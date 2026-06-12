Dogecoin kritik desteğe döndü! Sıradaki büyük hareket için hangi sinyaller izleniyor?

Dogecoin, analistlerin yakından izlediği kritik bir destek bölgesine yeniden geldi. Farklı iki teknik görünüm, aynı soruya işaret ediyor: DOGE bu seviyeyi koruyarak zayıf seyreden momentumu daha güçlü bir yükseliş denemesine çevirebilecek mi?

Kritik destek seviyesi yeniden gündemde

Kripto para analisti Ali Martinez’e göre Dogecoin, 0,081 dolar seviyesini test ediyor. Bu bölge, 2021’den bu yana geçerliliğini koruyan beş yıllık paralel kanalın orta alt sınırı olarak öne çıkıyor. Martinez, DOGE’nin geçmişte benzer yapılar içinde uzun süre yatay hareket ettikten sonra güçlü yükseliş dönemlerine girdiğini belirtti.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre 0,081 dolar seviyesi yalnızca kısa vadeli bir destek değil, aynı zamanda Dogecoin’in birden fazla piyasa döngüsündeki fiyat yönünü belirleyen daha geniş trend kanalının önemli bir parçası niteliği taşıyor.

Bu nedenle 0,081 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir güçlü yükseliş senaryosunu destekleyebilir. Buna karşılık bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, olumlu beklentileri zayıflatabilir ve satış baskısının derinleşmesine yol açabilir. Kısa vadede piyasanın odak noktası, alıcıların bu bölgede ne ölçüde savunma yapacağı olacak.

Haftalık grafikte farklı bir teknik yapı izleniyor

Analist Kamran Asghar ise haftalık grafikte daha uzun vadeli bir dönüş ihtimaline dikkat çekti. Asghar’ın paylaşımına göre DOGE, geniş çaplı bir yuvarlak dip formasyonu oluşturuyor. Aynı süreçte RSI göstergesinde daha yüksek dipler görülmesi, fiyat henüz zayıf kalsa da momentum tarafında kademeli bir toparlanmaya işaret edebilir.

Mini sözlük: RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Daha yüksek dipler üretmesi, fiyat henüz net yükselişe geçmemiş olsa bile satış baskısının zayıflayabileceğine işaret edebilir.

Grafikte Dogecoin’in yaklaşık 0,083 dolar civarında işlem gördüğü, buna karşılık 200 haftalık üstel hareketli ortalamanın 0,144 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Fiyatın bu ortalamanın üzerine dönmesi, yükseliş senaryosunu güçlendirebilir ve alıcıların yeniden kontrol kazandığına dair daha net bir işaret sunabilir.

Yapı henüz teyit edilmiş değil

Bununla birlikte her iki teknik görünüm için de kesinleşmiş bir kırılmadan söz edilmiyor. Yuvarlak dip yapısının tamamlanabilmesi için DOGE’nin mevcut banttan net biçimde yukarı çıkması gerekiyor. Böyle bir hareketin gerçekleşmesi halinde bir sonraki ana direnç bölgelerine doğru daha geniş çaplı bir toparlanma ihtimali gündeme gelebilir.

Dogecoin, 2013 yılında geliştirilen ve geniş kullanıcı topluluğuyla bilinen bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Piyasadaki yüksek görünürlüğü nedeniyle teknik seviyelerde oluşan hareketler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Şimdilik tablo, kritik destek ile olası dönüş sinyalleri arasında sıkışmış görünüyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları, hem 0,081 dolar desteğinin korunup korunamayacağını hem de haftalık grafikteki yapının yukarı yönlü bir kırılmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor.