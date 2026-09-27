Dogecoin 10 sent direncini aşmakta zorlanıyor

Dogecoin, 0.10 dolar seviyesini yeniden test ederken piyasanın dikkati bir kez daha Elon Musk’ın paylaşımlarına çevrildi. Kripto para piyasasında Dogecoin’e verdiği destekle bilinen Musk, eski bir profil görüntüsüne verdiği kısa yanıt ve DOGE etiketi taşıyan son paylaşımıyla topluluk içinde yeniden tartışma yarattı.

Elon Musk paylaşımları yeniden gündemde

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, NFT döneminden kalma profil ekran görüntüsüne verdiği “lol” yanıtıyla kripto para gündemine geri döndü. Ardından gelen ve DOGE etiketi içeren paylaşımı da bazı kullanıcılar tarafından Dogecoin’e gönderme olarak değerlendirildi. Musk, uzun süredir Dogecoin ile anılan isimler arasında yer alıyor.

Elon Musk’ın DOGE etiketi içeren son paylaşımı, piyasada Dogecoin’e ilgisinin sürdüğü yönünde yorumlandı.

0.10 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıktı

Dogecoin, yazım sırasında 0.098 dolardan işlem gördü. Cumartesi günü erken saatlerde 0.10 dolara kadar yükselen varlık, son günlerde bu seviyeyi birkaç kez aşmaya çalışsa da kalıcı olamadı. Son dönemde en az üç denemede 0.10 doların hemen üzerine çıkan fiyat, ardından geri çekildi.

21 Eylül’de 0.102 dolara yükselen Dogecoin, 22 Eylül’de 0.106 dolar ve 23 Eylül’de 0.104 dolar seviyelerini gördü. Ancak bu hareketlerin ardından satış baskısı öne çıktı. Hafta sonuna yaklaşırken alımlar yeniden hız kazansa da cuma ve cumartesi günkü yükselişler yine 0.10 dolar civarında sınırlı kaldı.

0.10 doların üzerinde kalıcı bir kırılma sağlanması, Dogecoin’de bir sonraki büyük fiyat hareketi açısından belirleyici görülüyor.

Yeni hedefler ve izlenen destek noktaları

0.10 doların güçlü biçimde aşılması halinde piyasada ilk olarak 0.11 ve 0.14 dolar seviyeleri izlenecek. Daha yukarıda ise 0.18 ve 0.20 dolar aralığı gündeme gelebilir. Buna karşılık fiyatın bu eşiği geçememesi durumunda teknik görünümde destek bölgeleri önem kazanıyor.

Özellikle günlük 200 hareketli ortalama dikkatle izleniyor. Bu seviye, Ekim 2025’ten bu yana fiyatı baskılayan bir bölge olarak öne çıkıyor. Dogecoin’in bu çizgiyi destek alanına çevirememesi halinde sıradaki destek olarak günlük 50 hareketli ortalamanın bulunduğu 0.083 dolar seviyesi takip ediliyor.

Zincir üstü veri toparlanma alanına işaret ediyor

Zincir üstü veriler, Dogecoin yatırımcıları için toparlanma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. 365 günlük MVRV oranının negatif bölgede kalması, son bir yılda işlem yapan ortalama yatırımcının hala zararda bulunduğuna işaret ediyor.

Dogecoin’in 365 günlük MVRV oranı eksi yüzde 19.26 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, fiyat toparlanmasına rağmen geniş yatırımcı kitlesinin maliyetinin hala mevcut fiyatın üzerinde kaldığını gösteriyor. Talebin güçlü kalması durumunda kayıpların bir bölümünün telafi edilmesi mümkün olabilir.

Mini sözlük: MVRV, piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki ilişkiyi ölçen zincir üstü bir göstergedir. Negatif MVRV, ortalama yatırımcının varlığı maliyetinin altında tuttuğunu ve zararda olduğunu gösterir.