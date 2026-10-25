RIPPLE (XRP)

Ripple yöneticisi, dolandırıcılığa karşı tam filtreleme ifade özgürlüğünü zedeler dedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Meta’ya açılan dava, platformların dolandırıcılıkta sorumluluğu tartışmasını büyüttü.
  • 🛡️ David Schwartz, $XRP ekosisteminde tam algoritmik filtrelemeye karşı çıktı.
  • 📌 Schwartz, phishing tehditlerine karşı şeffaflık ve topluluk uyanıklığını öne aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Rhode Island eyaletinin Meta Platforms’a açtığı dava, teknoloji platformlarının dolandırıcıların eylemlerinden ne ölçüde sorumlu tutulması gerektiği tartışmasını yeniden alevlendirdi. Tartışmaya Ripple CTO Emeritus David Schwartz da katıldı ve tüm içeriklerin algoritmalarla bütünüyle filtrelenmesine karşı çıktığını açıkladı.

İçindekiler
1 Schwartz’tan ifade özgürlüğü vurgusu
2 Phishing uyarıları öne çıktı
3 Sorumluluk tartışması büyüyor

Schwartz’tan ifade özgürlüğü vurgusu

Schwartz, güvenli bir dijital alan yaratma amacıyla yürütülen aşırı filtreleme çabalarının ifade özgürlüğüne zarar verebileceğini savundu. Ona göre dolandırıcılık içeriklerini tamamen görünmez hale getirmeye çalışmak, internet topluluğunun ortak savunma kapasitesini de zayıflatabilir. David Schwartz, XRP Ledger’ın teknik mimarisinde uzun yıllar görev almış bir isim olarak kripto ekosisteminde yakından izleniyor.

David Schwartz, tam algoritmik filtrelemeyle oluşturulacak güvenli bir boşluğun ifade özgürlüğünü zedeleyebileceğini ve internet topluluğunun ortak savunmasını felce uğratabileceğini savunuyor.

Schwartz, siber güvenlik konusunda daha sert ama daha pratik bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu. Uzmanların istenmeyen içeriklerden tamamen izole edilmesinin yeni tehditlerin erken fark edilmesini zorlaştırdığını belirtti. Bu görüşe göre, riskli içerikler tamamen perde arkasına itildiğinde sektörün önde gelen isimleri kamuoyunu zamanında uyaramayabilir.

Phishing uyarıları öne çıktı

Schwartz, bu yaklaşımını yalnızca teorik düzeyde dile getirmiyor. Ekosistemde görülen phishing girişimlerini doğrudan tespit ederek kamuoyuna duyurduğu ve kullanıcıları uyardığı biliniyor. Phishing, kullanıcıları sahte bağlantı veya mesajlarla kandırıp cüzdan bilgileri ya da özel anahtarlar gibi hassas verileri ele geçirmeyi amaçlayan dolandırıcılık yöntemi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Phishing, sahte site, e posta veya mesajlarla kullanıcıyı kandırıp parola, özel anahtar ya da cüzdan erişimi gibi kritik bilgileri ele geçirmeyi hedefleyen dijital dolandırıcılık yöntemidir.

Bu yaklaşım, dolandırıcılıkla mücadelede yalnızca otomatik sistemlere güvenmenin yeterli olmayabileceği görüşünü güçlendiriyor. Özellikle kripto varlık ekosisteminde tehditlerin hızla biçim değiştirmesi, topluluk temelli uyarı mekanizmalarını daha önemli hale getiriyor.

Sorumluluk tartışması büyüyor

Schwartz, kamu otoritelerinin teknoloji şirketlerine yüklediği sorumluluğu da eleştirdi. Suçun doğrudan failler yerine platformlara yöneltilmesini doğru bulmadığını söyleyen Schwartz, hukukun öncelikle suç şebekelerini kuran ve işleten kişileri hedef alması gerektiğini savundu.

Schwartz, sorumluluğun platformlara kaydırılmasına karşı çıkarak, hukukun yalnızca suç düzeneklerini kuran kişileri hedef alması gerektiğini vurguluyor.

Düzenleyici kurumlar teknoloji sektöründen daha steril bir dijital ortam talep ederken, Web3 geliştiricileri mevcut koşullarda en etkili korumanın tam otomatik filtreleme değil şeffaflık ve topluluk dikkati olduğunu öne sürüyor. Böylece tartışma, platform güvenliği ile açık internet ilkesi arasındaki hassas dengeye odaklanmış durumda.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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