SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken fiyat baskısı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsa çıkışları girişleri aşarken fiyat düşüşü sürdü.
  • 📉 24 Ekim’de $SHIB net akışı eksi 95.682.500.000 seviyesine inerken fiyat 0.000004815 dolara geriledi.
  • 🔎 Geniş piyasa zayıf kalırken negatif net akış, bazı yatırımcıların düşüşte alım yaptığını gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu’da fiyat zayıf seyrini korurken, borsa verileri farklı bir tablo ortaya koydu. CryptoQuant verilerine göre tokenın borsalardaki net akışı yeniden eksiye döndü. Bu durum, son dönemde satış baskısı altında kalan SHIB için talep tarafında hareketlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsa verilerinde yön değişti
2 Fiyat düşerken talep sinyali güçlendi
3 Analistler ayrışmayı izliyor

Borsa verilerinde yön değişti

Kripto analiz platformu CryptoQuant, Shiba Inu’da borsa çıkışlarının girişleri geride bıraktığını gösteren güncel veriler paylaştı. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Verilere göre 24 Ekim itibarıyla borsa net akışı eksi 95.682.500.000 SHIB seviyesinde bulundu.

Net akışın negatif bölgede kalması, varlıkların borsalardan çekildiğini ve bunun da bazı dönemlerde satış isteğinin zayıfladığına işaret edebileceğini gösteriyor. Özellikle geniş kripto piyasasında gerileme sürerken bu tablonun ortaya çıkması, SHIB tarafındaki işlem davranışını daha dikkat çekici hale getirdi.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsa çıkışlarının girişleri aştığını ve net akışın eksi bölgede kaldığını ortaya koyuyor.

Fiyat düşerken talep sinyali güçlendi

Son 24 saatte yaklaşık yüzde 3’lük gerilemeye rağmen net akışın negatif kalması, satış baskısına karşı alım ilgisinin güçlenmiş olabileceğini düşündürüyor. Buna karşın SHIB fiyatı aynı zaman diliminde yüzde 5’ten fazla düştü. Bu ayrışma, zincir üstü veriler ile piyasa fiyatlamasının kısa vadede farklı yönlere işaret ettiğini gösterdi.

24 Ekim itibarıyla Shiba Inu, 0.000005 dolar çevresindeki seviyenin altına indi ve 0.000004815 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki bu zayıflığa rağmen borsalardaki artan çıkışlar, bazı yatırımcıların geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirmiş olabileceği yönünde yorumlanıyor.

Analistler ayrışmayı izliyor

Piyasa analistleri, fiyat hareketi ile borsa akışları arasındaki bu ters yönlü görünümü yakından izliyor. Normal şartlarda negatif net akış, arzın borsalardan uzaklaştığını ve bunun fiyat üzerinde destekleyici etki yaratabileceğini düşündürür. Ancak mevcut piyasa oynaklığı, bu sinyalin kısa vadede doğrudan fiyata yansımamasına neden olabilir.

Fiyat görünümü zayıf kalsa da borsalardaki artan hareketlilik, bazı yatırımcıların düşüş sırasında birikim yaptığını düşündürüyor.

Verilerdeki değişim, SHIB için olası bir toparlanma beklentisini gündemde tutsa da fiyat tarafında henüz net bir dönüş görülmedi. Bu nedenle piyasada asıl belirleyici unsurun, borsa çıkışlarının devam edip etmeyeceği ve alım ilgisinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği olacağı değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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