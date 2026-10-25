Bitcoin ağında 12 günde 28 gizemli şiir mesajı tespit edildi

Galaxy Research, son iki haftada Bitcoin blokzincirine aynı şiirin tekrar tekrar işlendiğini belirledi. Araştırma birimi, kimliği bilinmeyen bir kullanıcının aynı metni 26 kez ağa gönderdiğini, ayrıca aynı kriptografik anahtarlarla farklı bir şiirin de iki kez paylaşıldığını aktardı. Böylece 12 gün içinde kaydedilen toplam gizemli mesaj sayısı 28’e ulaştı.

Şiir aynı biçimde yinelendi

Tekrarlanan şiir metni “thoughtless quartz clocks drift / blocks stack each a strict proof / timechain keeps score” şeklinde yer aldı. Galaxy Research, gönderenin bu mesajı Bitcoin işlemlerine gömerek ilettiğini açıkladı.

Araştırmacılar, kopyaların 103 baytlık OP_RETURN çıktılarında saklandığını söyledi. Bu boyut, Bitcoin ağında daha önce varsayılan aktarma sınırı olarak kullanılan 83 bayt eşiğinin üzerine çıktı.

Galaxy Research, aynı şiirin 26 kopyasının Bitcoin işlemlerine yerleştirildiğini ve aynı anahtarlarla ikinci bir şiirin de iki kez gönderildiğini açıkladı.

Olası amaçlar netleşmedi

Araştırma ekibi, işlemlerin arkasındaki amacı henüz belirleyemedi. Galaxy Research, hareketlerin geleneksel para aklama faaliyetleriyle bağlantılı görünmediğini, çünkü fonların gönderen ile saklama hizmeti arasında gidip geldiğini ifade etti.

İncelemeye göre 28 yatırma işlemi ve 14 gidiş dönüş transferinde toplam 8.015 satoshi madenci ücreti ödendi. Buna ek olarak hizmet sağlayıcının 19 Ekim’de bir kez 100 bin satoshi kestiği görüldü.

Araştırmacılar birkaç ihtimal üzerinde duruyor. Buna göre gönderen, bir saklama platformunun yatırma verilerini ya da işlem hacmini gerçekte olduğundan yüksek göstermeye çalışıyor olabilir. Bir diğer olasılık, bunun canlı ortamda çalışan otomatik bir entegrasyon testi olması. Ekip, bir otonom yapay zeka aracısına Bitcoin cüzdanı erişimi verilmiş ve işlem üretme görevi tanımlanmış olabileceğini de değerlendiriyor.

Teknik izleme ve zincir üstü hareketlilik öne çıktı

Bu tür sıra dışı zincir üstü hareketlerde yalnızca mesaj içeriği değil, işlemlerin zamanı, tekrar düzeni ve kullanılan anahtarların ilişkisi de önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Galaxy Research, mevcut eğilim sürerse şiirin 27’nci kopyasının 26’ncı kayıttan yaklaşık 14 saat sonra ortaya çıkmasının beklendiğini kaydetti. Ancak gönderenin kimliği ve işlemlerin kesin amacı halen bilinmiyor.