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ARBITRIUM (ARB)

Arbitrum, Robinhood Chain’in yaklaşık 100 milisaniyelik blok süresiyle Base’ten yaklaşık 10 kat daha hızlı olduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arbitrum, Robinhood Chain’in yaklaşık 100 milisaniyelik blok süresiyle Base’ten yaklaşık 10 kat daha hızlı olduğunu açıkladı.
  • ⚡ Bu fark, özellikle $ARB ekosisteminde finansal uygulamalar için düşük gecikme ve daha hızlı onay süresini öne çıkarıyor.
  • 🏦 Robinhood Chain, milyonlarca kullanıcıya hizmet verebilecek kurumsal ölçekli iş yüklerine uygun altyapı hedefiyle konumlanıyor.
  • 🔍 Ethereum tabanlı Layer 2 ağlarında rekabet, düşük maliyetin yanında hız ve işlem kapasitesi alanına da kayıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Arbitrum, Robinhood Chain’in ağ performansını öne çıkararak blok üretim süresinin yaklaşık 100 milisaniye seviyesinde bulunduğunu duyurdu. Bu süre, işlemlerin ağa yazılması ve onay sürecinin hızlanması açısından dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Blok süresi karşılaştırması öne çıktı
2 Hızlı onay süresi kullanıcı deneyimini etkiliyor
3 Layer 2 rekabetinde performans yarışı sürüyor
4 Arbitrum ekosistemi için anlamı

Blok süresi karşılaştırması öne çıktı

Token Terminal verilerine dayanan paylaşımda Robinhood Chain’in blokları yaklaşık 100 milisaniyede ürettiği belirtildi. Coinbase’in Layer 2 ağı Base’te ise ortalama blok süresi yaklaşık 2 saniye düzeyinde bulunuyor. Bu da Robinhood Chain’i blok üretim hızı bakımından belirgin biçimde öne taşıyor.

Arbitrum, bu yapının özellikle finansal uygulamalar için önem taşıdığını vurguladı. Şirket, milyonlarca kullanıcıya hizmet veren platformların düşük gecikme, hızlı onay ve ölçeklenebilir işlem kapasitesi sunan altyapılara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Arbitrum, Robinhood Chain’in 100 milisaniyelik blok süresinin, iş ihtiyaçlarına göre tasarlanan blokzincir altyapısının neleri mümkün kılabildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Mini sözlük: Token Terminal, blokzincir ağları ve merkeziyetsiz uygulamalara ilişkin gelir, kullanım ve zincir üstü faaliyet verilerini derleyen bir veri platformudur. Layer 2 ise Ethereum gibi ana ağların üzerine kurulan, daha düşük maliyet ve daha yüksek hız sağlamayı amaçlayan ölçeklendirme katmanını ifade eder.

Ortalama blok süresiKarşılaştırma
Robinhood ChainYaklaşık 100 milisaniyeBase’ten yaklaşık 10 kat hızlı
BaseYaklaşık 2 saniyeDaha yavaş blok üretimi

Hızlı onay süresi kullanıcı deneyimini etkiliyor

Daha kısa blok süresi, işlemin gönderilmesi ile onaylanması arasındaki bekleme süresini azaltıyor. Bu durum, dijital varlık alım satımı yapan kullanıcılar ile merkeziyetsiz uygulamalarla etkileşime girenler açısından daha akıcı bir deneyim sağlayabilir.

Bu avantajın özellikle yüksek frekanslı işlem, ödeme altyapıları, tokenleştirilmiş varlıklar ve gerçek zamanlı mutabakat gerektiren finansal hizmetlerde öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Robinhood Chain’in mimarisi de kurumsal ölçekte iş yüklerini destekleyecek şekilde kurgulandı.

Token Terminal, Robinhood Chain’in şu anda Base’ten 10 kat daha hızlı çalıştığını vurguluyor.

Layer 2 rekabetinde performans yarışı sürüyor

Ethereum tabanlı Layer 2 ekosistemlerinde son dönemde maliyetin yanında performans iyileştirmeleri de daha fazla öne çıkıyor. Arbitrum, Base, Optimism ve zkSync gibi ağlar işlem hızını ve kapasitesini artırmaya yönelik güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Robinhood Chain örneği, kurumsal kullanım odaklı blokzincir dağıtımlarında genel amaçlı altyapı yerine uygulamaya özel performansın öne alındığını gösteriyor. Finans şirketleri, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden milyonlarca kullanıcıyı destekleyebilecek ağlar arıyor.

Arbitrum ekosistemi için anlamı

Arbitrum ekosistemi açısından bu gelişme, özelleştirilmiş Layer 2 ağlarının belirli iş ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebildiğine işaret ediyor. Blokzincir sağlayıcıları artık yalnızca işlem ücretleriyle değil, performans, birlikte çalışabilirlik ve geliştirici esnekliğiyle de farklılaşmaya çalışıyor.

Kurumsal şirketlerin Ethereum uyumlu ölçeklendirme çözümlerine ilgisinin artması, özel amaçlı Layer 2 altyapılarını daha görünür hale getiriyor. İşlem hızı tek başına başarı ölçütü sayılmasa da gecikme süresindeki düşüşün ödeme sistemleri, işlem platformları ve tokenleştirilmiş finansal ürünlerde daha geniş kullanımın önünü açabileceği düşünülüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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