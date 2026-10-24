DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin ETF’lerinde ağustostan bu yana en yüksek çıkış görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin ETF’lerinde bu hafta 538 bin dolarlık net çıkış görüldü.
  • 📉 Zayıf piyasa koşulları $DOGE ile bağlantılı yatırım ürünlerinde talebi baskıladı.
  • 🗓️ Bu çıkış, ağustos ortasında görülen 564 bin doların üzerindeki haftalık çıkıştan beri en yüksek seviye oldu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin ETF’leri bu hafta 538 bin dolar net çıkış kaydetti. Piyasa değeri bakımından en büyük meme token olan Dogecoin’de bu tablo, kripto para piyasasındaki genel zayıflığın ETF tarafına da yansıdığını gösterdi.

İçindekiler
1 Haftalık çıkışlar hızlandı
2 Piyasa dalgalanması talebi baskılıyor
3 Fiyat da haftayı düşüşle kapattı

Haftalık çıkışlar hızlandı

SosoValue verilerine göre Dogecoin ETF’lerinde haftalık bazda görülen 538 bin dolarlık net çıkış, ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Ağustos ortasında haftalık çıkış 564 bin doların üzerine ulaşmıştı.

Son dönemde yatırımcı katılımının sınırlı kaldığı Dogecoin ETF pazarında, haftalık girişlerin uzun süredir zayıf seyrettiği görülüyor. Bu haftaki geri çekilme de ürünlere yönelik talebin kırılgan kaldığına işaret etti.

Dogecoin ETF’lerinde bu hafta görülen 538 bin dolarlık net çıkış, ağustos ortasından bu yana en yüksek haftalık para çıkışı olarak kayda geçti.

Piyasa dalgalanması talebi baskılıyor

Geniş kripto para piyasasında devam eden düşüş eğilimi, Dogecoin bağlantılı yatırım ürünlerinde de temkinli bir görünüm yarattı. Kurumsal yatırımcıların, yüksek oynaklık döneminde olası kayıplara karşı daha dikkatli hareket ettiği değerlendiriliyor.

Dogecoin, açık kaynaklı bir kripto para birimi olarak 2013’te ortaya çıktı ve zamanla bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir varlığa dönüştü. Ancak ETF cephesindeki zayıf performans, kısa vadede kurumsal talebin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Piyasadaki belirsizlik sürerken Dogecoin ETF ekosistemi pozitif ivmesini korumakta zorlanıyor ve bu durum fiyat üzerinde ek baskı riski yaratıyor.

Fiyat da haftayı düşüşle kapattı

ETF’lerdeki zayıf tablo, spot piyasadaki gerilemeyle aynı döneme denk geldi. DOGE fiyatı 24 Ekim itibarıyla 0,07553 dolar civarında seyrederken son 24 saatte yüzde 5,62 geriledi.

Buna karşın tek bir haftalık çıkış verisi, kurumsal talepte kalıcı bir bozulma olduğu anlamına gelmiyor. Piyasa katılımcıları, genel risk iştahında olası bir toparlanmanın Dogecoin ürünlerine yönelik akışı yeniden canlandırıp canlandırmayacağını izliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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