG Grubu, kripto ve blokzincir alanındaki fırsatları yaklaşık on yıldır araştırıyor. Güney Kore’nin başkenti Seul merkezli grup, daha önce kurumsal kullanıma dönük çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

LG Corporation bünyesindeki iştiraklerden LG CNS, 2018’de işletmelere yönelik Monachain adlı şirket içi bir blokzincir başlatmıştı. Bu altyapının dijital kimlik doğrulama, ödeme ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda kullanılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

LG Electronics ise 2022’de NFT piyasasındaki yükseliş döneminde, Hedera Hashgraph ağı üzerinde Wallypto adlı merkeziyetsiz bir kripto cüzdan geliştirmişti. Bu cüzdan, kullanıcıların televizyonlarında dijital eser sergilemesine imkan tanıyan LG Art Lab platformuna eşlik eden bir çözüm olarak konumlanmıştı.

Ancak LG Art Lab, 2025 yılının haziran ayında kapatıldı. Wallypto hizmeti de birkaç ay sonra, eylül ayında sonlandırıldı. Bu kapanışlar, aynı yıl içinde NFT pazar yerlerinde görülen daha geniş çaplı daralmaya eklenen gelişmeler arasında yer aldı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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