BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin doların altına inerken ETF çıkışları 773 milyon dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80 bin doların altına inerek kısa süreliğine 79.226 doları gördü.
  • 📉 Son 24 saatte 815 milyon dolardan fazla kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edildi ve $BTC yeniden 80 bin doların üstüne çıktı.
  • 🏦 ABD spot Bitcoin ETF’lerinde perşembe günü 635,5 milyon dolar, iki işlem gününde ise toplam 773 milyon dolar çıkış yaşandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, hafta sonundaki sert satış dalgasında 80 bin doların altına gerileyerek son bir aydan uzun sürenin en düşük seviyelerini gördü. CoinGecko verilerine göre fiyat cumartesi günü kısa süreliğine 79.226 dolara kadar indi. Daha sonra 80 bin doların üzerine toparlansa da piyasadaki oynaklık yüksek seyrini korudu.

İçindekiler
1 Schiff yeni düşüş riski konusunda uyardı
2 Tasfiyeler kısa sürede hızlandı
3 Kurumsal talepte zayıflama öne çıktı

Schiff yeni düşüş riski konusunda uyardı

Uzun süredir Bitcoin karşıtı görüşleriyle bilinen ekonomist Peter Schiff, son geri çekilmenin daha derin bir düzeltmenin başlangıcı olabileceğini savundu. Altın yanlısı söylemleriyle tanınan Schiff, Bitcoin’in 75 bin dolara yönelebileceğini, bu seviyenin de korunamaması halinde kayıpların büyüyebileceğini belirtiyor.

Peter Schiff, Bitcoin’in sonunda aşağı yönlü kırıldığını ve 80 bin doların altına inilmesinin ardından sıradaki durağın büyük olasılıkla 75 bin dolar olduğunu kaydetti.

Schiff ayrıca, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF hisselerinin hafta sonu alınıp satılamadığına işaret etti. Geleneksel borsalar kapalı olduğu için bu ürünlerde pozisyon değiştirmek ancak pazartesi günü düzenli işlemlerin yeniden başlamasıyla mümkün oluyor.

Tasfiyeler kısa sürede hızlandı

Fiyattaki sert düşüş, kripto para piyasasında kaldıraçlı işlemlerde geniş çaplı tasfiyeleri de beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 815 milyon dolardan fazla kaldıraçlı kripto pozisyonu kapandı. Zararda en büyük payı yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılar taşıdı.

Özellikle dört saatlik dalgalı bir bölümde yaklaşık 404 milyon dolarlık uzun pozisyon silindi. Bu tablo, Bitcoin’in çarşamba günü kısa süreliğine 85 bin dolara yaklaşmasının ardından piyasanın ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini ortaya koydu.

Kurumsal talepte zayıflama öne çıktı

Son düşüşle birlikte kurumsal talepte de belirgin bir bozulma görüldü. ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri perşembe günü 635,5 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. İki işlem günündeki toplam çıkış ise yaklaşık 773 milyon dolara ulaştı.

GöstergeDönemTutar
Spot Bitcoin ETF net çıkışıPerşembe635,5 milyon dolar
Spot Bitcoin ETF toplam çıkışıİki işlem günü773 milyon dolar
Kaldıraçlı pozisyon tasfiyesiSon 24 saat815 milyon dolar

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri, doğrudan Bitcoin fiyatını izlemeyi amaçlayan ve geleneksel borsalarda işlem gören fonlar olarak öne çıkıyor. Bu yapı, kurumsal ve geleneksel yatırımcıların kripto varlığa doğrudan saklama yükü olmadan erişmesine imkan tanıyor.

Schiff, hafta sonu ETF yatırımcılarının satış yapamamasının baskıyı artırabileceğini, bu nedenle piyasadaki zayıflığın yeni haftaya taşınabileceğini savunuyor.

Bitcoin fiyatı ilk şokun ardından yeniden 80 bin doların üzerine çıksa da piyasadaki satış baskısının tamamen ortadan kalktığına dair net bir işaret oluşmadı. Son geri çekilme, hem kısa vadeli kaldıraçlı pozisyonların çözülmesine hem de ETF cephesindeki para çıkışlarının yeniden hızlanmasına sahne oldu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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