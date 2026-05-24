DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin fiyatı 0.10 doları geri aldı, yeni uygulama yarın yayında

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin yarın çıkacak yeni uygulama öncesi 0.10 dolar seviyesini koruyor.
  • Fiyat kısa süre önce 0.097 dolara kadar gerilemişti, şimdi yeniden 0.10 doların üstünde işlem görüyor.
  • 📈 Kısa vadede 0.12 dolar direnç, 0.09 dolar ise ana destek noktaları olarak öne çıkıyor.
  • 🔍 Kritik durum: $DOGE için 0.10 doların üzerinde kalıcılık, yeni bir yükselişin kapısını aralayabilir.
COINTURK

Dogecoin, 23 Mayıs’ta 0.097 dolara kadar gerileyerek 0.10 dolar seviyesinin altına düştü. Bu düşüş, 14 Mayıs’ta görülen 0.114 dolarlık zirveden başlayan satış baskısının devam etmesiyle gerçekleşti. Dogecoin yatırımcıları ise hızlı tepki verdi ve fiyat yeniden 0.10 dolar eşiğinin üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Fiyat hareketleri ve kritik seviyeler
2 Dogecoin için önemli uygulama yarın başlatılıyor
3 Destek ve direnç aralığı
4 Bundan sonra ne olabilir?

Fiyat hareketleri ve kritik seviyeler

Şu an Dogecoin, 0.10 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Son 24 saatlik süreçte yüzde 1,47 değer kazanan Dogecoin, haftalıkta ise yüzde 8,13 oranında gerilemiş durumda. 18 Mayıs Cumartesi günü yaşanan sert satış dalgası sırasında genel kripto piyasasında 900 milyon doların üzerinde likidasyon gerçekleşti. Bu süreçte Dogecoin, nisan ortasından beri korunmakta olduğu 50 günlük hareketli ortalamayı (SMA 50 – 0.102 dolar) aşağı kırdı ancak sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı.

0.10 doların üzerinde kalıcı olamayan fiyat hareketleri sonrası yatırımcılar, Dogecoin için 0.09 – 0.12 dolar aralığında dalgalanan bir görünüm olduğunu aktarıyor.

Teknik göstergeler incelendiğinde, Dogecoin fiyatının kalıcı olarak 50 günlük ortalamanın üzerinde kalması durumunda ilk direnç 0.11 dolarda, ardından ise 0.12 dolarda öne çıkıyor. Analistler 0.12 doların üzerinde kapanışların yeni bir yükseliş trendi başlatabileceğine ve fiyatı sırasıyla 0.14 ve 0.16 dolara taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan, 0.10 doların yeniden kaybedilmesi halinde aşağı yönlü baskının artabileceği ve fiyatın 0.09 dolara yaklaşabileceği belirtiliyor.

Dogecoin için önemli uygulama yarın başlatılıyor

Dogecoin ekosistemi yarın önemli bir gelişmeyle karşılaşıyor. Kripto parayla ödeme almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan “Such” adlı uygulamanın beta sürümü 25 Mayıs’ta aktif hale gelecek. Bu uygulama sayesinde ürün veya hizmet satanlar Dogecoin ile ödeme kabul edebilecek.

BETA lansmanında, kendi cüzdanını yöneten kullanıcılar için fon transferi ve temas yönetimi; Dogecoin ile fatura oluşturma ve ödeme alma; POS özellikleri ve canlı işlem takibi gibi araçlar test edilecek. Bu yeniliklerin, Dogecoin’in gerçek ticari kullanımlarını artırma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Mini sözlük: 50 günlük hareketli ortalama, teknik analizde son 50 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını temsil eder. Fiyatın bu ortalamanın üzerinde seyretmesi yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, altına inmesi düşüş baskısı anlamına gelebilir.

Destek ve direnç aralığı

Dogecoin fiyatı son haftalarda 0.09 – 0.12 dolar bandında hareket ediyor. Bu durum, kripto para piyasasında kararsızlığın devam ettiği, alıcıların ve satıcıların belirli seviyelerde yoğunlaştığı bir tablo sunuyor. Özellikle 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasına sıkışan fiyat yapısı, kısa vadede yön arayışının sürebileceğini gösteriyor.

DirençMevcut seviyeDestek
0.12 dolar0.10 dolar0.09 dolar

Bundan sonra ne olabilir?

Dogecoin’in önümüzdeki günlerde 0.10 doların üzerinde tutunması, yatırımcıların güveninin sürmesi açısından kritik önem taşıyor. Özellikle yeni uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte ağ üzerindeki kullanıcı hareketliliğinde artış yaşanması bekleniyor. Ancak piyasa genelindeki volatilite ve kritik teknik seviyeler, dikkatle takip edilmesi gereken başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
