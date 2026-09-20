DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin, ETF kapanışı sonrası 0,095 dolar direncine odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, ETF kapanışı açıklanırken 0,095 dolar direncine odaklandı.
  • 📈 20 Eylül’de $DOGE 0,088 dolar civarında işlem görürken balinalar 240 milyon token topladı.
  • 🎯 0,095 dolar aşılırsa 0,10 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkıyor.
  • 🧭 Bitwise, BWOW Dogecoin ETF işlemlerini 14 Ekim’den sonra sonlandıracak.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin, son satış dalgasının ardından toparlanarak 20 Eylül itibarıyla 0,088 dolar civarında işlem gördü. Fiyatın 0,08 dolar bölgesinden dönmesi, meme token piyasasındaki daha geniş çaplı toparlanmayla aynı döneme denk geldi. Buna karşın piyasada asıl odak noktası, kısa vadeli tutunmadan çok 2026 sonuna kadar oluşabilecek yukarı yönlü alan oldu.

İçindekiler
1 Balina alımları desteği güçlendirdi
2 Yukarı yönlü senaryoda hangi seviyeler izleniyor
3 ETF cephesinde zayıf görünüm sürüyor

Balina alımları desteği güçlendirdi

Zincir üstü verilere dayanan analizlere göre, en az 100 milyon DOGE tutan cüzdanlar son zayıflık döneminde yaklaşık 240 milyon token ekledi. Bu birikim, uzun süredir izlenen 0,081 dolar destek bölgesini yeniden öne çıkardı. Büyük yatırımcıların alımları, satış baskısının arttığı dönemde fiyatın alt seviyelerde kalıcı biçimde bozulmasını şimdilik sınırladı.

En az 100 milyon DOGE tutan cüzdanların son geri çekilmede yaklaşık 240 milyon token toplaması, 0,081 dolar desteğinin önemini artırdı.

Bununla birlikte kısa vadede önündeki temel engel 0,093 ile 0,095 dolar aralığı olarak görülüyor. Analistler, bu bölgenin aşılmasının mevcut tepki yükselişini daha güçlü bir kırılmaya dönüştürebileceğini değerlendiriyor. Fiyatın 0,095 doların üzerinde destek oluşturması halinde, psikolojik açıdan öne çıkan 0,10 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir.

Yukarı yönlü senaryoda hangi seviyeler izleniyor

0,088 dolardan 0,10 dolara yükseliş yaklaşık %14’lük artış anlamına geliyor. Daha geniş bir senaryoda 0,15 dolar seviyesi de gündemde kalıyor. Aynı başlangıç noktasından bu seviyeye ulaşılması ise yaklaşık %70’lik yükselişe işaret ediyor. Ancak bu senaryonun yalnızca balina alımlarıyla gerçekleşmesi zor görülüyor.

Daha güçlü bir ivme için Bitcoin’de dirençli görünümün korunması, meme token işlemlerinde ilginin artması ve 0,095 dolar civarında tekrar tekrar ortaya çıkan satışların aşılması gerekiyor. Teknik seviyelerin yanı sıra piyasa akışını doğru okumak da önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

ETF cephesinde zayıf görünüm sürüyor

Dogecoin’in Bitcoin, Ethereum ve XRP’ye kıyasla belirgin zayıf noktalarından biri, kurumsal ETF talebinin sınırlı kalması oldu. Bitwise, BWOW Dogecoin ETF ürününü kapatacağını açıkladı. İşlemlerin 14 Ekim’den sonra sona ermesi, tasfiye sürecinin ise ekim ayının ilerleyen bölümünde tamamlanması bekleniyor.

Bitwise, BWOW Dogecoin ETF ürününün kapatılmasının DOGE’ye özgü bir gerekçeden değil, ürün yelpazesini optimize etme kararından kaynaklandığını açıkladı.

Bu gelişme, Dogecoin’in önemli ETF girişi alan kripto paralara kıyasla bireysel yatırımcı ilgisine, büyük cüzdan hareketlerine ve spekülatif ivmeye daha bağımlı kaldığını gösteriyor. Bu nedenle fiyatın 2026 sonuna kadar ne kadar yükselebileceği sorusunda, teknik dirençlerin yanı sıra piyasa iştahı ve sermaye akışının yönü belirleyici olacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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