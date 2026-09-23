NEAR yükselişini korurken SHIB kırılımı satış baskısıyla zorlandı

Kripto para piyasasında Dogecoin, Shiba Inu, Near Protocol ve Zcash için teknik görünümde farklı sinyaller öne çıktı. Dogecoin uzun vadeli direncini aşarak yapısını güçlendirirken, Shiba Inu benzer bir hamlede kalıcı olabilmek için kritik direnç bölgesinin üzerine yerleşmeye çalışıyor. Near Protocol güçlü yükseliş trendini korusa da kısa vadede aşırı alım işaretleri veriyor. Zcash ise sert rallinin ardından zirve bölgesinde yatay seyrediyor.

Dogecoin’de kritik destek bölgesi öne çıktı

Dogecoin gün içinde 0.1059 dolara kadar yükseldikten sonra 0.1006 dolar civarında işlem gördü. Varlık, mayıs ayındaki düşüşten bu yana aşılamayan uzun vadeli direnci geride bıraktı. Özellikle 0.093 ile 0.095 dolar aralığındaki uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkılması, teknik görünüm açısından en dikkat çekici gelişme oldu.

Dogecoin için 0.095 ile 0.10 dolar aralığının korunması, kırılımın devamı açısından belirleyici görülüyor.

İşlem hacmindeki artış da bu hareketi destekledi. Kısa vadeli hareketli ortalamaların fiyatın altında yukarı yönlü dizilmeye başlaması, daha önce 0.08 ile 0.09 dolar aralığında görülen yatay seyre kıyasla daha güçlü bir yapı oluştuğuna işaret etti. Teknik göstergelerde RSI üst 60 seviyelerine yükselirken, mevcut direnç 0.105 ile 0.106 dolar bandında bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 0.11 dolar, ardından 0.115 ile 0.117 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Shiba Inu direnç bölgesinde zorlandı

Shiba Inu yaklaşık 0.00000627 dolara kadar çıktıktan sonra 0.00000602 dolar seviyesine çekildi. Fiyat, günlük grafikte kısa vadeli ortalamaların ve 0.00000560 dolar civarındaki uzun vadeli düşen ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü. Buna karşın 0.00000620 ile 0.00000630 dolar aralığında satış baskısı belirginleşti.

Hacimdeki artış, kırılım denemesinin teknik önemini artırdı. RSI göstergesi orta ve üst 60’lı seviyelere yükselirken henüz aşırı alım bölgesine tam olarak yerleşmedi. Ancak alıcıların günlük kapanışı 0.00000630 doların üzerinde gerçekleştirememesi halinde bu hamlenin kırılgan kalabileceği değerlendiriliyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 0.00000650 ile 0.00000670 dolar aralığı izlenebilir.

Shiba Inu’da 0.00000560 ile 0.00000570 dolar aralığı, yeni yükseliş yapısının korunması açısından temel destek konumunda bulunuyor.

Near Protocol’de yükseliş sürüyor, düzeltme riski arttı

Near Protocol gün içinde 4.66 doları gördü ve ardından 4.35 dolar civarına geriledi. Fiyatın birkaç gün içinde 3 ve 4 dolar seviyelerini aşması, 2.30 ile 2.50 dolar bandından başlayan güçlü tırmanışın devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Teknik görünümde ana hareketli ortalamaların tamamı mevcut fiyatın altında yükselmeyi sürdürüyor.

İlk kırılımın güçlü hacimle desteklenmesi, yükselişin zayıf likiditeyle değil geniş piyasa katılımıyla gerçekleştiğini gösterdi. Bununla birlikte RSI 75 seviyesinin üzerine çıktı. Bu tablo, kısa vadede aşırı alım koşullarına işaret ediyor. 4.60 ile 4.70 dolar aralığı yakın direnç bölgesi olarak öne çıkarken, bu alanın aşılması halinde 5 dolar seviyesi izlenebilir. Yükseliş ivmesi zayıflarsa 4.00 ile 4.20 dolar aralığına doğru bir geri çekilme görülebilir; bunun altında 3.60 ile 3.80 dolar bandı destek olarak takip ediliyor.

Zcash zirveye yakın bölgede yatay seyrediyor

Zcash gün içinde 1,544 dolara kadar çıktıktan sonra 1,518 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyat, 1,000 doların altından başlayan hızlı yükselişin ardından son seanslarda 1,450 ile 1,580 dolar aralığında dalgalandı. Bu görünüm, sert ralli sonrası doğrudan geri çekilme yerine yatay bir denge arayışına işaret etti.

Teknik tarafta büyük hareketli ortalamalar fiyatın altında yükselmeyi sürdürürken, RSI önceki aşırı alım seviyelerinden orta 60’lı bölgeye çekildi. Bu durum momentumu tamamen bozmasa da kısa vadeli ısının bir miktar azaldığını gösterdi. 1,550 ile 1,600 dolar aralığı yakın direnç olarak izleniyor. 1,600 doların üzerinde teyitli bir kırılım yeni bir fiyat keşfi sürecini başlatabilir. Olası geri çekilmelerde ilk önemli destek 1,450 dolarda, bunun altında ise 1,350 ile 1,400 dolar bandı öne çıkıyor.