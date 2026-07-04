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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger üzerindeki yapay zeka işlemleri 1 milyona yaklaşırken, XRP için 1,30 dolar hedefi yeniden gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger üzerinde yapay zeka ajanlarının işlem sayısı 1 milyona yaklaştı.
  • 📈 Bu hareketlilikle birlikte $XRP 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselerek 1,1194 dolara çıktı.
  • 🤖 Ripple destekli x402 sistemi, botların veri ve hesaplama gücü için birbirine doğrudan ödeme yapmasını sağlıyor.
  • 📊 Teknik görünümde haftalık 1,3147 dolar seviyesi, son aylardaki düşüş trendi için kritik eşik olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger ağında yalnızca otonom yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 1 milyona yaklaştı. t54 verileriyle gündeme gelen bu artış, temmuz ayındaki daha geniş piyasa toparlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu tablo, XRP fiyatındaki son yükselişin teknik olarak kalıcı olup olmayacağına dair beklentileri güçlendirdi.

İçindekiler
1 Yapay zeka trafiği ağdaki hareketliliği artırdı
2 Teknik görünümde 1,3147 dolar seviyesi izleniyor

Yapay zeka trafiği ağdaki hareketliliği artırdı

XRP, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselerek 1,1194 dolara çıktı. Bu hareketle fiyat, günlük grafikte 1,1112 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesinin üzerine yerleşti. Kısa vadede izlenen bir sonraki teknik seviye ise 1,2320 dolardaki üst bant olarak öne çıktı.

XRP fiyatındaki son toparlanma, XRP Ledger üzerinde yapay zeka ajanlarının işlem hacmindeki belirgin artışla aynı dönemde şekillendi.

Ağdaki bu teknolojik hareketliliğin merkezinde, Ripple desteğiyle t54 ekibinin geliştirdiği XRPL x402 ödeme kolaylaştırıcısı bulunuyor. Ripple, sınır ötesi ödeme teknolojilerine odaklanan ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Söz konusu yapı, internetin yerel 402 Payment Required kodunu kullanarak yapay zeka botlarının hesaplama gücü veya veri için birbirine doğrudan ödeme yapmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: 402 Payment Required, HTTP standartlarında tanımlı ancak uzun süre yaygın kullanılmayan bir durum kodudur. Bu kod, dijital içerik veya hizmete erişim için ödeme gerektiğini belirtir; XRPL x402 yaklaşımı da bu mantığı makineden makineye ödemelere uyarlıyor.

Bu model, manuel cüzdan yönetimini ve daha karmaşık API anahtarlarının satın alınmasını devreden çıkararak ödeme akışını otomatikleştiriyor. XRP Ledger üzerindeki yerel token ve stabilcoinlerle yapılan makineden makineye ödemelerdeki artış da, piyasa yönünün yukarı döndüğü bir dönemde XRP için dikkat çekici bir temel anlatı oluşturdu.

Teknik görünümde 1,3147 dolar seviyesi izleniyor

Otomatik ödemelerin artması, ağdaki her işlemde ücretin bir kısmının yakılması nedeniyle uzun vadeli arz dinamikleri açısından da izleniyor. Bu mekanizma, kullanım yükseldikçe dolaşımdaki varlık miktarı üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratabilir.

Haftalık grafikte 1,3147 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesi, çok aylı düşüş trendinin kırılıp kırılmadığını gösterecek ana eşik olarak öne çıkıyor.

Piyasadaki son ivmenin korunması halinde XRP için odak noktası haftalık zaman diliminde 1,3147 dolarda bulunan orta Bollinger Bandı olacak. Fiyatın bu bölgenin üzerine çıkması, son aylardaki düşüş eğiliminin sona erdiğine dair daha güçlü bir teknik işaret verebilir. Bu durumda 1,30 dolar bölgesi alıcıların yeniden hedeflediği alan haline gelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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