XRPL Foundation’dan gizemli paylaşım sonrası $XRP topluluğunda 589 hedefi tartışılıyor

XRPL Foundation’ın sosyal medya hesabından yapılan ve “Yarın harika bir gün olacak” notuyla paylaşılan minimalist görsel, kısa sürede $XRP topluluğunda dikkatleri üzerine çekti. Kurumun topluluk lideri Vet de bu paylaşımı yeniden gündeme taşıdı; gönderinin teknik node güncellemesi olan v3.1.3 ile ilgili olmadığını belirtti. Bu açıklama, yarın açıklanacak haberin içeriğine ilişkin ilgiyi artırdı.

589 kodlu ipucu tartışması

Topluluğun bir bölümü, paylaşılan görselin XRP dünyasının simge hesaplarından bearableguy123’ün görsel estetiğine ve geometrisine neredeyse birebir şekilde benzediğini hemen fark etti. Bearableguy123 hesabı, uzun süredir kimliği bilinmeyen bir insider olarak tanınıyor ve özellikle Ripple yöneticileriyle, başta CEO Brad Garlinghouse ile bağlantılı olduğu yönünde birçok iddiaya konu oluyor. Bu hesap geçmişte genel finansal sistemle ilgili şifreli mesajlar paylaşmıştı.

Topluluk üyeleri, grafik üzerinde yapılan detaylı bir analizde XRP Army’ye yönelik doğrudan bir Paskalya yumurtası yer aldığını öne sürdü; küçük şekillerin 5, 8 ve 9’lu gruplar halinde kümelenmesi, $XRP yatırımcıları arasında sıkça konuşulan 589 dolar fiyat hedefine gönderme olarak değerlendirildi.

Mini sözlük: Bearableguy123, XRP topluluğunda kimliği bilinmeyen ancak önemli şifreli paylaşımlar yaptığı söylenen ve fiyat beklentileriyle birçok spekülasyona konu olan bir sosyal medya hesabı.

Görseldeki sembolizm ve ipuçları

Grafikte siyah ve beyaz daireler kullanıldı. Orijinal bearableguy123 görselinde bu yuvarlaklar büyüyen kartopu etkisini simgeliyordu. XRPL Foundation’ın yeni görselinde ise siyah daire birikim sürecini, beyaz daire ise potansiyelin gerçekleşmeye başladığını ima ediyor olabileceği yorumları yapıldı.

Dikkat çeken başka bir detay ise tepedeki sembol değişimi. Orijinal eserde çiçekler yeni bir başlangıcı simgelerken, yeni paylaşımdaki tepede resmi $XRP logosu yer aldı. Bu, değişen vizyona işaret eden farklı bir mesaj olarak okundu.

Temel reformların ardından gelen paylaşım

XRPL Foundation’ın söz konusu paylaşımı, kurumun Mayıs 2026’da kapsamlı bir yapısal reforma gitmesinin ardından geldi. Klasik Ripple hibelerinin merkezileşmiş modelinden dağıtık bir yapıya geçilmesi ve kurumsal DeFi ile gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine odaklanılması, vakfın yakın zamanda bu dönüşümün somut sonuçlarını açıklama hazırlığında olabileceğini gösteriyor.

XRPL Foundation’ın meme odaklı pazarlama hamlesiyle birlikte “yarın” için verilen güçlü sinyaller, toplulukta önemli beklentilerin oluşmasına yol açtı.

Görselde Sembol Topluluktaki Anlamı Bearableguy123’deki Karşılık 5, 8, 9’lu gruplar 589 dolar fiyat hedefi Şifreli fiyat iması Siyah-Beyaz daireler Birikim ve olgunlaşma evreleri Kartopu/momentum etkisi XRP logosu (tepe) Yeni başlangıç, resmi kimlik Çiçek (gelişim/bahar)

XRPL Foundation nedir?

XRPL Foundation, XRP Ledger ekosisteminin büyümesi ve sürdürülebilirliği için çalışan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak biliniyor. Kurum, altyapı geliştirme, teknik yenilikler ve kullanıcı topluluğunun güçlenmesi için çeşitli projeler yürütüyor.