Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRPL Foundation’dan gizemli paylaşım sonrası $XRP topluluğunda 589 hedefi tartışılıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRPL Foundation gizemli paylaşımıyla $XRP topluluğunda 589 tartışması başlattı.
  • Paylaşımdaki görsel, bearableguy123'ün simgelerine ve hedef fiyatına göndermeler içeriyor.
  • 🌱 Reform sonrası gelen bu hamle, vakfın büyük bir duyuru hazırlığında olabileceğine işaret etti.
  • 🔥 En önemli nokta: Beklenen açıklama, XRPL ekosisteminde yeni bir dönemi başlatabilir.
COINTURK
COINTURK

XRPL Foundation’ın sosyal medya hesabından yapılan ve “Yarın harika bir gün olacak” notuyla paylaşılan minimalist görsel, kısa sürede $XRP topluluğunda dikkatleri üzerine çekti. Kurumun topluluk lideri Vet de bu paylaşımı yeniden gündeme taşıdı; gönderinin teknik node güncellemesi olan v3.1.3 ile ilgili olmadığını belirtti. Bu açıklama, yarın açıklanacak haberin içeriğine ilişkin ilgiyi artırdı.

İçindekiler
1 589 kodlu ipucu tartışması
2 Görseldeki sembolizm ve ipuçları
3 Temel reformların ardından gelen paylaşım
4 XRPL Foundation nedir?

589 kodlu ipucu tartışması

Topluluğun bir bölümü, paylaşılan görselin XRP dünyasının simge hesaplarından bearableguy123’ün görsel estetiğine ve geometrisine neredeyse birebir şekilde benzediğini hemen fark etti. Bearableguy123 hesabı, uzun süredir kimliği bilinmeyen bir insider olarak tanınıyor ve özellikle Ripple yöneticileriyle, başta CEO Brad Garlinghouse ile bağlantılı olduğu yönünde birçok iddiaya konu oluyor. Bu hesap geçmişte genel finansal sistemle ilgili şifreli mesajlar paylaşmıştı.

Topluluk üyeleri, grafik üzerinde yapılan detaylı bir analizde XRP Army’ye yönelik doğrudan bir Paskalya yumurtası yer aldığını öne sürdü; küçük şekillerin 5, 8 ve 9’lu gruplar halinde kümelenmesi, $XRP yatırımcıları arasında sıkça konuşulan 589 dolar fiyat hedefine gönderme olarak değerlendirildi.

Mini sözlük: Bearableguy123, XRP topluluğunda kimliği bilinmeyen ancak önemli şifreli paylaşımlar yaptığı söylenen ve fiyat beklentileriyle birçok spekülasyona konu olan bir sosyal medya hesabı.

Görseldeki sembolizm ve ipuçları

Grafikte siyah ve beyaz daireler kullanıldı. Orijinal bearableguy123 görselinde bu yuvarlaklar büyüyen kartopu etkisini simgeliyordu. XRPL Foundation’ın yeni görselinde ise siyah daire birikim sürecini, beyaz daire ise potansiyelin gerçekleşmeye başladığını ima ediyor olabileceği yorumları yapıldı.

Dikkat çeken başka bir detay ise tepedeki sembol değişimi. Orijinal eserde çiçekler yeni bir başlangıcı simgelerken, yeni paylaşımdaki tepede resmi $XRP logosu yer aldı. Bu, değişen vizyona işaret eden farklı bir mesaj olarak okundu.

Temel reformların ardından gelen paylaşım

XRPL Foundation’ın söz konusu paylaşımı, kurumun Mayıs 2026’da kapsamlı bir yapısal reforma gitmesinin ardından geldi. Klasik Ripple hibelerinin merkezileşmiş modelinden dağıtık bir yapıya geçilmesi ve kurumsal DeFi ile gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine odaklanılması, vakfın yakın zamanda bu dönüşümün somut sonuçlarını açıklama hazırlığında olabileceğini gösteriyor.

XRPL Foundation’ın meme odaklı pazarlama hamlesiyle birlikte “yarın” için verilen güçlü sinyaller, toplulukta önemli beklentilerin oluşmasına yol açtı.

Görselde SembolTopluluktaki AnlamıBearableguy123’deki Karşılık
5, 8, 9’lu gruplar589 dolar fiyat hedefiŞifreli fiyat iması
Siyah-Beyaz dairelerBirikim ve olgunlaşma evreleriKartopu/momentum etkisi
XRP logosu (tepe)Yeni başlangıç, resmi kimlikÇiçek (gelişim/bahar)

XRPL Foundation nedir?

XRPL Foundation, XRP Ledger ekosisteminin büyümesi ve sürdürülebilirliği için çalışan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak biliniyor. Kurum, altyapı geliştirme, teknik yenilikler ve kullanıcı topluluğunun güçlenmesi için çeşitli projeler yürütüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de sosyal duyarlılık yeniden dipte, 1.30 dolar seviyesinde kritik destek test ediliyor

Chris Larsen’in XRP cüzdanlarından yeni işlemler Texas seçimleri öncesinde dikkat çekti

XRP artık ChatGPT üzerinden doğrudan alınabiliyor

XRP yatırımcıları 122 milyon tokenı 1,35 dolar seviyesindeyken çekti, ETF akışları 116,75 milyon dolara ulaştı

XRP’nin Binance’teki 30 günlük likidite endeksi 5 yılın en düşük seviyesine indi

XRP ağında 9 günde 1 milyon dolar üzeri işlemler %57 azaldı

XRP’nin Binance borsasındaki likiditesi sıfıra yaklaşırken yükseliş beklentisi arttı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin kritik destek bölgesinde, 76.431 ila 74.943 dolar aralığı takip ediliyor
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da 2.400 dolar seviyesinde satış duvarı, 2.026 dolar Fibonacci desteği kritik eşik oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana dört aydır 100 doların altında, çözülme için kritik direnç masada
Solana (SOL)
Dogecoin kritik destek bölgesinde $0,1020 seviyesini test etti
DOGECOIN (DOGE)
Ethereum’da 2.400 dolar seviyesinde satış duvarı, 2.026 dolar Fibonacci desteği kritik eşik oldu
Ethereum (ETH)
Bitcoin kritik destek bölgesinde, 76.431 ila 74.943 dolar aralığı takip ediliyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de zayıf işlem hacmiyle birlikte tekrar dip seviyeler gündemde
BITCOIN (BTC)
Lost your password?