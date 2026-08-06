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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin yatırımcılarına çevrimdışı cüzdan güvenliği uyarısı yapıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin yatırımcıları için çevrimdışı cüzdan güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.
  • 🔐 Mishaboar, internetsiz kurulan sıradan bilgisayarlarda $DOGE için seed phrase üretmenin tek başına yeterli olmadığını vurguladı.
  • 🧩 Uzman, bakiyenin bölünmesi, passphrase kullanımı ve fiziksel yedeklerin çevrimdışı saklanmasını önerdi.
  • 🛡️ Ağustos başındaki Coldcard olayı, kullanılan donanım ve yazılımların birlikte denetlenmesi gerektiğini öne çıkardı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ağustosun başında yaşanan Coldcard olayı, internet bağlantısını kesmenin tek başına güvenli bir kripto cüzdan oluşturmak için yeterli olduğu yönündeki yaygın kanıyı yeniden tartışmaya açtı. Dogecoin topluluğunun öne çıkan katkı sunucularından Mishaboar, donanım cüzdanlarıyla ilgili güncel riskleri ve yatırımcıların sık gözden kaçırdığı açıkları ayrıntılı biçimde ele aldı.

İçindekiler
1 Cüzdanlarda asıl risk anahtarlarda toplanıyor
2 Borsalara taşıma önerisine de karşı çıkıyor
3 Manuel anahtar üretimi de tek başına yeterli görülmüyor

Cüzdanlarda asıl risk anahtarlarda toplanıyor

Mishaboar, cüzdanların coinleri değil, bu varlıklara erişim sağlayan özel anahtarları sakladığını vurguluyor. Anahtarların üretildiği cihaz tehlikeye girdiyse, ilgili varlıkların da risk altına girebileceğini belirtiyor. Bu nedenle bazı yatırımcılar donanım kaynaklı risklerden kaçınmak için sıradan bilgisayarlarda, çevrimdışı araçlarla seed phrase oluşturma yoluna yöneliyor.

Ancak Mishaboar’a göre asıl tehlikeli tuzak burada ortaya çıkıyor. Bir cüzdanın çevrimdışı oluşturulmuş olması, kullanılan donanım tamamen izole edilmedikçe yalnızca güvenlik hissi veriyor. İşletim sistemi daha önce zararlı yazılımla enfekte olduysa, internet bağlantısının kesik olması hırsızlığı sadece geciktirebilir.

Mishaboar, çevrimdışı oluşturulan cüzdanların ancak kullanılan donanım gerçekten izoleyse anlamlı bir koruma sağlayacağını, aksi halde seed phrase’in zararlı yazılım tarafından yakalanıp cihaz yeniden internete bağlandığında saldırganlara gönderilebileceğini aktarıyor.

Uzmanın değerlendirmesine göre zararlı kod, seed phrase oluşturulduğu anda bu veriyi ele geçirip geçici bellekte tutabilir. Cihaz yeniden internete bağlandığında ise bilgiler saldırganlara iletilebilir. Bu tablo, sıradan bilgisayarlarda kurulan ev tipi çevrimdışı düzeneklerin sanılandan daha kırılgan olabileceğine işaret ediyor.

Borsalara taşıma önerisine de karşı çıkıyor

Mishaboar, basit çözüm arayışıyla varlıkların borsalara taşınmasına da güçlü biçimde karşı çıkıyor. Ona göre, özel anahtar kullanıcıda değilse kripto varlık üzerinde gerçek kontrol de kullanıcıda olmuyor. Borsalar, iflas ve saldırı risklerine karşı tam koruma sunmuyor.

Uzman, Dogecoin saklamada temel ilkenin değişmediğini, özel anahtar kullanıcıda değilse varlığın fiili kontrolünün de başkasında kaldığını vurguluyor.

Dogecoin için daha sağlam bir koruma arayan teknik olmayan kullanıcılara üç temel adım öneriliyor. İlk olarak bakiyenin tek bir yerde tutulmaması, şeffaf ve güvenilir markalara ait farklı cihazlara dağıtılması isteniyor. İkinci olarak standart seed phrase’e gizli bir ek kelime ya da ifade eklenmesi öneriliyor. Son olarak seed phrase ve parola yedeklerinin yalnızca çevrimdışı ve güvenli fiziksel ortamlarda saklanması tavsiye ediliyor.

Mini sözlük: Passphrase, standart seed phrase’e eklenen gizli kelime ya da ifade katmanıdır. Bu ek bilgi, seed phrase ele geçirilse bile cüzdana erişimi zorlaştıran ilave bir güvenlik katmanı işlevi görür.

Manuel anahtar üretimi de tek başına yeterli görülmüyor

Mishaboar, elektronik üreticilere alternatif olarak manuel anahtar oluşturma yönteminden de söz ediyor. Bu yaklaşımın, dengesiz ağırlığa sahip kusurlu zarlar gibi araçların yol açabileceği yanlı veri üretimi riskini azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

Buna karşın uzun vadeli Dogecoin yatırımcıları için manuel üretimin sürecin sadece bir bölümünü çözdüğü ifade ediliyor. Özel amaçlı bir cihaz bulunmadığında, ortaya çıkan verilerin yine sıradan bir bilgisayara girilmesi gerekiyor. Bu da gizli zararlı yazılımların devreye girme ihtimalini yeniden gündeme taşıyor.

Bu çerçevede Dogecoin güvenliği için kullanılan araçların eksiksiz biçimde gözden geçirilmesi, tek bir yönteme körü körüne güvenilmemesi ve özellikle evde kurulan çevrimdışı sistemlerin profesyonel denetime tabi tutulması gerektiği uyarısı yapılıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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