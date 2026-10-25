Mastercard, Ripple’ın RLUSD stablecoin’ine XRPL etkinliğinde destek verdi

Mastercard temsilcilerinin, New York’ta düzenlenen XRP Ledger Hackathon sırasında Ripple’ın RLUSD stablecoin’i için olumlu bir değerlendirme yaptığı aktarıldı. XRPL topluluğundan Lost Art, Mastercard ekibinin etkinlikte partner sunum kriterlerini anlatırken RLUSD’ye övgüde bulunduğunu söyledi.

Hackathon’da RLUSD mesajı öne çıktı

Lost Art, 24 Ekim’de X üzerinden yaptığı paylaşımda, Mastercard’ın XRPL Commons Hackathon’da canlı sunum sırasında Ripple’ın RLUSD’sini övdüğünü ifade etti. Mastercard, 24 ile 25 Ekim tarihlerinde düzenlenen iki günlük etkinliğin resmi ortakları arasında yer alıyor.

Lost Art, Mastercard temsilcilerinin XRPL Commons Hackathon’daki partner sunum kriterleri sırasında Ripple’ın RLUSD’sine olumlu yaklaşım gösterdiğini söyledi.

AI & Fintech XRPL Hackathon, XRP Ledger ekosistemine odaklanan kar amacı gütmeyen XRPL Commons tarafından düzenleniyor. Etkinlik, geliştiricileri, girişimcileri, tasarımcıları ve finans uzmanlarını XRP Ledger üzerinde yeni uygulamalar geliştirmek amacıyla bir araya getiriyor.

Mini sözlük: XRPL Commons, XRP Ledger ekosisteminde geliştirici topluluğunu destekleyen kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. RLUSD ise Ripple tarafından çıkarılan, değeri ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olarak konumlanıyor.

36 saat sürecek yarışmada toplam 40 bin doların üzerinde ödül dağıtılacak. Mastercard, Ripple, XRP Ledger Foundation, Ledger, Amazon Web Services ve QuickNode, katılımcılara mentorluk sağlayacak ve projeleri değerlendirecek.

Etkinliğin odak alanları ve teknik çerçevesi

Hackathon dört ana başlık altında yürütülüyor: Agentic Finance, Lending & Borrowing, Protocol Innovation ve Why Not. Organizasyonun öne çıkan başlıklarından biri, yapay zeka ajanlarıyla çalışan otonom ödeme uygulamaları oldu. Bu yapıda XRP veya RLUSD’nin, her ödeme adımında doğrudan insan müdahalesi olmadan işlem gerçekleştirmede kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Etkinlik, 27 ile 29 Ekim tarihlerinde yine New York’ta yapılacak Ripple Swell 2026 konferansı öncesinde düzenleniyor. Ripple Swell, şirketin kurumsal iş ortakları ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getirdiği amiral etkinliği olarak biliniyor.

Mastercard ile Ripple arasındaki iş birliği genişliyor

Mastercard ile Ripple arasındaki temas yalnızca geliştirici ekosistemiyle sınırlı değil. Ripple, Kasım 2025’te Mastercard, WebBank ve kripto para borsası Gemini ile birlikte, geleneksel kredi kartı işlemlerinin RLUSD tabanlı mutabakatı üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Ripple, Mastercard, WebBank ve Gemini ile birlikte kredi kartı işlemlerinde RLUSD tabanlı mutabakat modelini incelemeye başladığını açıklamıştı.

Planlanan yapıda RLUSD’nin, Mastercard ile kartı ihraç eden banka konumundaki WebBank arasında blokzincir tabanlı bir mutabakat katmanı sunması hedefleniyor. Ripple ayrıca Ağustos 2023’te Mastercard’ın Merkez Bankası Dijital Parası İş Ortağı Programı’na seçilen ilk katılımcılar arasında yer almıştı. Programda Consensys ve Fireblocks da bulunuyordu.

Stablecoin alanında daha geniş bir strateji izleniyor

Mastercard, stablecoin tarafındaki ürün ve hizmetlerini son dönemde genişletiyor. Şirket, Haziran 2026’da düzenlenmiş stablecoin’leri içeren yeni mutabakat seçenekleri sunmayı planladığını duyurmuştu. Bu çerçevede Ripple’ın RLUSD’sinin yanı sıra Circle’ın USDC’si, PayPal’ın PYUSD’si, Paxos’un USDG ve USDP tokenleri ile SoFiUSD de desteklenen varlıklar arasında yer aldı.