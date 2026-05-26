DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kritik destek bölgesinde $0,1020 seviyesini test etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin kritik destek seviyesi olan $0,1020’ye geriledi.
  • Günlük ve haftalık grafiklerde, fiyatın 50 GHO ve üç aylık direnç bandı arasında sıkıştığı görüldü.
  • 🤔 Kritik durum: $DOGE’nin yönü, destek bölgesi üzerinde kalıp kalamayacağına ve haftalık direnç alanını geçip geçemeyeceğine bağlı.
COINTURK

Dogecoin, son haftalarda yakaladığı ivmeyle fiyat kanalının üst bandına yaklaştıktan sonra yeniden gerileyerek önemli bir destek alanına çekildi. Günlük grafikte, fiyatın $0,1020–$0,1027 aralığında tutunmaya çalıştığı görülüyor. Bu bölgenin hem 50 günlük basit hareketli ortalamaya hem de kanalın orta seviyesine denk gelmesi, hareketin yönü açısından belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Destek ve Direnç Arasındaki Kritik Sıkışma

Ali Charts’ın paylaştığı son analizde, Dogecoin’in önce $0,1156 seviyesindeki kanal üst bandına yaklaştığı, ardından ise ivme kaybederek aşağı yönlü bir hareketle orta destek bölgelerine kadar gerilediği aktarılıyor. Şu an için $0,1027 civarında seyreden DOGE, hem teknik destekler hem de hareketli ortalama ile güç kazanabilecek bir noktada bulunuyor. Eğer bu destek korunursa, fiyatın yeniden yukarı yönlü bir hamle başlatması ve üst bandı yeniden hedeflemesi mümkün.

Fiyatın, 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesinde tutunması yatırımcılar açısından önemli görülüyor. Teknik olarak, ortalama üzerindeki kapanışlar çoğunlukla yukarı yönlü trendin devamı anlamına gelebilirken, bu seviyenin altında kalıcı bir hareket ise satıcıların kontrolü ele geçirdiğine işaret edebilir.

Analizde, “DOGE fiyatı, $0,1020 desteği üzerinde kalıcılık sağlarsa, yukarıda $0,1156 seviyesi yeniden hedef haline gelebilir” ifadesine yer verilmişti.

Eğer Dogecoin bu destek alanı altında kapanışlar yaparsa, gözler bir sonraki alçak seviye olan $0,0883’e çevrilecek. Bu seviye, daha önce kanalın alt bandındaki güçlü alıcı talebinin toplandığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

SeviyeGöreviÖnemli Nokta
$0,1020–$0,1027Kanal desteği/50 GHOKısa vadeli yön belirleyici
$0,1156Kanal üst bandıSert satış bölgesi
$0,0883Kanal alt bandıGüçlü dip bölgesi

Haftalık Grafikte Direnç ve Yerel Dip Tartışması

Haftalık zaman diliminde Dogecoin’in önünde ciddi bir direnç bölgesi bulunuyor. Analist Moe, paylaştığı grafikte, DOGE’nin üç aylık direnç bandını test ettiğini ve fiyatın burada taban oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu direnç aynı zamanda, 2024 başında görülen güçlü yükseliş öncesindeki dip formasyonunu andırıyor.

Moe’nun değerlendirmesinde, fiyatın eğimli trend çizgisini yukarı kırdığı, ardından oluşan güçlenmiş mum yapısının ise alıcıların atağa geçtiğini gösterdiği bildirildi. Özellikle, üst gölgesi olmayan bir mumun oluşması, yukarı yönlü baskının ağırlık kazandığını gösteriyor. Fakat diğer yandan, fiyat hala yeşil direnç bandını aşmak zorunda.

Dogecoin’in burada tutunması ve bu bölgeyi geçmesi, yükselişin önünü açabilecek temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu başarılamazsa, fiyat uzun vadede kanal içinde sıkışmaya devam edebilir.

Analist Moe, “Görülen yerel dip, DOGE’nin önümüzdeki süreçte daha güçlü bir hamle hazırlığı içinde olduğunu gösterebilir” değerlendirmesini yaptı.

Ancak Dogecoin’in yeni bir yükseliş dalgasına başlaması için haftalık güçlü direnç bölgesinin net şekilde geçilmesi gerektiği belirtiliyor.

Mini sözlük: 50 günlük basit hareketli ortalama (50 GHO), son 50 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını gösterir ve teknik analizde mevcut trendin sürdürülebilirliğini değerlendirmek için sıkça kullanılır. Bu ortalamanın üzerindeki ya da altındaki fiyat hareketleri, trendin gücü hakkında ipucu verebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
